Hockey sur glace - Division 1 - 1/2 de Finale - Match 1 : Caen vs Dunkerque 1 - 2 (0-0 1-0 0-1 0-1) Après prolongation Le 04/04/2026 Caen [ Caen ] [ Dunkerque ] Dunkerque s'est imposÃ© en match 1 ! REPORTAGE PHOTOS de la 1Ã¨re journÃ©e des 1/2 finales de la saison 2025-2026 du championnat franÃ§ais de division1 de hockey sur glace qui a vue Dunkerque s'imposer 1-2 en prolongation Ã Caen. Caen, Hockey Hebdo Photographe : Â© Victoire Moyon le 09/04/2026 à 11:30 Tweeter FICHE TECHNIQUE



1250 spectateurs Arbitres : MM. Collin et Thiebault assistÃ©s de MM. Lefevre et Damongeot Buts :

Caen : 38.5 Marc-Antoine Pepin (ass Samy ParÃ© et Alexandre Mulle)

Dunkerque : ; 48.37 Mikael Kuronen (ass Hugo Deberge et Jeremiah Luedtke) ; 60.47 Jeremiah Luedtke (ass Mikael Kuronen et Lubomir Dinda) Pénalités 10 minutes contre Caen 10 minutes contre Dunkerque







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