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: Angers vs Bordeaux ← Retour
2-3
 
Le 30/08/2026
Ice Park d'Angers
Angers  ] Bordeaux ]
: Angers vs Bordeaux
Bordeaux s'impose sur la glace d'Angers.
Reportage photos de la rencontre préparatoire du 30 août qui a vu les Boxers s'imposer face aux Ducs d'Angers.
📅 01/09/2026 à 18:16 ✍️ Photographe © Munin Photographie 📍 Ice Park d'Angers
Fiche technique

Buts :
Angers :
Bordeaux :


Photo hockey Ligue Magnus - : Angers vs Bordeaux - Bordeaux s
Photographe © Munin Photographie

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Photographe © Munin Photographie

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Photographe © Munin Photographie

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Photographe © Munin Photographie
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