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Ligue Magnus : Amiens (Les Gothiques)
AMIENS - REVUE de PRESSE 2025-2026
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📅 06/07/2026 à 18:15 ✍️ La redaction HH 📍 Media Sports Loisirs
 
 
 
Date Journée Match Report Article Photos  Video 
23/03/2026   Ligue Magnus - 1/4 de Finale - Match 6  Amiens     1 - 2     Rouen Lire l'article
21/03/2026   Ligue Magnus - 1/4 de Finale - Match 5  Rouen     8 - 1     Amiens Lire l'article
18/03/2026   Ligue Magnus - 1/4 de Finale - Match 4  Amiens     4 - 2     Rouen Lire l'article
17/03/2026   Ligue Magnus - 1/4 de Finale - Match 3  Amiens     0 - 4     Rouen Lire l'article
14/03/2026   Ligue Magnus - 1/4 de Finale - Match 2  Rouen     1 - 2     Amiens Lire l'article
13/03/2026   Ligue Magnus - 1/4 de Finale - Match 1  Rouen     5 - 0     Amiens Lire l'article
06/03/2026   Ligue Magnus : 44ème journée   Amiens     2 - 3     Cergy-Pontoise Lire l'article
04/03/2026   Ligue Magnus : 43ème journée   Nice     0 - 3     Amiens Lire l'article
01/03/2026   Ligue Magnus : 42ème journée   Amiens     2 - 1     Marseille Lire l'article
27/02/2026   Ligue Magnus : 41ème journée   Briançon     5 - 4     Amiens    
24/02/2026   Ligue Magnus : 40ème journée   Amiens     1 - 7     Rouen Lire l'article
19/02/2026   Ligue Magnus : 39ème journée   Anglet     2 - 3     Amiens    
06/02/2026   Ligue Magnus : 38ème journée   Amiens     3 - 2     Angers Lire l'article
30/01/2026   Ligue Magnus : 37ème journée   Bordeaux     5 - 1     Amiens Lire l'article
27/01/2026   Ligue Magnus : 36ème journée   Amiens     3 - 4     Gap  
23/01/2026   Ligue Magnus : 35ème journée   Chamonix     3 - 1     Amiens Lire l'article
20/01/2026   Ligue Magnus : 34ème journée   Grenoble     5 - 2     Amiens Lire l'article
16/01/2026   Ligue Magnus : 33ème journée   Amiens     2 - 3     Nice Lire l'article
13/01/2026   Ligue Magnus : 32ème journée   Marseille     1 - 0     Amiens    
09/01/2026   Ligue Magnus : 31ème journée   Amiens     3 - 2     Briançon Lire l'article
04/01/2026   Ligue Magnus : 30ème journée   Rouen     6 - 0     Amiens Lire l'article
02/01/2026   Ligue Magnus : 29ème journée   Amiens     5 - 3     Anglet Lire l'article  
30/12/2025   Ligue Magnus : 28ème journée   Angers     4 - 1     Amiens Lire l'article
23/12/2025   Ligue Magnus : 27ème journée   Amiens     1 - 2     Bordeaux    
21/12/2025   Ligue Magnus : 26ème journée   Gap     4 - 3     Amiens    
19/12/2025   Ligue Magnus : 25ème journée   Amiens     5 - 3     Chamonix Lire l'article
07/12/2025   Ligue Magnus : 24ème journée   Amiens     2 - 7     Grenoble Lire l'article
05/12/2025   Ligue Magnus : 23ème journée   Cergy-Pontoise     3 - 4     Amiens Lire l'article
02/12/2025   Ligue Magnus : 22ème journée   Amiens     2 - 1     Cergy-Pontoise Lire l'article