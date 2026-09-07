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: Angers vs Cergy-Pontoise
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Le 06/09/2026
Ice Park d'Angers
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: Angers vs Cergy-Pontoise
Cergy s'impose à Angers
Reportage photos de la rencontre préparatoire qui a opposé les Ducs d'Angers aux Jokers de Cergy.
📅 07/09/2026 à 18:12
✍️ Photographe © Munin Photographie
📍 Ice Park d'Angers
Fiche technique
Buts :
Angers :
Cergy-Pontoise :
Photographe © Munin Photographie
Photographe © Munin Photographie
Photographe © Munin Photographie
Photographe © Munin Photographie
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06/09/2026 à 12:30
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