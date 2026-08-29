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: Bordeaux vs Angers
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Le 28/08/2026
Mériadeck de Bordeaux
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: Bordeaux vs Angers
PREPA - Bordeaux s'incline face à Angers
Pour cette nouvelle rencontre préparatoire, les Boxers de Bordeaux se sont inclinés, sur le plus petit des scores (0-1) face aux Ducs d"Angers. Les deux équipes se retrouveront pour le match retour ce dimanche 30 août à 18h30 à Angers.
📅 29/08/2026 à 07:52
✍️ Photographe © Laurent Robert
📍 Mériadeck de Bordeaux
Fiche technique
Buts :
Bordeaux :
Angers :
Photographe © Laurent Robert
Rink & Ice Hockey Pictures
Photographe © Laurent Robert
Rink & Ice Hockey Pictures
Photographe © Laurent Robert
Rink & Ice Hockey Pictures
Photographe © Laurent Robert
Rink & Ice Hockey Pictures
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24/08/2026 à 11:15
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