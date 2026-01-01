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Hockey sur glace - Ligue Magnus
Bordeaux fÃªte ses HEROS !
Les fidÃ¨les Ã MÃ©riadeck ont fÃªtÃ© comme il se doit le retour des Boxers aprÃ¨s leur victoire Ã Grenoble et le gain de leur premier titre national lors de leur arrivÃ©e Ã la patinoire bordelaise suivi quelles heures plus tard par la rÃ©ception, Ã l'HÃ´tel de ville, par le Maire de Bordeaux...
MÃ©riadeck de Bordeaux, Hockey Hebdo
Photographe Â© Laurent Robert le 20/04/2026 à 07:07
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Photographe : © Laurent Robert
Ice Hockey Pictures
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