Hockey sur glace - Division 1 - 1/2 de Finale - Match 2 : Caen vs Dunkerque 5 - 2 (0-0 1-2 4-0) Le 05/04/2026 Caen [ Caen ] [ Dunkerque ] Caen revient Ã Ã©galitÃ© ! REPORTAGE PHOTOS de la 2Ã¨me journÃ©e des 1/2 finales de la saison 2025-2026 du championnat franÃ§ais de division 1 de hockey sur glace qui a vue Caen s'imposer 5-2 face Ã Dunkerque. Caen, Hockey Hebdo Photographe : Â© Victoire Moyon le 09/04/2026 à 19:10 Tweeter FICHE TECHNIQUE



1250 spectateurs Arbitres : MM. Buts :

Caen : ; 33.06 Artem Hrebenyk (ass Radek Vesely et Quentin Berthon) ; 41.11 Titouan Lanes (ass Ilya Altybarmakyan et Artem Hrebenyk) ; 53.33 Radek Vesely (ass Alexandre Mulle et Samy ParÃ©) ; 57.43 Samy ParÃ© (ass Marc-Antoine Pepin et Radek Vesely) ; 58.41 Radek Vesely (ass Yoan Colomban* et Titouan Lanes)

Dunkerque : 21.29 Louis Olive (ass Zackary Daneau et Martin Poirier) ; 35.46 Zackary Daneau (ass Danick Bouchard et Mikael Kuronen) Pénalités 40 minutes dont 5 Ã Berthon et 10 Ã Alvarez et Bermond Gonnet contre Caen 39 minutes dont 5 Ã Vervoot et 10 Ã Bouchard et Deberge contre Dunkerque







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