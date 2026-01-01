Les fidÃ¨les Ã MÃ©riadeck ont fÃªtÃ© comme il se doit le retour des Boxers aprÃ¨s leur victoire Ã Grenoble et le gain de leur premier titre national lors de leur arrivÃ©e Ã la patinoire bordelaise suivi quelles heures plus tard par la rÃ©ception, Ã l'HÃ´tel de ville, par le Maire de Bordeaux...