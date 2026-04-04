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Hockey sur glace - Division 1 - 1/2 de Finale - Match 1 : Caen vs Dunkerque
1
-
2
(0-0 1-0 0-1 0-1)
Après prolongation
Le 04/04/2026
Caen
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Caen
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Dunkerque
]
Dunkerque s'est imposÃ© en match 1 !
REPORTAGE PHOTOS de la 1Ã¨re journÃ©e des 1/2 finales de la saison 2025-2026 du championnat franÃ§ais de division1 de hockey sur glace qui a vue Dunkerque s'imposer 1-2 en prolongation Ã Caen.
Caen, Hockey Hebdo
Photographe : Â© Victoire Moyon le 09/04/2026 à 11:30
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FICHE TECHNIQUE
1250 spectateurs
Arbitres
:
MM. Collin et Thiebault assistÃ©s de MM. Lefevre et Damongeot
Buts
:
Caen :
38.5 Marc-Antoine Pepin (ass Samy ParÃ© et Alexandre Mulle)
Dunkerque :
; 48.37 Mikael Kuronen (ass Hugo Deberge et Jeremiah Luedtke) ; 60.47 Jeremiah Luedtke (ass Mikael Kuronen et Lubomir Dinda)
Pénalités
10 minutes contre Caen
10 minutes contre Dunkerque
20 PHOTOS
Photographe : © Victoire Moyon
(cliquer pour accéder à la galerie complète)
Photographe : Â© Victoire Moyon
Photographe : Â© Victoire Moyon
Photographe : Â© Victoire Moyon
Photographe : Â© Victoire Moyon
© 2026 Hockeyhebdo.com - Reproduction totale ou partielle interdite sauf autorisation des auteurs.
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