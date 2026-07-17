Communiqué du 17 Juil 2026 - 17:40

A l’issue de sa réunion du 17 juillet 2026, la Commission nationale de suivi et de contrôle de gestion a rendu ses résultats concernant l’étude des dossiers financiers des clubs.







Amiens (société) : VALIDE

Amiens (association) : VALIDE



Angers (société) : Dossier en cours d’étude , entendu le 9 juillet

Angers (association) : Dossier en cours d’étude , entendu le 9 juillet



Anglet (société) : Dossier en cours d’étude , entendu le 26 juin

Anglet (association) : Dossier en cours d’étude



Bordeaux (société) : VALIDE avec mesures d’encadrement

Bordeaux (association) : VALIDE



Briançon (société) : NON VALIDE , dossier de l’association support non reçu

Briançon (association) : NON VALIDE , dossier non reçu



Cergy Pontoise (société) : VALIDE avec mesures d’encadrement

Cergy Pontoise (association) : VALIDE



Chamonix (société) : Dossier en cours d’étude

Chamonix (association) : Dossier en cours d’étude



Gap (société) : VALIDE avec mesures d’encadrement

Gap (association) : VALIDE



Grenoble (société) : VALIDE

Grenoble (association) : VALIDE



Marseille (société) : Dossier en cours d’étude

Marseille (association) : Dossier en cours d’étude



Nice (société) : Dossier en cours d’étude

Nice (association) : Dossier en cours d’étude



Rouen (société) : VALIDE

Rouen (association) : VALIDE

:



Caen : Dossier en cours d’étude



Chambéry (association) : VALIDE avec mesures d’encadrement

Chambéry (société) : VALIDE avec mesures d’encadrement



Cholet : VALIDE avec mesures d’encadrement



Dunkerque : Dossier en cours d’étude



Epinal : VALIDE



Lyon : VALIDE



Meudon : VALIDE



Mont-Blanc : VALIDE



Morzine : VALIDE avec mesures d’encadrement



Nantes (association) : VALIDE avec mesures d’encadrement

Nantes (société) : VALIDE avec mesures d’encadrement



Neuilly sur Marne : VALIDE



Strasbourg (association) : Dossier en cours d’étude

Strasbourg (société) : Dossier en cours d’étude



Tours : VALIDE



Valence : Dossier en cours d’étude



Valenciennes : Dossier en cours d’étude , déjà entendu le 3 juillet



Villard de Lans : VALIDE



Brest (association) : Dossier en cours d’étude

Brest (société) : Dossier en cours d’étude , déjà entendu le 3 juillet



Annecy : VALIDE



Châlons en Champagne : VALIDE



Clermont-Ferrand : Dossier en cours d’étude



Courbevoie : VALIDE



Dijon : Dossier en cours d’étude



Evry-Viry : VALIDE



Français Volants (association) : NON-VALIDE , dossier non reçu

Français Volants (société) : NON-VALIDE , dossier de l’association support non reçu



HCMP : Dossier en cours d’étude , convoqué en le 24 juillet



La Roche-sur-Yon : VALIDE



Luxembourg : VALIDE



Montpellier : VALIDE



Mulhouse : VALIDE



Orléans : VALIDE



Reims : VALIDE



Roanne : VALIDE avec mesures d’encadrement



Toulon : VALIDE avec mesures d’encadrement



Toulouse : VALIDE avec mesures d’encadrement



Wasquehal : VALIDE avec mesures d’encadrement