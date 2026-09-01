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: Angers vs Bordeaux
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Le 30/08/2026
Ice Park d'Angers
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: Angers vs Bordeaux
Bordeaux s'impose sur la glace d'Angers.
Reportage photos de la rencontre préparatoire du 30 août qui a vu les Boxers s'imposer face aux Ducs d'Angers.
📅 01/09/2026 à 18:16
✍️ Photographe © Munin Photographie
📍 Ice Park d'Angers
Fiche technique
Buts :
Angers :
Bordeaux :
Photographe © Munin Photographie
Photographe © Munin Photographie
Photographe © Munin Photographie
Photographe © Munin Photographie
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18/08/2026 à 18:00
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