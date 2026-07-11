AOUT 2026

Listing des tournois







Date Lieu et heure Equipes Score

Mercredi 5 Chamonix - 20h00 Chamonix - Sel. Mt Blanc 0-0

Samedi 8

5 Passage Montjoie - 05000 GAP GAP -

- - - -

- - - -

Mercredi 12 Chamonix -20h00 Chamonix - Grenoble 0-0

Vendredi 14 Chamonix - 20h00 Chamonix - Sel. Mt Blanc 0-0

Vendredi 14 Rouen - 20h30 Rouen - Angers 0-0

Dimanche 16 Grenoble (Vaujany) - 17h00 Grenoble - Chamonix 0-0

Lundi 17 Coupe des Bains Yverdon Ajoie - Rouen 0-0

Mardi 18 Chamonix - 20h00 Chamonix - Sierre 0-0

MerdrediI 19

7 Rue Charles Darwin - 38400 Saint-Martin-d'Hères GRENOBLE

Mercredi 19 Coupe des Bains Yverdon Fribourg - Rouen 0-0

Vendredi 21 Coupe des Bains Yverdon Lausanne - Rouen 0-0

Vendredi 21 Sierre Sierre - Chamonix 0-0

Vendredi 21 Grenoble - 19h00 Grenoble - La Chaux de fond 0-0

Vendredi 21 TROPHEE Région Sud B - Gap - 20h00 Gap - Briançon 0-0

Vendredi 21 TROPHEE Région Sud A - Nice - 20h00 Nice - Marseille 0-0

Samedi 22

6 Rue Edmond Flamand - 76100 ROUEN ROUEN -

Samedi 22 Cardif - 20h00 Cardif - Angers 0-0

Samedi 22 Cergy - 19h00 Cergy - Guilford Flames 0-0

Dimanche 23 Nottingham - 17h00 Nottingham - Angers 0-0

Dimanche 23 TROPHEE Région Sud B - Briançon - 20h00 Briançon - Gap 0-0

Dimanche 23 TROPHEE Région Sud A - Marseille - 17h00 Marseille - Nice 0-0

Mercredi 26

43 Avenue de la Redoute - 92600 Asnières-sur-Seine PARIS

Mercredi 26 Chamonix - 20h00 Chamonix - Aoste (IT) 0-0

Vendredi 28 Lyon Lyon - Annecy 0-0

Vendredi 28 Bordeaux - 20h00 Bordeaux - Angers 0-0

Vendredi 28 TROPHEE Région Sud - 2ème tour - 20h00 2ème A - 1er B 0-0

Vendredi 28 TROPHEE Région Sud - 2ème tour - 20h00 1er A - 2ème B 0-0

Samedi 29

Rue de la Limougère - 37230 Fondettes TOURS -

Samedi 29 Sparkasse arena (IT) - 20h00 Grenoble - Bolzano 0-0

Samedi 29 Notthingham Notthingham - Amiens 0-0

Samedi 29 Cergy - 20h30 Cergy - Rouen 0-0

Dimanche 30 Coventry Coventry - Amiens 0-0

Dimanche 30 Angers - 18h30 Angers - Bordeaux 0-0

Dimanche 30 Sparkasse arena (IT) Lausanne ou Münich - Grenoble 0-0

Dimanche 30 TROPHEE Région Sud - 2ème tour 1er B - 2ème A 0-0

Dimanche 30 TROPHEE Région Sud - 2ème tour 2ème B - 1er A 0-0