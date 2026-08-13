Un match amical entre deux équipes "Légendes" du Lausanne HC et du Genève-Servette HC s'y est déroulé. Dans un maillot dédié à l'occasion, la formation lausannoise a ligné plusieurs anciens joueurs de première division, alors Genève (sous les coutures du HC Vallée de Joux) ont aligné des joueurs de différentes époques.
Voici les membres de chaque équipe:
Lausanne HC
Gardiens: Gianluca Mona, Koumaren Cosandey
Défenseurs: Pierre Cordero, Nicolas Villa, Benjamin Chavaillaz, Claude Cincala, Michael Ngoy
Attaquants: Florian Conz, Jérôme Bonnet, Alain Miéville, Vincent Le Coultre, Pierre Bohanes, Mario Grand, Joy Ledermann
Entraineurs: Gilles Guyaz, Beat Kindler
Genève-Servette HC
Gardien: David Bochy
Défenseurs: Daniel Vukovic, Olivier Keller, Eliot Antonietti, Antoine Cloux, Nicolas Corthay
Attaquants: Daniel Rubin, Juraj Simek, Joël Aeschlimann, Eric Walsky, Nicolas Studer, Cody Almond
Entraineur: Guillaume Rebord
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