TELH - Tipsport Extraliga Ledního Hokeje Hockey sur glace - TELH : Victoires capitales Le Dynamo remporte un succès capital dans la course à la première place, idem pour Brno, Olomouc et Plzeň au milieu de tableau. Enfin, Mladá Boleslav gagne un match vital qui lui permet d'abandonner la dernière place Source : hokej.cz Philippe Rouinssard Posté par Hockey Hebdo le 17/01/2024 à 21:35

Škoda Plzeň - Motor České Budějovice : 4-3

Kometa Brno - Verva Litvínov : 3-1

Mountfield HK - BK Mladá Boleslav : 2-3 ap

HC Olomouc - Energie Karlovy Vary : 3-1

Sparta Praha - Dynamo Pardubice : 1-2 ap



Photographe : Matěj Fikrt pour hokejkv.cz Olomouc déjoue l'Energie dans un match clé au milieu de tableau

Duel clé dans le ventre mou du tableau, Olomouc neuvième reçoit l'Energie juste derrière et qui peut repasser devant en cas de succès. Le premier tiers est de bonne facture et bien disputé. Une relance catastrophique de la défense locale, est récupérée dans le cercle gauche par Koffer qui n'en demandait pas tant pour ouvrir la marque. Au tiers médiant, les coqs renversent la tendance et exploitent à fond l'indiscipline de leur adversaire. Bambula égalise en powerplay, Káňa également en suppériorité donne l'avantage au HCO. Karlovy Vary rincé au dernier tiers ne parvient pas à revenir à hauteur, pire Řezníček creuse l'écart d'un tir lointain imparable dans le trafic. Les Moraves s'adjugent la victoire et confortent leur neuvième place à quatre points de son adversaire du jour.

Le Dynamo arrache la victoire à Praha dans le duel au sommet. Les deux équipes se neutralisent au premier tiers sur un score vierge, puis au second avec Chlapík qui ouvre la marque mais Sedlák qui lui répond. Au dernier vingt, Pardubice domine nettement le jeu mais Kořenář brillant devant son but tient jusqu'à la sirène finale sous pression. La prolongation ne dure guère, Kaut drible parfaitement deux joueurs locaux et d'un tir parfait fait enfin sauter la banque. Le Dynamo revient à un point de son adversaire du jour, toujours premier, avec deux matchs en moins.

La Kometa remporte une victoire étriquée à domicile contre Litvínov. Dans un excellent premier tiers, Cingel donne l'avantage aux locaux. Malgré une nette domination de Brno au tiers médiant, ce sont bien les visiteurs qui égalise par David Kaše. La comète continue de dominer mais sans succès tant Tomek s'illustre contre son ancienne équipe. Finalement c'est Ščotka qui trouve enfin la faille à deux minutes de la sirène finale. Un dernier but en cage vide assure la victoire de la Kometa qui passe septième.

hcplzen.cz Plzeň prend d'importants points à domicile

Plzeň remporte une précieuse victoire à domicile face au Motor. La partie démarre en fanfare pour les Indiens qui marquent deux buts en deux minutes au début de la rencontre. Les visiteurs coupent l'avance en deux mais Matýs redonne une bonne avance aux locaux juste avant la sirène. Les unités spéciales vont faire la différence au tiers médiant. Matýs marque encore une fois pour permettre de mener 4-1 ! Mais en powerplay, Valský et Ordoš (qui marque son deuxième but du match) permettent à České Budějovice de recoller. Le club de Škoda parvient à neutraliser son adversaire au dernier tiers pour tenir sa victoire et grimper au dixième rang.

Mladá Boleslav remporte une victoire serrée mais ô combien précieuse à Mountfield. Deux points qui leur permettent de quitter la dernière place du classement, enfin, mais avec trois matchs d'avance. Dans un match extrêmement mou, les visiteurs prennent deux buts d'avance aux deux premiers vingt. En dernière période, Mountfield mitraille de tous les côtés et ses Canadiens lui permettent de revenir. Blain débloque le compteur avant que Estephan n'égalise en fin de rencontre. Les verts se relancent en prolongation, dans les dernières secondes d'icelle, Pyrochta contre, il dévie vers Lántoši qui fusille le portier local et offre la délivrance aux siens.



Etoiles Hockey Hebdo de la journée :



*** : Róbert Lántoši (BK Mladá Boleslav)

** : Ondřej Matýs (Škoda Plzeň)

