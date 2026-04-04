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Hockey sur glace - Division 1 - 1/2 de Finale - Match 1 : Caen vs Dunkerque
1-2
(0-0 1-0 0-1 0-1)
Après prolongation
Le 04/04/2026
Caen
Caen  ] Dunkerque ]
Dunkerque s'est imposÃ© en match 1 !
 
REPORTAGE PHOTOS de la 1Ã¨re journÃ©e des 1/2 finales de la saison 2025-2026 du championnat franÃ§ais de division1 de hockey sur glace qui a vue Dunkerque s'imposer 1-2 en prolongation Ã  Caen.
 
Caen, Hockey Hebdo Photographe : Â© Victoire Moyon le 09/04/2026 à 11:30
FICHE TECHNIQUE

1250 spectateurs
Arbitres : MM. Collin et Thiebault assistÃ©s de MM. Lefevre et Damongeot
Buts :
Caen : 38.5 Marc-Antoine Pepin (ass Samy ParÃ© et Alexandre Mulle)
Dunkerque : ; 48.37 Mikael Kuronen (ass Hugo Deberge et Jeremiah Luedtke) ; 60.47 Jeremiah Luedtke (ass Mikael Kuronen et Lubomir Dinda)
Pénalités
10 minutes contre Caen
10 minutes contre Dunkerque

 

 
 
 
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