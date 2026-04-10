Hockey sur glace - : GenÃ¨ve vs Fribourg 3 - 4 (0-1; 1-3; 2-0) Le 10/04/2026 Centre sportif des Vernets, Les Acacias [ GenÃ¨ve ] [ Fribourg ] Fribourg fait le break ! Galerie photo du match #4 des 1/2 de finales des play-offs de National League du 10 avril 2026, opposant le GenÃ¨ve-Servette HC Ã Fribourg-GottÃ©ron. AprÃ¨s trois matchs en sÃ©ries, le HCFG mÃ¨ne 2-1. C'est donc grÃ¢ce Ã cette victoire, que les Dragons font le break. Prochain arrÃªt: Fribourg, le 12 avril, pour l'acte V. Centre sportif des Vernets, Les Acacias, Hockey Hebdo Photos: Catarina de Freitas le 11/04/2026 à 16:00 Tweeter FICHE TECHNIQUE



7135 spectateurs Arbitres : Daniel Stricker, CÃ©dric Borga & Baptiste Humair, Zach Steenstra Buts :

GenÃ¨ve :

Fribourg : Pénalités 5x2' contre GenÃ¨ve 3x3' contre Fribourg



Catarina de Freitas S. Seiler (Ã dr.) a Ã©tÃ© l'un des fribourgeois les plus utilisÃ©s (19:58 de jeu) © 2026 Hockeyhebdo.com - Reproduction totale ou partielle interdite sauf autorisation des auteurs. Retour Réactions sur l'article Afin de poster un commentaire, identifiez-vous.







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