Suisse - National League : Genève (Genève-Servette HC) Hockey sur glace - Y. Treille à Genève-Servette C'est en qualité de coach-assistant que Yorick Treille poursuit sa carrière derrière le banc. Après Mulhouse et la France U20, le grand frère Treille débarque en National League. Source : Genève-Servette HC Stéphane Ducret Posté par Hockey Hebdo le 30/08/2022 à 11:18 Tweeter HH (archives) Yorick Treille (42 ans) arrive sur les bords du Lac Léman, après deux saisons avec l'équipe nationale française U20 comme entraîneur principal et avec l'EDF Elite comme assistant.



À la suite d'une carrière de joueur riche en expérience, entre la NCAA, National League, DEL, Extraliga tchèque, EBEL (devenue ICE Hockey League) et Ligue Magnus, il a rejoint le coaching staff de Mulhouse de 2019 à 2021, puis les EDF U20 et A. Au palmarès, l'ancien attaquant de Genève-Servette de 2005 à 2007 cumule quatre TQO/JO, et 16 Mondiaux de l'IIHF.



Il rejoint pour la saison 22-23 le quatuor de coachs genevois Jan Cadieux - Rikard Franzén - Sébastien Beaulieu - Matthieu Fernandez. Vous pouvez retrouver l'effectif actuel du GSHC et des équipes de National League



En complément, le directeur sportif Marc Gautschi confirme, sur le site du GSHC: "Nous sommes heureux d'accueillir Yorick Treille à nouveau dans notre club. Sa profonde connaissance du hockey et ses excellentes compétences sociales, associées à sa grande expérience en tant que joueur et coach, sont le complément parfait pour notre staff."

Le club du bout du lac continue sa préparation. Ils joueront ce 2 septembre, face à Langnau, avant d'affronter Kloten (03.09) et Berne (09.09).











