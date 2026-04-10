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Hockey sur glace - : GenÃ¨ve vs Fribourg
3-4
(0-1; 1-3; 2-0)
Le 10/04/2026
Centre sportif des Vernets, Les Acacias
GenÃ¨ve ] Fribourg ]
Fribourg fait le break !
 
Galerie photo du match #4 des 1/2 de finales des play-offs de National League du 10 avril 2026, opposant le GenÃ¨ve-Servette HC Ã  Fribourg-GottÃ©ron. AprÃ¨s trois matchs en sÃ©ries, le HCFG mÃ¨ne 2-1. C'est donc grÃ¢ce Ã  cette victoire, que les Dragons font le break. Prochain arrÃªt: Fribourg, le 12 avril, pour l'acte V.
 
Centre sportif des Vernets, Les Acacias, Hockey Hebdo Photos: Catarina de Freitas le 11/04/2026 à 16:00
FICHE TECHNIQUE

7135 spectateurs
Arbitres : Daniel Stricker, CÃ©dric Borga & Baptiste Humair, Zach Steenstra
Buts :
GenÃ¨ve :
Fribourg :
Pénalités
5x2' contre GenÃ¨ve
3x3' contre Fribourg

Photo hockey Suisse - National League - : GenÃ¨ve vs Fribourg - Fribourg fait le break !
Catarina de Freitas
S. Seiler (Ã  dr.) a Ã©tÃ© l'un des fribourgeois les plus utilisÃ©s (19:58 de jeu)
 
 
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