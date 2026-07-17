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Ligue Magnus
CNSCG / FFHG - VALIDATION Episode 1
Etudes financires des dossiers des clubs de la Synerglace Ligue Magnus, Division 1 et Division 2
📅 17/07/2026 à 18:56 ✍️ La redaction /cs 📍 CNSCG / FFHG
Communiqué du 17 Juil 2026 - 17:40 

A l’issue de sa réunion du 17 juillet 2026, la Commission nationale de suivi et de contrôle de gestion a rendu ses résultats concernant l’étude des dossiers financiers des clubs. 

 

 
Amiens (société) : VALIDE
Amiens (association) : VALIDE

Angers (société) : Dossier en cours d’étude, entendu le 9 juillet
Angers (association) : Dossier en cours d’étude, entendu le 9 juillet

Anglet (société) : Dossier en cours d’étude, entendu le 26 juin
Anglet (association) : Dossier en cours d’étude

Bordeaux (société) : VALIDE avec mesures d’encadrement
Bordeaux (association) : VALIDE

Briançon (société) : NON VALIDE, dossier de l’association support non reçu
Briançon (association) : NON VALIDE, dossier non reçu

Cergy Pontoise (société) : VALIDE avec mesures d’encadrement
Cergy Pontoise (association) : VALIDE

Chamonix (société) : Dossier en cours d’étude
Chamonix (association) : Dossier en cours d’étude

Gap (société) : VALIDE avec mesures d’encadrement
Gap (association) : VALIDE

Grenoble (société) : VALIDE
Grenoble (association) : VALIDE

Marseille (société) : Dossier en cours d’étude
Marseille (association) : Dossier en cours d’étude

Nice (société) : Dossier en cours d’étude
Nice (association) : Dossier en cours d’étude

Rouen (société) : VALIDE
Rouen (association) : VALIDE
 
 :

Caen : Dossier en cours d’étude

Chambéry (association) : VALIDE avec mesures d’encadrement
Chambéry (société) : VALIDE avec mesures d’encadrement

Cholet : VALIDE avec mesures d’encadrement

Dunkerque : Dossier en cours d’étude

Epinal : VALIDE

Lyon : VALIDE

Meudon : VALIDE

Mont-Blanc : VALIDE

Morzine : VALIDE avec mesures d’encadrement

Nantes (association) : VALIDE avec mesures d’encadrement
Nantes (société) : VALIDE avec mesures d’encadrement

Neuilly sur Marne : VALIDE

Strasbourg (association) : Dossier en cours d’étude
Strasbourg (société) : Dossier en cours d’étude

Tours : VALIDE

Valence : Dossier en cours d’étude

Valenciennes : Dossier en cours d’étude, déjà entendu le 3 juillet

Villard de Lans : VALIDE
 

Brest (association) : Dossier en cours d’étude
Brest (société) : Dossier en cours d’étude, déjà entendu le 3 juillet

Annecy : VALIDE

Châlons en Champagne : VALIDE

Clermont-Ferrand : Dossier en cours d’étude

Courbevoie : VALIDE

Dijon : Dossier en cours d’étude

Evry-Viry : VALIDE

Français Volants (association) : NON-VALIDE, dossier non reçu
Français Volants (société) : NON-VALIDE, dossier de l’association support non reçu

HCMP : Dossier en cours d’étude, convoqué en le 24 juillet

La Roche-sur-Yon : VALIDE

Luxembourg : VALIDE

Montpellier : VALIDE

Mulhouse : VALIDE

Orléans : VALIDE

Reims : VALIDE

Roanne : VALIDE avec mesures d’encadrement

Toulon : VALIDE avec mesures d’encadrement

Toulouse : VALIDE avec mesures d’encadrement

Wasquehal : VALIDE avec mesures d’encadrement
 

La commission se réunira à nouveau la semaine prochaine
pour poursuivre l’étude financière des dossiers

Photo hockey Ligue Magnus - Ligue Magnus - CNSCG / FFHG - VALIDATION Episode 1
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