TELH - Tipsport Extraliga Ledního Hokeje Hockey sur glace - TELH : Une sacrée rencontre Litvínov remporte un match très offensif à České Budějovice et retrouve la quatrième place Source : hokej.cz Philippe Rouinssard Posté par Hockey Hebdo le 22/02/2024 à 20:21

Verva Litvínov : 4-7 (0-2, 2-4, 2-1)



hcmotor.cz Litvínov remporte un match fou à České Budějovice

En match avancé de la 46ème journée, le Motor vaincu à son dernier match espère rebondir à domicile face à un adversaire direct, Litvínov, qui reste également sur un revers. Avec un point d'écart les deux équipes ont le même objectif, l'emporter pour espérer remporter la dernière place directement qualificative pour les quarts de finale.

Les visiteurs sont pénalisés rapidement, mais le Motor ne parvient pas à en profiter, pire encore il se fait à son tour pénalisé et annule son powerplay. Sur un bon contre, Ondřej Kaše dépose une offrande plein axe pour Hlava qui fait trembler les filets (0-1).

Les locaux repartent au front et dominent sensisblement le jeu, cependant ils restent muets à l'offensive et ne peuvent débloquer leur compteur. A la mi-tiers, CB est encore une fois pénalisé. Koblasa prend toute la défense locale de vitesse et d'un bon lancer du poignet double la mise (0-2).

České Budějovice montre les dents en fin de période mais toujours sans succès face à Tomek. Le jeu reprend en trombe pour Litvínov. Ondřej Kaše remonte la glace et profitant de l'écran devant le but creuse l'avance face à un Hrachovina pas encore sorti des vestiaires (0-3).

Le Motor continue inlassablement son assaut mais toujours sans résultat, même en powerplay. Les pétrochimistes font preuve d'une réussite insoltente. Kirk en break vient glisser entre les pads du gardien (0-4).

A peine deux minutes plus tard le slap de Hlava est parfaitement dévié par Ondřej Kaše pour son deuxième but (0-5).

Le glas sonne pour Hrachovina qui rentre au banc remplacé par Strmeň. Le nouveau gardien est vite mis à contribution. Kudrna récupère dans le coin de la cage, il sert Sukeľ de l'autre côté qui n'a plus qu'à lancer dans la cage grande ouverte (0-6).

Le Motor semble complètement balayé, mais il va puiser dans ses ressources. Dans la foulée de ce sixième but une faute tombe sur le casque des visiteurs. Le coup de canon de Štencel traverse la foule et fait exploser le but (1-6).

Valský est chargé mais avant de tomber il parvient à précipiter au fond (2-6).

Litvínov gère son avance dans le dernier vingt mais subit beaucoup de pression par des locaux qui n'ont pas encore abandonné. Gulaš s'étale mais parvient en tombant à faire une passe dans le dos jusqu'au deuxième poteau à Kondelík qui vient glisser la rondelle entre le montant et le patin (3-6).

Le rythme accélère côté automobilistes. A peine deux minutes plus tard, Gulaš emporte tout le monde et vient fusiller Tomek pour ramener les siens à deux longueurs alors qu'il reste encore la moitié du tiers, tout devient possible (4-6).

Le Motor accélère, Litvínov parvient à se resserrer et bloque efficacement le jeu adverse tout en jouant la montre avec talent. Même en infériorité les raffineurs tiennent bon. En fin de partie, les locaux tentent le tout pour le tout en sortant leur gardien. David Kaše conclut cette folle soirée avec un but en cage vide (4-7).

Litvínov remporte ce match très offensif et s'empare provisoirement de la quatrième place, il lui faudra attendre le match de Brno demain pour voir si elle peut la conserver.



Etoiles Hockey Hebdo :



*** : Ondřej Kaše

** : Milan Gulaš

© 2024 Hockeyhebdo.com - Reproduction totale ou partielle interdite sauf autorisation des auteurs.











