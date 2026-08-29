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Le 28/08/2026
Patinoire Jean-Bouin de Nice
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: Nice vs Gap
PREPA - Victoire de Nice face à Gap
Le TROPHEE de la Région Sud se poursuit avec une victoire des Aigles qui se sont imposés (3-2) à domicile face aux Rapaces de Gap.
📅 29/08/2026 à 18:15
✍️ Patrick Giaume
📍 Patinoire Jean-Bouin de Nice
Fiche technique
Buts :
Nice :
Gap :
Photographe : © Patrick Giaume
Pics Emotion
Photographe : © Patrick Giaume
Pics Emotion
Photographe : © Patrick Giaume
Pics Emotion
Photographe : © Patrick Giaume
Pics Emotion
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