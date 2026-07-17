Communiqué du 17 Juil 2026 - 17:40
A l’issue de sa réunion du 17 juillet 2026, la Commission nationale de suivi et de contrôle de gestion a rendu ses résultats concernant l’étude des dossiers financiers des clubs.
Amiens (société) : VALIDE
Amiens (association) : VALIDE
Angers (société) : Dossier en cours d’étude, entendu le 9 juillet
Angers (association) : Dossier en cours d’étude, entendu le 9 juillet
Anglet (société) : Dossier en cours d’étude, entendu le 26 juin
Anglet (association) : Dossier en cours d’étude
Bordeaux (société) : VALIDE avec mesures d’encadrement
Bordeaux (association) : VALIDE
Briançon (société) : NON VALIDE, dossier de l’association support non reçu
Briançon (association) : NON VALIDE, dossier non reçu
Cergy Pontoise (société) : VALIDE avec mesures d’encadrement
Cergy Pontoise (association) : VALIDE
Chamonix (société) : Dossier en cours d’étude
Chamonix (association) : Dossier en cours d’étude
Gap (société) : VALIDE avec mesures d’encadrement
Gap (association) : VALIDE
Grenoble (société) : VALIDE
Grenoble (association) : VALIDE
Marseille (société) : Dossier en cours d’étude
Marseille (association) : Dossier en cours d’étude
Nice (société) : Dossier en cours d’étude
Nice (association) : Dossier en cours d’étude
Rouen (société) : VALIDE
Rouen (association) : VALIDE
:
Caen : Dossier en cours d’étude
Chambéry (association) : VALIDE avec mesures d’encadrement
Chambéry (société) : VALIDE avec mesures d’encadrement
Cholet : VALIDE avec mesures d’encadrement
Dunkerque : Dossier en cours d’étude
Epinal : VALIDE
Lyon : VALIDE
Meudon : VALIDE
Mont-Blanc : VALIDE
Morzine : VALIDE avec mesures d’encadrement
Nantes (association) : VALIDE avec mesures d’encadrement
Nantes (société) : VALIDE avec mesures d’encadrement
Neuilly sur Marne : VALIDE
Strasbourg (association) : Dossier en cours d’étude
Strasbourg (société) : Dossier en cours d’étude
Tours : VALIDE
Valence : Dossier en cours d’étude
Valenciennes : Dossier en cours d’étude, déjà entendu le 3 juillet
Villard de Lans : VALIDE
Brest (association) : Dossier en cours d’étude
Brest (société) : Dossier en cours d’étude, déjà entendu le 3 juillet
Annecy : VALIDE
Châlons en Champagne : VALIDE
Clermont-Ferrand : Dossier en cours d’étude
Courbevoie : VALIDE
Dijon : Dossier en cours d’étude
Evry-Viry : VALIDE
Français Volants (association) : NON-VALIDE, dossier non reçu
Français Volants (société) : NON-VALIDE, dossier de l’association support non reçu
HCMP : Dossier en cours d’étude, convoqué en le 24 juillet
La Roche-sur-Yon : VALIDE
Luxembourg : VALIDE
Montpellier : VALIDE
Mulhouse : VALIDE
Orléans : VALIDE
Reims : VALIDE
Roanne : VALIDE avec mesures d’encadrement
Toulon : VALIDE avec mesures d’encadrement
Toulouse : VALIDE avec mesures d’encadrement
Wasquehal : VALIDE avec mesures d’encadrement
La commission se réunira à nouveau la semaine prochaine
pour poursuivre l’étude financière des dossiers
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