Hockey Hebdo
: Angers vs Cergy-Pontoise ← Retour
3-5
 
Le 06/09/2026
Ice Park d'Angers
Angers  ] Cergy-Pontoise ]
: Angers vs Cergy-Pontoise
Cergy s'impose à Angers
Reportage photos de la rencontre préparatoire qui a opposé les Ducs d'Angers aux Jokers de Cergy.
📅 07/09/2026 à 18:12 ✍️ Photographe © Munin Photographie 📍 Ice Park d'Angers
Fiche technique

Buts :
Angers :
Cergy-Pontoise :

Photo hockey Ligue Magnus - : Angers vs Cergy-Pontoise - Cergy s
Photographe © Munin Photographie

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Photographe © Munin Photographie

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Photographe © Munin Photographie

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