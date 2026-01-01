Trophée Bauer des Petits Champions 2026 : le rendez-vous incontournable du hockey mineur en Europe

Depuis près de quatre décennies, l’APH (Association pour la Promotion du Hockey) œuvre avec passion pour faire rayonner le hockey sur glace et transmettre ses valeurs aux nouvelles générations. Créée en 1987 avec l’ambition de promouvoir ce sport spectaculaire et exigeant, l’association n’a cessé d’innover : création d’un magazine dédié dès ses débuts, organisation d’événements d’envergure nationale et internationale, développement de stages et de tournées pour les jeunes à travers l’Europe et l’Amérique du Nord… Une trajectoire remarquable, récompensée en 2010 par son entrée au temple de la renommée de la Fédération Française de Hockey sur Glace, dans la catégorie « bâtisseurs ».

Mais parmi toutes ses initiatives, un événement s’impose aujourd’hui comme une référence absolue : le Trophée Bauer des Petits Champions.



Un tournoi unique au cœur des Alpes

Depuis près de quatre décennies, l’APH (Association pour la Promotion du Hockey) œuvre avec passion pour faire rayonner le hockey sur glace et transmettre ses valeurs aux nouvelles générations. Créée en 1987 avec l’ambition de promouvoir ce sport spectaculaire et exigeant, l’association n’a cessé d’innover : création d’un magazine dédié dès ses débuts, organisation d’événements d’envergure nationale et internationale, développement de stages et de tournées pour les jeunes à travers l’Europe et l’Amérique du Nord… Une trajectoire remarquable, récompensée en 2010 par son entrée au temple de la renommée de la Fédération Française de Hockey sur Glace, dans la catégorie « bâtisseurs ».Mais parmi toutes ses initiatives, un événement s’impose aujourd’hui comme une référence absolue : le Chaque année au mois d’avril, les Hautes-Alpes deviennent le théâtre du plus grand rassemblement de hockey mineur en Europe. Le Trophée Bauer des Petits Champions réunit des centaines de jeunes joueurs venus de toute la France et de nombreux pays européens pour vivre une expérience sportive et humaine exceptionnelle.

L’édition 2026 se déroulera du 17 au 19 avril, simultanément sur trois sites emblématiques : Briançon pour les U9 (nés en 2017, 2018 et 2019),

Orcières Merlette 1850 pour les U11 (nés en 2015 et 2016),

Gap pour les U13 (nés en 2013 et 2014), avec possibilité pour les joueuses U15 de participer dans cette catégorie. Un format de jeu spectaculaire et formateur La force du Trophée des Petits Champions réside dans son format innovant et dynamique. Les rencontres se jouent à 3 contre 3 sur un tiers de patinoire, avec gardien, favorisant : la multiplication des actions,

le développement des qualités techniques,

l’intensité et la prise de décision rapide. Chaque équipe, composée de 7 à 10 joueurs, enchaîne des matchs de 21 minutes, avec des changements de ligne toutes les 1 minute 30. Autre particularité : ici, pas de prison, les fautes sont sanctionnées par un penalty, ce qui maintient un rythme constant et spectaculaire.

La patinoire est divisée en trois aires de jeu, permettant le déroulement simultané de plusieurs rencontres. Résultat : un tournoi dense, rythmé, où chaque minute compte.

Une expérience internationale dès le plus jeune âge Au fil des années, le tournoi s’est imposé comme une véritable vitrine du hockey européen. L’édition 2025 en témoigne avec : 7 nations représentées (France, Italie, Suisse, République Tchèque, Belgique, Slovaquie, Espagne),

(France, Italie, Suisse, République Tchèque, Belgique, Slovaquie, Espagne), 96 équipes engagées ,

, près de 1000 jeunes joueurs ,

, 480 matchs disputés en seulement 3 jours. Depuis sa création en 1991, ce sont plus de 29 000 joueurs qui ont foulé la glace du Trophée des Petits Champions. Certains d’entre eux ont poursuivi des carrières internationales, voire atteint les sommets du hockey mondial, à l’image d’Ilya Kovalchuk et d’autres talents révélés par cette compétition.



Une organisation d’envergure



Derrière cet événement hors norme, une organisation parfaitement rodée : 120 bénévoles mobilisés,

30 arbitres,

2000 repas servis à chaque service,

des milliers de spectateurs présents, notamment lors des phases finales. Le tournoi, c’est aussi une véritable fête du hockey, ponctuée par une cérémonie d’ouverture, des matchs en continu sur trois jours, et une remise des récompenses qui vient célébrer l’engagement de tous les participants.

Un cadre d’accueil adapté et convivial L’APH veille à offrir aux équipes et accompagnateurs des conditions d’accueil optimales. Hébergements en centres collectifs, hôtels ou appartements selon les sites, partenariats avec des structures locales, organisation logistique maîtrisée… tout est pensé pour que joueurs, encadrants et familles vivent une expérience fluide et agréable.

Un tremplin sportif et humain

C’est aussi un moment fondateur pour de nombreux jeunes hockeyeurs, qui découvrent ici leurs premières émotions de compétition internationale.





Au-delà de la compétition, le Trophée Bauer des Petits Champions incarne une philosophie : celle du partage, du respect et de la progression. En réunissant des jeunes de cultures et de niveaux différents, il favorise les échanges, l’ouverture et l’apprentissage dans un cadre stimulant.C’est aussi un moment fondateur pour de nombreux jeunes hockeyeurs, qui découvrent ici leurs premières émotions de compétition internationale. Les stages d’été de l’APH : progresser et se perfectionner

En complément de cet événement phare, l’APH propose tout au long de l’année des stages de hockey, dont les très attendus stages d’été de l’École des Petits Champions.

Pour l’été 2026, en raison de travaux à Orcières Merlette, les stages sont exceptionnellement organisés à Gap. Quatre sessions sont proposées aux jeunes de 7 à 18 ans : du 5 au 11 juillet,

du 12 au 18 juillet,

du 26 juillet au 1er août,

du 2 au 8 août. 2h45 de glace par jour, complétées par des activités hors glace (préparation physique, sports collectifs, vidéo). Encadrés par des entraîneurs expérimentés, les stagiaires travaillent aussi bien les fondamentaux techniques que les aspects tactiques et physiques du jeu.

Des stages spécifiques sont également proposés aux adultes pratiquant le hockey loisir, du 20 au 24 juillet 2026, avec un encadrement adapté et des contenus axés sur le perfectionnement.

Fidèle à sa mission, l’APH continue ainsi de transmettre sa passion du hockey à tous les publics, dans un esprit d’exigence, de convivialité et de progression.

Informations complémentaires :

Cloture des inscriptions : 30 mai 2026

Au programme :, complétées par des activités hors glace (préparation physique, sports collectifs, vidéo). Encadrés par des entraîneurs expérimentés, les stagiaires travaillent aussi bien les fondamentaux techniques que les aspects tactiques et physiques du jeu.Des stages spécifiques sont également proposés aux adultes pratiquant le hockey loisir, du 20 au 24 juillet 2026, avec un encadrement adapté et des contenus axés sur le perfectionnement.Fidèle à sa mission, l’APH continue ainsi de transmettre sa passion du hockey à tous les publics, dans un esprit d’exigence, de convivialité et de progression.Informations complémentaires : https://aph-hockey.com/ Cloture des inscriptions : 30 mai 2026

Le Trophée Bauer des Petits Champions et les stages de l’APH : bien plus que des événements, une véritable école de vie sur glace.