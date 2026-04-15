Les play-offs commencent :

Le President Trophy à l’Avalanche : sauront-ils déjouer la malédiction ? C'est officiel depuis le 9 avril : l'Avalanche du Colorado a sécurisé son quatrième trophée des Présidents - après 1997, 2001 et 2021 - en battant les Flames de Calgary. Avec ses 121 points, la bande à MacKinnon voit planer au-dessus d’elle la "malédiction" qui pèse sur les champions de la saison régulière. En effet, depuis le sacre des Blackhawks de Chicago en 2013, aucun vainqueur du trophée des Présidents n'a soulevé la Coupe Stanley.

Le clinch de la Conférence pour les Carolina Hurricanes : pour la 8e fois d’affilée aux séries, ils étaient les premiers à obtenir la place dans leur conférence.

Champions de leur division et partis pour les play-offs : les Las Vegas Golden Knights et les Buffalo Sabres, pour qui ce n’était pas arrivé depuis 2010 !

Les derniers qualifiés : les Kings, les Ducks, les Flyers, les Golden Knights, les Oilers, les Bruins, les Senators, le Mammoth et les Penguins.

Goodbye Quickie !

C’est la fin d’une époque... mais le clap de fin s’est fait sous les paillettes et les projecteurs.

Après une carrière monumentale, marquée par trois Coupes Stanley - 2012, 2014 avec les Kings, et 2023 avec les Golden Knights, il vient de terminer là où tout a commencé pour lui : sur la côte Est, au Madison Square Garden avec les Rangers.

Pour son ultime match, il y avait une sacrée émotions dans l’arena. Devenu un peu back-up - attention, back up version premium ultra luxe - d’Igor Shestyorkin, Quick est parti sous une ovation debout qui a duré plusieurs minutes. Au coup de sirène, ses coéquipiers l'ont entouré, bien sûr, mais le beau geste venait d’en face. Les joueurs adverses ont formé une haie d'honneur spontanée, signe de respect même de la part de “l’ennemi”, les champions doublement sortants - champions de l’année dernière mais non qualifiés pour les séries.







En retraite, Quick ne part pas seulement avec des bagues de champion : il part avec des statistiques qui le placent au sommet des gardiens américains de l'histoire de la LNH. Il part avec un trophée Conn Smythe en 2012 et le record du gardien américain le plus victorieux - ayant battu Ryan Miller - et… son numéro bien sûr, qui sera retiré à Los Angeles, puisqu’il était là pour les deux coupes. Le temple de la renommée pour l’Américain ? C’est quasi certain.

Quid d’Ovechkin ? L’a-t-on vu effectuer ses derniers matchs en NHL ?

Le doute plane et personne n’aime ça. Les Capitals ne seront pas de la partie dans les séries cette année. Techniquement donc, le grand parmi les grands, Alexander Ovechkin, est en vacances pour cette saison. Là où les fans suent à grosses gouttes, c’est au sujet de la suivante. Des vacances pourquoi pas, tant qu’on est sûrs qu’il fera sa rentrée. Pour rappel, et pour avoir un petit coup le tournis aussi, il en est à 929 buts et termine la saison, à 40 ans, avec 32 buts et après avoir joué sans sourciller les 82 matchs de la saison régulière.



Reste à savoir si l’administration suivra. Son contrat de cinq ans vient de s'achever. Il est techniquement agent libre. Il a clairement dit qu'il ne jouerait pour aucune autre équipe que les Capitals.



L’équipe a, en tout cas, un grand enjeu dans la ligne de mire. Ce n’est pas n’importe quel contrat qu’il pourrait signer. Pour l’instant, Gretzky possède toujours le record du nombre total de buts - saison régulière + séries éliminatoires - avec 1 016 buts. Ovechkin en est actuellement à 1 006. Plus qu’une dizaine de buts pour devenir, absolument et sans débat possible, le roi des buteurs de l’histoire entière.







Comme un air d’inoubliable…



Puisque les Capitals et les Penguins ne se sont pas affrontés en séries cette année, leur dernier duel de saison régulière remonte au 8 avril. Les deux joueurs sont en fin de contrat cet été mais sachant cela, la ligue et les deux franchises ont fait les choses en grand. Contrairement à l'habitude où les centres s'affrontent, les arbitres et les coachs ont permis à Ovechkin et Crosby de se présenter face à face pour la mise au jeu protocolaire, mais aussi pour le tout premier engagement du match. Le joueur initialement prévu, Strome au numéro 17, a reculé pour laisser sa place au grand 8 et lui a mis des petits coups de crosse aux fesses pour qu’il se mette en face de Crosby. Ovi a marqué en cage vide.

Victor Eklund, un autre petit nouveau futur grand

Encore une histoire de famille en NHL. Petit frère de William Eklund des Sharks de San Jose, le tout jeune Victor s'est rapidement imposé comme un attaquant sur la glace des grands. En une année, il a vu la ligue nationale suédoise où il a eu le temps de marquer 24 points en 43 matchs puis un petit peu de AHL avant sa fraîche arrivée chez les Islanders. En effet, il est arrivé le 14 avril, et a disputé son premier match dans la NHL face aux Hurricanes de la Caroline.



L’efficacité nordique a frappé. Premier match : premier point. Il faut dire qu’il était particulièrement bien entouré, puisqu'il était placé sur le premier trio aux côtés de Bo Horvat, au 300e but duquel il a enregistré une passe décisive. Ce fut un avant-goût seulement puisque la future petite bombe est retournée en AHL pour aider les Bridgeport Islanders qui sont déjà en séries éliminatoires. Les “petits” Islanders ont en effet bien besoin de ce champion du monde Junior. Bon patineur et un peu hargneux.

Zach Werenski, un autre prétendant au Norris

Les sondages parmi le panel des rédacteurs pour la ligue le placent favori et il est capable de marquer avec des lacets défaits, le patins qui tient à peine avec du scotch. Disons-le, il a marqué le but gagnant sur une jambe.



Lui aussi tout nouveau médaillé d'or des JO de Milan-Cortina, l'Américain des Columbus Blue Jackets a fait trembler ses adversaires cette saison encore : 81 points en 75 matchs dont 22 buts, un plus/ minus à 7, 94 shots bloqués, 30 hits, avec une moyenne de 26 minutes 37 secondes de jeu par match. La polyvalence de Werenski est à nouveau remarquée : devrait-elle être récompensée cette année ?

ZACH WERENSKI THE MICHIGAN NATIVE SCORES THE SHOOTOUT WINNER VS THE WINGS!!!! ?? pic.twitter.com/gSMqVJFvqR — B/R Open Ice (@BR_OpenIce) April 8, 2026

Une pluie de récompenses !

Sacré Nate the Dog ! Dominant cette saison encore, le génie offensif de Nathan MacKinnon n’est plus à démontrer et ses statistiques n’en sont que la preuve - s’il fallait vraiment l’appuyer. À force égale sur la glace, le centre du Colorado Avalanche s’est adjugé 97 points, soit le plus en 35 saisons depuis Wayne Gretzky qui n'en avait marqué seulement cinq de plus. C’est aussi lui qui détient le plus de buts à 5 contre 5 (42) devant Cole Caufield des Montreal Canadiens (40) et remporte donc le Rocket Richard Trophy. C’est Wyatt Johnston des Dallas Stars qui détient le plus de buts en powerplay (27) et Connor McDavid des Edmonton Oilers avec le plus de points sur le PP (52).

Le Art Trophy pour Connor McDavid :

MAKE IT 6 FOR CONNOR ??



Connor McDavid is now tied with Gordie Howe and Mario Lemieux for the second-most Art Ross Trophy wins in NHL history ? pic.twitter.com/psHsLMqKDW — Sportsnet (@Sportsnet) April 17, 2026

Mackenzie Blackwood et Scott Wedgewood pour le William M. Jennings Trophy, les deux gardiens de l'Avalanche bien sûr :

THE LUMBERYARD! ?



Mackenzie Blackwood and Scott Wedgewood have secured the William M. Jennings Trophy as the goalies (min. 25 games played) for the team with the fewest goals against during the regular season! #NHLAwards pic.twitter.com/hgDcvEtEvq — NHL (@NHL) April 17, 2026

Les blessures, un état des lieux avant les playoffs :

Cale Makar sera bien présent pour les playoffs du Colorado. Touché en haut du corps, il est revenu mardi contre les Calgary Flames après avoir loupé sept matchs de saison régulière. Après une nouvelle saison impeccable à 79 points, un plus/minus à 32, 24 minutes 51 secondes de moyenne sur la glace par match, le Canadien, présent à la fois sur le powerplay et sur le penalty, est lui aussi en course pour aller chercher son troisième Norris Trophy.



Roope Hintz des Dallas Stars loupera le début des playoffs. Touché en bas du corps depuis début mars, sa récupération semble plus compliquée que prévu. Le staff de l’équipe préfère être prudent. C’est le contraire pour son coéquipier défenseur, Miro Heiskanen, qui devrait lui être prêt pour les séries éliminatoires.



De même pour Victor Hedman du Tampa Bay Lightning et Leon Draisaitl des Edmonton Oilers, blessés à la mi-mars. Si des nouvelles d'Hedman devraient être données dans les prochains jours, Draisaitl devrait participer au premier match des playoffs dimanche.



Bien difficile pour les Canes avant le début des séries éliminatoires... Pour l’instant l’équipe doit compter sans Shayne Gostisbehere, Eric Robinson, William Carrier, Pyotr Kochetkov, Jaccob Slavin, tous blessés.

Parce qu’ils le valent bien :

On le sait, Macklin Celebrini est le joueur star des San Jose Sharks mais alors qu’il met un terme à sa deuxième année dans la ligue nord-américaine, le Canadien se sublime en établissant le nouveau record de points de la franchise en une saison. Avec 115 points dont les trois derniers marqués lors du match 82 contre les Jets ce jeudi, le jeune natif de North Vancouver dépasse le précédent palier de 114 points, établi par Joe Thornton lors de la saison 2006-2007. Il finit la saison avec un total de 45 buts et 70 assistances en 82 matchs.



Ce jeudi, la NHL a aussi dit au revoir à Anze Kopitar… enfin pour la saison régulière !!







Patrick Kane a franchi le cap des 1 400 points.

SHOWTIME’S LEGENDARY CAREER CONTINUES ?



PATRICK KANE HITS 1,400 CAREER POINTS ? pic.twitter.com/oow8G8Sgrw — Sportsnet (@Sportsnet) April 14, 2026

Dylan Guenther n’a que 23 ans et réalise sa première saison à 40 buts pour la jeune franchise, l’Utah Mammoth !

40 GOAL SCORER DYLAN GUENTHER ? pic.twitter.com/pguPlM7fJ9 — Spittin' Chiclets (@spittinchiclets) April 11, 2026

Du mouvement.

Patrik Allvin ne sera plus General Manager des Vancouver Canucks la saison prochaine. L’avenir de l’entraîneur principal, Adam Foote , sera entre les mains du prochain GM.

Après le départ forcé de Tom Fitzgerald plus tôt ce mois-ci, les New Jersey Devils ont un nouveau General Manager tout droit venu de Floride, Sunny Mehta. Assistant GM des Panthers et avec un profil d’analyste, il aura donc gagné deux Stanley Cups avec sa précédente équipe. Que va-t-il faire pour sa nouvelle organisation ?

Insolite !

Wallstedt ou Wallstead ? Le pauvre a une faut d'ortographe sur son propre nom dans le dos.







Les playoffs à Buffalo, ça coûte un bras !





Dennis Gilbert aurait-il trouvé le bon fillon ?







Tom Willander déshabille Yaroslav Askarov.







Askarov a d’ailleurs une façon bien à lui d’essayer d’arrêter le puck !

Les pépites :

Premier hat trick en carrière pour la jeune superstar des Edmonton Oilers, Matt Savoie. En une période - la première en plus, l'attaquant canadien a mis les Vancouver Canucks au parfum en scorant son premier hat trick où les trois buts ont été assisté par... Connor McDavid. Il faut dire que l'alchimie est de plus en plus forte entre les deux joueurs venus du pays à la feuille d'érable. Depuis la mi-mars, Savoie a rejoint la première ligne des Oilers aux côtés de McDavid donc et de Zach Hyman. Depuis cette promotion bienvenue, le jeune joueur de 22 ans a enregistré 12 points sur les 37 qu'il a récolté tout au long de la saison. Ça promet.







Jordan Binnington a une assistance ! La seconde de sa saison.

Zayne Parekh score un but absolument magnifique pour ce dernier match de saison régulière.

Jack Eichel avec l’une des plus belles passes décisives de la saison, et sans regarder !



Trouver de la place là où il n’y en a pas par Igor Chernyshov.







C’est un bien difficile premier match en NHL pour le jeune gardien des Toronto Maple Leafs, Artur Akhtyamov. Jeté sous les roues du bus...



Point faible : trop fort. Ah non, pardon, Connor McDavid n’a pas de point faible.