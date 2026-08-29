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: Nice vs Gap ← Retour
3-2
 
Le 28/08/2026
Patinoire Jean-Bouin de Nice
Nice ] Gap  ]
: Nice vs Gap
PREPA - Victoire de Nice face à Gap
Le TROPHEE de la Région Sud se poursuit avec une victoire des Aigles qui se sont imposés (3-2) à domicile face aux Rapaces de Gap.
📅 29/08/2026 à 18:15 ✍️ Patrick Giaume 📍 Patinoire Jean-Bouin de Nice
Fiche technique

Buts :
Nice :
Gap :

Photo hockey Hockey en France - : Nice vs Gap - PREPA - Victoire de Nice face à Gap
Photographe : © Patrick Giaume
Pics Emotion

Photo hockey Hockey en France - : Nice vs Gap - PREPA - Victoire de Nice face à Gap
Photographe : © Patrick Giaume
Pics Emotion

Photo hockey Hockey en France - : Nice vs Gap - PREPA - Victoire de Nice face à Gap
Photographe : © Patrick Giaume
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Photographe : © Patrick Giaume
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