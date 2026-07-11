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Transferts 2026/2027
CALENDRIER des AMICAUX 2026 2027
Calendrier des rencontres prparatoires la saison 2026-27
📅 11/07/2026 à 05:22
✍️
📍 Media Sports Loisirs
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TRANSFERTS
MAGNUS
|
TRANSFERTS
D1
|
TRANSFERTS
D2
JUILLET 2026
Date
Lieu et heure
Equipes
Score
Jeudi 16
Chamonix - 20h00
Chamonix - Sel. Mt Blanc
0 - 0
Mercredi 22
Chamonix - 2h000
Chamonix - Sel. Mt Blanc
0 - 0
Mercredi 29
Chamonix - 20h00
Chamonix - Sel. Mt Blanc
0 - 0
-
-
-
-
AOUT 2026
Listing des tournois
Date
Lieu et heure
Equipes
Score
Mercredi 5
Chamonix - 20h00
Chamonix - Sel. Mt Blanc
0-0
Samedi 8
5 Passage Montjoie -
05000 GAP
GAP
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Mercredi 12
Chamonix -20h00
Chamonix - Grenoble
0-0
Vendredi 14
Chamonix - 20h00
Chamonix - Sel. Mt Blanc
0-0
Vendredi 14
Rouen - 20h30
Rouen - Angers
0-0
Dimanche 16
Grenoble (Vaujany) - 17h00
Grenoble - Chamonix
0-0
Lundi 17
Coupe des Bains Yverdon
Ajoie - Rouen
0-0
Mardi 18
Chamonix - 20h00
Chamonix - Sierre
0-0
MerdrediI 19
7 Rue Charles Darwin -
38400 Saint-Martin-d'Hères
GRENOBLE
Mercredi 19
Coupe des Bains Yverdon
Fribourg - Rouen
0-0
Vendredi 21
Coupe des Bains Yverdon
Lausanne - Rouen
0-0
Vendredi 21
Sierre
Sierre - Chamonix
0-0
Vendredi 21
Grenoble - 19h00
Grenoble - La Chaux de fond
0-0
Vendredi 21
TROPHEE Région Sud B
- Gap - 20h00
Gap - Briançon
0-0
Vendredi 21
TROPHEE Région Sud A
- Nice - 20h00
Nice - Marseille
0-0
Samedi 22
6 Rue Edmond Flamand - 76100 ROUEN
ROUEN
-
Samedi 22
Cardif - 20h00
Cardif - Angers
0-0
Samedi 22
Cergy - 19h00
Cergy - Guilford Flames
0-0
Dimanche 23
Nottingham - 17h00
Nottingham - Angers
0-0
Dimanche 23
TROPHEE Région Sud B
- Briançon - 20h00
Briançon - Gap
0-0
Dimanche 23
TROPHEE Région Sud A
- Marseille - 17h00
Marseille - Nice
0-0
Mercredi 26
43 Avenue de la Redoute - 92600 Asnières-sur-Seine
PARIS
Mercredi 26
Chamonix - 20h00
Chamonix - Aoste (IT)
0-0
Vendredi 28
Lyon
Lyon - Annecy
0-0
Vendredi 28
Bordeaux - 20h00
Bordeaux - Angers
0-0
Vendredi 28
TROPHEE Région Sud
- 2ème tour
- 20h00
2ème A - 1er B
0-0
Vendredi 28
TROPHEE Région Sud
- 2ème tour
- 20h00
1er A - 2ème B
0-0
Samedi 29
Rue de la Limougère - 37230 Fondettes
TOURS
-
Samedi 29
Sparkasse arena (IT)
- 20h00
Grenoble - Bolzano
0-0
Samedi 29
Notthingham
Notthingham - Amiens
0-0
Samedi 29
Cergy - 20h30
Cergy - Rouen
0-0
Dimanche 30
Coventry
Coventry - Amiens
0-0
Dimanche 30
Angers - 18h30
Angers - Bordeaux
0-0
Dimanche 30
Sparkasse arena (IT)
Lausanne ou Münich - Grenoble
0-0
Dimanche 30
TROPHEE Région Sud
- 2ème tour
1er B - 2ème A
0-0
Dimanche 30
TROPHEE Région Sud
- 2ème tour
2ème B - 1er A
0-0
-
-
-
-
SEPTEMBRE 2026
Listing des tournois
Date
Lieu et heure
Equipes
Score
Mardi 1er
Rouen
Rouen - Cergy
0-0
-
-
-
-
-
-
-
-
Jeudi 3
REPRISE SAISON 2026/27
-
Vendredi 4
Visp (CH)
Visp - Chamonix
0-0
Vendredi 4
Amiens
Amiens - Düsseldorf
0-0
Vendredi 4
Cergy - 20h30
Cergy vs Angers
0-0
Samedi 5
Cholet
Cholet - La Roche
0-0
Samedi 5
Rouen
Rouen - Dusseldorf
0-0
Samedi 5
Morzine
Morzine - Annecy
0-0
Samedi 5
Gtrenoble
Grenoble - Anglet
0-0
Samedi 5
TROPHEE Région Sud
- Marseille - 16h15
Petite FINALE
0-0
Samedi 5
TROPHEE Région Sud
- Marseille - 20h15
FINALE
0-0
Dimanche 6
Annecy
Annecy - Morzine
0-0
Dimanche 6
Angers - 18h30
Angers - Cergy
0-0
-
-
-
-
Lundi 7
Amiens
Amiens - Rouen
0-0
Mercredi 9
Tours
Tours - Cholet
0-0
Mercredi 9
Briançon
Briançon - Grenoble
0-0
Jeudi 10
HCMP
HCMP - Annecy
0-0
Vendredi 11
Angers - 20h30
Angers - Rouen
0-0
Vendredi 11
Gap - 20h00
Gap - Briançon
0-0
-
-
-
-
Samedi 12
Annecy
Annecy - HCMP
0-0
Samedi 12
Cholet
Cholet - Anglet
0-0
Samedi 12
Montpellier
Montpellier - Toulouse
0-0
Samedi 12
Nantes - 18h00
Nantes - Tours
0-0
Dimanche 13
Meudon
Meudon - Nantes
0-0
Mardi 15
REPRISE DE LA LIGUE MAGNUS
Mercredi 16
Roanne
Roanne - Annecy
-
Mercredi 16
Cholet
Cholet - Tours
0-0
Mercredi 16
Blagnac
Toulouse - Montpellier
0-0
Mercredi 16
Nantes - 20h30
Nantes - La Roche/Yon
0-0
Samedi 19
Annecy
Annecy - Roanne
-
Samedi 19
Cholet
Cholet - Caen
0-0
Samedi 19
Blagnac
Toulouse - Clermont
0-0
Samedi 19
Tours
Tours - Nantes
0-0
Dimanche 20
Nantes - 19h30
Nantes - Meudon
0-0
-
-
-
-
-
-
-
-
Champions Hockey League
Reprise du championnat le
3 SEPTEMBRE 2026
National League
Reprise du championnat le
-------
Swiss League
Reprise du championnat le
-------
MyHockey League
Reprise du championnat le
-----
Ligue Magnus
Reprise du championnat le
15 SEPTEMBRE 2026
Division 1
Reprise du championnat le
------
Division 2
Reprise du championnat le
------
Division 3
Reprise du championnat le
------
Coupe de France
Premier tour
------
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