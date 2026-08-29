 
Accueil   Editorial   Liens   Stages et Tournois   Boutique   Petites annonces   Partenaires   Nos flash infos   fb   instagram   youtube   twitter   RSS
 
 
: Bordeaux vs Angers ← Retour
0-1
 
Le 28/08/2026
Mériadeck de Bordeaux
Bordeaux ] Angers  ]
: Bordeaux vs Angers
PREPA - Bordeaux s'incline face à Angers
Pour cette nouvelle rencontre préparatoire, les Boxers de Bordeaux se sont inclinés, sur le plus petit des scores (0-1) face aux Ducs d"Angers. Les deux équipes se retrouveront pour le match retour ce dimanche 30 août à 18h30 à Angers.
📅 29/08/2026 à 07:52 ✍️ Photographe © Laurent Robert 📍 Mériadeck de Bordeaux
Fiche technique

Buts :
Bordeaux :
Angers :

Photo hockey Hockey en France - : Bordeaux vs Angers - PREPA - Bordeaux s
Photographe © Laurent Robert
Rink & Ice Hockey Pictures

Photo hockey Hockey en France - : Bordeaux vs Angers - PREPA - Bordeaux s
Photographe © Laurent Robert
Rink & Ice Hockey Pictures

Photo hockey Hockey en France - : Bordeaux vs Angers - PREPA - Bordeaux s
Photographe © Laurent Robert
Rink & Ice Hockey Pictures

Photo hockey Hockey en France - : Bordeaux vs Angers - PREPA - Bordeaux s
Photographe © Laurent Robert
Rink & Ice Hockey Pictures
© 2026 Hockeyhebdo.com — Reproduction totale ou partielle interdite sauf autorisation des auteurs.
Réactions (0)
Aucune réaction pour le moment.
...Bitte wählen Sie Ihre Sprache... Choose your language in just one click... Choisissez votre langue, clic plus haut...    
 
accueil - actualités - chroniques - interview - mentions légales
 