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Hockey sur glace - Ligue Magnus
Bordeaux fÃªte ses HEROS !
 
Les fidÃ¨les Ã  MÃ©riadeck ont fÃªtÃ© comme il se doit le retour des Boxers aprÃ¨s leur victoire Ã  Grenoble et le gain de leur premier titre national lors de leur arrivÃ©e Ã  la patinoire bordelaise suivi quelles heures plus tard par la rÃ©ception, Ã  l'HÃ´tel de ville, par le Maire de Bordeaux...
 
MÃ©riadeck de Bordeaux, Hockey Hebdo Photographe Â© Laurent Robert le 20/04/2026 à 07:07
 
 

 
 
 
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