: Lausanne vs Genève ← Retour 0 - 0 Le 11/08/2026 Centre sportif de la Vallée de Joux, Le Sentier [ Lausanne ] [ Genève ] : Lausanne vs Genève Légendes romandes sur la glace de la Vallée de Joux Ce lundi, avait lieu l'ouverture des 29e Hockeyades de la Vallée de Joux. Fiche technique 1000 spectateurs Arbitres : Yannick Gnemmi et Thierry Matthey Buts :

Lausanne :

Genève : Un match amical entre deux équipes "Légendes" du Lausanne HC et du Genève-Servette HC s'y est déroulé. Dans un maillot dédié à l'occasion, la formation lausannoise a ligné plusieurs anciens joueurs de première division, alors Genève (sous les coutures du HC Vallée de Joux) ont aligné des joueurs de différentes époques.



Voici les membres de chaque équipe:



Lausanne HC

Gardiens: Gianluca Mona, Koumaren Cosandey

Défenseurs: Pierre Cordero, Nicolas Villa, Benjamin Chavaillaz, Claude Cincala, Michael Ngoy

Attaquants: Florian Conz, Jérôme Bonnet, Alain Miéville, Vincent Le Coultre, Pierre Bohanes, Mario Grand, Joy Ledermann

Entraineurs: Gilles Guyaz, Beat Kindler



Genève-Servette HC

Gardien: David Bochy

Défenseurs: Daniel Vukovic, Olivier Keller, Eliot Antonietti, Antoine Cloux, Nicolas Corthay

Attaquants: Daniel Rubin, Juraj Simek, Joël Aeschlimann, Eric Walsky, Nicolas Studer, Cody Almond

Entraineur: Guillaume Rebord © 2026 Hockeyhebdo.com — Reproduction totale ou partielle interdite sauf autorisation des auteurs. ← Article précédent Le Lion et l'Aigle se mettent en jambes 18/08/2021 à 15:50

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