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Transferts 2026/2027 ← Retour
Transferts 2026/2027
CALENDRIER des AMICAUX 2026 2027
Calendrier des rencontres prparatoires la saison 2026-27
📅 11/07/2026 à 05:22 ✍️ 📍 Media Sports Loisirs
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Si vous avez connaissance d'un match ou tournoi, ou bien d'un résultat, n'hésitez pas à nous le communiquer soit par mail : redaction@hockeyhebdo.com, Twitter ou encore Facebook.
 
 
JUILLET 2026
Date Lieu et heure Equipes Score
Jeudi 16 Chamonix - 20h00 Chamonix - Sel. Mt Blanc  0 - 0
Mercredi 22 Chamonix - 2h000 Chamonix - Sel. Mt Blanc  0 - 0
Mercredi 29 Chamonix - 20h00 Chamonix - Sel. Mt Blanc  0 - 0
       
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AOUT 2026
Listing des tournois


 
Date Lieu et heure Equipes Score
Mercredi 5 Chamonix - 20h00 Chamonix - Sel. Mt Blanc  0-0
       
Samedi 8 
5 Passage Montjoie - 05000 GAP		 GAP -
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Mercredi 12 Chamonix -20h00 Chamonix - Grenoble 0-0
Vendredi 14 Chamonix - 20h00 Chamonix - Sel. Mt Blanc  0-0
Vendredi 14 Rouen - 20h30 Rouen - Angers 0-0
       
Dimanche 16 Grenoble (Vaujany) - 17h00 Grenoble - Chamonix 0-0
Lundi 17   Coupe des Bains Yverdon Ajoie - Rouen 0-0
Mardi 18 Chamonix - 20h00 Chamonix - Sierre 0-0
MerdrediI 19
7 Rue Charles Darwin - 38400 Saint-Martin-d'Hères		 GRENOBLE  
Mercredi 19 Coupe des Bains Yverdon Fribourg - Rouen 0-0
Vendredi 21 Coupe des Bains Yverdon Lausanne - Rouen 0-0
Vendredi 21 Sierre Sierre - Chamonix 0-0
Vendredi 21 Grenoble - 19h00 Grenoble - La Chaux de fond 0-0
Vendredi 21 TROPHEE Région Sud B - Gap - 20h00 Gap - Briançon 0-0
Vendredi 21 TROPHEE Région Sud A - Nice - 20h00 Nice - Marseille 0-0
Samedi 22
6 Rue Edmond Flamand - 76100 ROUEN		    ROUEN -
Samedi 22 Cardif - 20h00 Cardif - Angers 0-0
Samedi 22 Cergy - 19h00 Cergy - Guilford Flames 0-0
Dimanche 23 Nottingham - 17h00 Nottingham -  Angers 0-0
Dimanche 23 TROPHEE Région Sud B - Briançon - 20h00 Briançon - Gap 0-0
Dimanche 23 TROPHEE Région Sud A - Marseille - 17h00 Marseille - Nice 0-0
Mercredi 26
43 Avenue de la Redoute - 92600 Asnières-sur-Seine		 PARIS   
Mercredi 26 Chamonix - 20h00 Chamonix - Aoste (IT) 0-0
Vendredi 28 Lyon Lyon - Annecy 0-0
Vendredi 28 Bordeaux - 20h00 Bordeaux - Angers 0-0
Vendredi 28 TROPHEE Région Sud - 2ème tour - 20h00 2ème A - 1er B 0-0
Vendredi 28 TROPHEE Région Sud - 2ème tour - 20h00 1er A - 2ème B 0-0
Samedi 29
Rue de la Limougère - 37230 Fondettes		 TOURS -
Samedi 29 Sparkasse arena (IT) - 20h00 Grenoble - Bolzano 0-0
Samedi 29 Notthingham Notthingham - Amiens 0-0
Samedi 29 Cergy - 20h30 Cergy - Rouen 0-0
Dimanche 30 Coventry Coventry - Amiens 0-0
Dimanche 30 Angers - 18h30 Angers - Bordeaux 0-0
Dimanche 30 Sparkasse arena (IT)  Lausanne ou Münich - Grenoble 0-0
Dimanche 30 TROPHEE Région Sud - 2ème tour  1er B - 2ème A 0-0
Dimanche 30 TROPHEE Région Sud - 2ème tour  2ème B - 1er A 0-0
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SEPTEMBRE 2026
Listing des tournois


 
Date Lieu et heure Equipes Score
Mardi 1er Rouen   Rouen - Cergy 0-0
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Jeudi 3 REPRISE SAISON 2026/27 -
Vendredi 4 Visp (CH) Visp - Chamonix 0-0
Vendredi 4 Amiens Amiens - Düsseldorf 0-0
Vendredi 4 Cergy - 20h30 Cergy vs Angers 0-0
Samedi 5 Cholet Cholet - La Roche 0-0
Samedi 5 Rouen Rouen - Dusseldorf 0-0
Samedi 5 Morzine Morzine - Annecy 0-0
Samedi 5 Gtrenoble Grenoble - Anglet 0-0
Samedi 5 TROPHEE Région Sud - Marseille - 16h15 Petite FINALE 0-0
Samedi 5 TROPHEE Région Sud - Marseille - 20h15 FINALE 0-0
Dimanche 6 Annecy Annecy - Morzine 0-0
Dimanche 6 Angers - 18h30 Angers - Cergy 0-0
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Lundi 7 Amiens Amiens - Rouen 0-0
Mercredi 9 Tours Tours - Cholet 0-0
Mercredi 9 Briançon Briançon - Grenoble 0-0
Jeudi 10 HCMP HCMP - Annecy 0-0
Vendredi 11 Angers - 20h30 Angers - Rouen 0-0
Vendredi 11 Gap - 20h00 Gap - Briançon 0-0
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Samedi 12  Annecy Annecy - HCMP 0-0
Samedi 12 Cholet Cholet - Anglet 0-0
Samedi 12 Montpellier Montpellier - Toulouse 0-0
Samedi 12 Nantes - 18h00 Nantes - Tours 0-0
Dimanche 13 Meudon Meudon - Nantes 0-0
Mardi 15    REPRISE DE LA LIGUE MAGNUS     
Mercredi 16 Roanne Roanne - Annecy -
Mercredi 16 Cholet Cholet - Tours 0-0
Mercredi 16 Blagnac Toulouse - Montpellier 0-0
Mercredi 16 Nantes - 20h30 Nantes - La Roche/Yon 0-0
Samedi 19 Annecy Annecy - Roanne -
Samedi 19 Cholet Cholet - Caen 0-0
Samedi 19 Blagnac Toulouse - Clermont 0-0
Samedi 19 Tours Tours - Nantes 0-0
Dimanche 20 Nantes - 19h30 Nantes - Meudon 0-0
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  Champions Hockey League Reprise du championnat le
3 SEPTEMBRE 2026		  
  National League Reprise du championnat le
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  Swiss League Reprise du championnat le
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  MyHockey League Reprise du championnat le
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  Ligue Magnus Reprise du championnat le
15 SEPTEMBRE 2026		  
  Division 1 Reprise du championnat le
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  Division 2 Reprise du championnat le
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  Division 3 Reprise du championnat le
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  Coupe de France Premier tour
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