 
Accueil   Editorial   Liens   Stages et Tournois   Boutique   Petites annonces   Partenaires   Nos flash infos   fb   instagram   youtube   twitter   RSS
 
 
Hockey sur glace - Division 1 - 1/2 de Finale - Match 2 : Caen vs Dunkerque
5-2
(0-0 1-2 4-0)
Le 05/04/2026
Caen
Caen  ] Dunkerque ]
Caen revient Ã  Ã©galitÃ© !
 
REPORTAGE PHOTOS de la 2Ã¨me journÃ©e des 1/2 finales de la saison 2025-2026 du championnat franÃ§ais de division 1 de hockey sur glace qui a vue Caen s'imposer 5-2 face Ã  Dunkerque.
 
Caen, Hockey Hebdo Photographe : Â© Victoire Moyon le 09/04/2026 à 19:10
FICHE TECHNIQUE

1250 spectateurs
Arbitres : MM.
Buts :
Caen : ; 33.06 Artem Hrebenyk (ass Radek Vesely et Quentin Berthon) ; 41.11 Titouan Lanes (ass Ilya Altybarmakyan et Artem Hrebenyk) ; 53.33 Radek Vesely (ass Alexandre Mulle et Samy ParÃ©) ; 57.43 Samy ParÃ© (ass Marc-Antoine Pepin et Radek Vesely) ; 58.41 Radek Vesely (ass Yoan Colomban* et Titouan Lanes)
Dunkerque : 21.29 Louis Olive (ass Zackary Daneau et Martin Poirier) ; 35.46 Zackary Daneau (ass Danick Bouchard et Mikael Kuronen)
Pénalités
40 minutes dont 5 Ã  Berthon et 10 Ã  Alvarez et Bermond Gonnet contre Caen
39 minutes dont 5 Ã  Vervoot et 10 Ã  Bouchard et Deberge contre Dunkerque

 

 
 
 
© 2026 Hockeyhebdo.com - Reproduction totale ou partielle interdite sauf autorisation des auteurs.
 
Retour
 
 
Réactions sur l'article
 
 
Afin de poster un commentaire, identifiez-vous.

     
...Bitte wÃ¤hlen Sie Ihre Sprache... Choose your language in just one click... Choisissez votre langue, clic plus haut...    
 
accueil - actualités - chroniques - interview - mentions légales
 