Les Dragons poursuivent par une victoire sur Dusseldorf

Rouen prend l’avantage dans le premier tiers



Photographe : Marine Romain

Rouen prend le large

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Rouen en gestion dans ce dernier tiers

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Pas de round d’observation entre les deux équipes, Simonsen perd le palet en zone défensive les allemands se lancent directement à l’assaut de la cage rouennaise par un tir bien lu par Carruth.La défense Rouennaise est bien en place et prend le dessus sur les attaques allemandes. Hansson relance bien sur Simonsen qui est très en jambe ce soir et parvient à mettre en difficulté son vis-à-vis mais ne termine parvient pas à se mettre en position de tir.Le jeu rouennais est assez rapide notamment avec Nesa. Les Allemands s’en remette à Spath pour mettre le palet à la cage mais il n’est pas dans une bonne position pour tromper Carruth.L’engagement est bien présent des deux côtés avec des duels rugueux, les Dragons se retrouvent en supériorité suite à une faute de Balinson. Le power play rouennais évolue plutôt bien avec plusieurs position de tir Simonsen, Cormier et un poteau de Hansson. Malgré une nette domination les Dragons ne doublent pas le score.Dusseldorf revient en zone offensive mais les opportunités sont rapidement maitrisées par Carruth ou la défense à l’image des opportunités de Fischer ou Herrmann.Dès l’entame du tiers les Rouennais se retrouve en infériorité suite à une faute de Paquette, les unités spéciales Rouennaise sont très efficaces et la supériorité de Dusseldorf ne donnera rien.Le rythme diminue un peu dans se début de second tiers mais le jeu est toujours plaisant à regarder.Les Dragons prennent deux buts d’avance dans ce tiers. Gonvalves est proche de tromper de nouveau le portier avec un tir dans le trafic devant la cage mais Lunemann est attentif.Le Duo Baptiste Lasch parvient à bien se trouver devant la cage mais ce dernier loupe sa ramasse et parvient pas à battre le portier.Les Allemands font le dos rond depuis quelques minutes mais ne s’avouent pas vaincus.Le match est relancé au Dragons de se mettre à l’abris d’un éventuel retour.Au tour des allemands d’avoir un temps fort avec Munzenberger qui trouve Carrtuh sur son chemin pour mettre fin à cette bonne période allemande.Dans ce dernier tiers les Rouennais sont tout en gestion, avec moins de prise de risque et une maitrise du palet qui leur permet de se mettre à l’abris des offensives des Allemands.Neanmoins les joueurs de Dusseldorf s’offrent quelques opportunités de tir par Geitner et Bast.Les Rouennais répondent par une offensive du duo Simonsen Cormier qui se trouve particulièrement bien ce soir mais le palet est repoussé à deux reprises. Puis Ritz trouve le petit filet extérieur sur un tir en angle fermé.Les Dragons vont parfaitement défendre dans les deux dernières minutes pour valider cette victoire à domicile et ainsi clôturer la série de match de préparation à domicile par un succès.Place à deux déplacements Amiens puis Angers avant le début de la saison à Briançon.