: Bordeaux vs Angers

PREPA - Bordeaux s'incline face à Angers

Pour cette nouvelle rencontre préparatoire, les Boxers de Bordeaux se sont inclinés, sur le plus petit des scores (0-1) face aux Ducs d"Angers. Les deux équipes se retrouveront pour le match retour ce dimanche 30 août à 18h30 à Angers.