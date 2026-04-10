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|Hockey sur glace - : GenÃ¨ve vs Fribourg
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|3
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|4
|(0-1; 1-3; 2-0)
|Le 10/04/2026
|Centre sportif des Vernets, Les Acacias
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|[ GenÃ¨ve ]
|[ Fribourg ]
|Fribourg fait le break !
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|Galerie photo du match #4 des 1/2 de finales des play-offs de National League du 10 avril 2026, opposant le GenÃ¨ve-Servette HC Ã Fribourg-GottÃ©ron. AprÃ¨s trois matchs en sÃ©ries, le HCFG mÃ¨ne 2-1. C'est donc grÃ¢ce Ã cette victoire, que les Dragons font le break. Prochain arrÃªt: Fribourg, le 12 avril, pour l'acte V.
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|Centre sportif des Vernets, Les Acacias, Hockey Hebdo
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Photos: Catarina de Freitas le 11/04/2026 à 16:00
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FICHE TECHNIQUE
|7135 spectateurs
|Arbitres : Daniel Stricker, CÃ©dric Borga & Baptiste Humair, Zach Steenstra
|Buts :
GenÃ¨ve :
Fribourg :
|Pénalités
|5x2' contre GenÃ¨ve
|3x3' contre Fribourg
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|Catarina de Freitas
|S. Seiler (Ã dr.) a Ã©tÃ© l'un des fribourgeois les plus utilisÃ©s (19:58 de jeu)
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