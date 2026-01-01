Accueil Editorial Liens Stages et Tournois Boutique Petites annonces Partenaires Nos flash infos RSS Hockey sur glace - Division 1 - Finale - Match 2 : Caen vs Cholet 2 - 3 (1-0 1-2 0-1) Le 19/04/2026 Caen (Patinoire de Caen la mer) [ Caen ] [ Cholet ] Caen surpris, Cholet remet les compteurs Ã zÃ©ro Au lendemain de sa victoire, Caen a vu Cholet rÃ©agir avec caractÃ¨re pour sâ€™imposer 3-2 Ã lâ€™extÃ©rieur. Un succÃ¨s prÃ©cieux qui relance totalement cette finale de Division 1. Caen (Patinoire de Caen la mer), Hockey Hebdo GaÃ«tan Boucheret le 20/04/2026 à 11:30 Tweeter FICHE TECHNIQUE



1250 spectateurs Arbitres : MM. Constantineau et Martin assistÃ©s de MM. Lefevre et Pysniak Buts :

Caen : 03.53 Samy ParÃ© (ass Marc-Antoine Pepin et Alexandre Mulle) ; 35.16 Artem Hrebenyk (ass Ilya Altybarmakyan et Quentin Berthon)

Cholet : ; 21.15 Fiorenzo Villard* (ass Matthew Iasenza et Louis-Mathieu Belisle) ; 36.22 David Camy-Sarty (ass Maxence Auvitu et Louis-Mathieu Belisle) ; 48.07 Louis-Mathieu Belisle (ass Louis Seignez et Baptiste Couturier) Pénalités 16 minutes contre Caen 10 minutes contre Cholet Cholet renverse Caen et égalise

Dans une patinoire de Caen La Mer bien garnie (1250 spectateurs), les Drakkars pensaient enchaîner après leur succès de la veille. Parfaitement lancés en supériorité numérique, les Normands ont pourtant fini par céder face à des Dogs de Cholet plus entreprenants et efficaces dans les moments clés. Malgré un second avantage repris en deuxième période, Caen n’a pas su contenir les assauts adverses, laissant Cholet arracher une victoire logique au vu du volume de tirs (29 à 18).

1er tiers : Caen démarre fort

Les Drakkars entrent idéalement dans la rencontre en profitant rapidement d’une supériorité numérique. À 3’53, Samy Paré ouvre le score, concrétisant un bon début de match caennais. Solides défensivement et bien gardés par Ronan Quemener, les locaux contrôlent globalement les débats. Cholet, malgré quelques incursions, bute sur le portier normand. Ce premier tiers est maîtrisé par Caen, qui vire logiquement en tête (1-0).



2e tiers : un chassé-croisé intense



Cholet revient avec de meilleures intentions et égalise dès 21’15 par Fiorenzo Villard. Le match s’équilibre, mais Caen se met en difficulté avec plusieurs pénalités. Les Dogs en profitent pour installer une pression constante. Pourtant, les Drakkars reprennent l’avantage en powerplay grâce à Artem Hrebenyk (35’16). Joie de courte durée : à peine une minute plus tard, David Camy Sarty remet les deux équipes à égalité. Ce tiers très animé se conclut sur un score de 2-2, laissant tout à faire.



3e tiers : Cholet fait la différence



Le dernier acte débute sous tension, avec une nouvelle pénalité rapide côté caennais. Cholet continue de pousser et finit par prendre l’avantage à 48’07 grâce à Louis-Mathieu Bélisle. Derrière, les Dogs gèrent intelligemment leur avance, malgré quelques pénalités en fin de match. Caen tente le tout pour le tout en sortant son gardien, mais ne parvient pas à revenir. Cholet tient bon et s’impose 3-2.



Conclusion :



Cholet répond parfaitement à la défaite du match 1 et repart de Normandie avec une victoire capitale. La série est désormais relancée à égalité, promettant une suite particulièrement disputée.



Analyse :



Ce match a mis en lumière la capacité de réaction de Cholet, plus constant sur l’ensemble de la rencontre. Leur domination au tir (29 contre 18) illustre une pression offensive supérieure, notamment dans les deuxième et troisième tiers. Caen, malgré une bonne entame et un powerplay efficace, a payé cher son indiscipline (16 minutes de pénalité) et un manque de continuité dans le jeu. La gestion des temps faibles et la discipline seront des clés majeures pour la suite de cette finale, désormais totalement ouverte.



Dans une patinoire de Caen La Mer bien garnie (1250 spectateurs), les Drakkars pensaient enchaîner après leur succès de la veille. Parfaitement lancés en supériorité numérique, les Normands ont pourtant fini par céder face à des Dogs de Cholet plus entreprenants et efficaces dans les moments clés. Malgré un second avantage repris en deuxième période, Caen n’a pas su contenir les assauts adverses, laissant Cholet arracher une victoire logique au vu du volume de tirs (29 à 18).Les Drakkars entrent idéalement dans la rencontre en profitant rapidement d’une supériorité numérique. À 3’53, Samy Paré ouvre le score, concrétisant un bon début de match caennais. Solides défensivement et bien gardés par Ronan Quemener, les locaux contrôlent globalement les débats. Cholet, malgré quelques incursions, bute sur le portier normand. Ce premier tiers est maîtrisé par Caen, qui vire logiquement en tête (1-0).Cholet revient avec de meilleures intentions et égalise dès 21’15 par Fiorenzo Villard. Le match s’équilibre, mais Caen se met en difficulté avec plusieurs pénalités. Les Dogs en profitent pour installer une pression constante. Pourtant, les Drakkars reprennent l’avantage en powerplay grâce à Artem Hrebenyk (35’16). Joie de courte durée : à peine une minute plus tard, David Camy Sarty remet les deux équipes à égalité. Ce tiers très animé se conclut sur un score de 2-2, laissant tout à faire.Le dernier acte débute sous tension, avec une nouvelle pénalité rapide côté caennais. Cholet continue de pousser et finit par prendre l’avantage à 48’07 grâce à Louis-Mathieu Bélisle. Derrière, les Dogs gèrent intelligemment leur avance, malgré quelques pénalités en fin de match. Caen tente le tout pour le tout en sortant son gardien, mais ne parvient pas à revenir. Cholet tient bon et s’impose 3-2.Cholet répond parfaitement à la défaite du match 1 et repart de Normandie avec une victoire capitale. La série est désormais relancée à égalité, promettant une suite particulièrement disputée.Ce match a mis en lumière la capacité de réaction de Cholet, plus constant sur l’ensemble de la rencontre. Leur domination au tir (29 contre 18) illustre une pression offensive supérieure, notamment dans les deuxième et troisième tiers. Caen, malgré une bonne entame et un powerplay efficace, a payé cher son indiscipline (16 minutes de pénalité) et un manque de continuité dans le jeu. La gestion des temps faibles et la discipline seront des clés majeures pour la suite de cette finale, désormais totalement ouverte. © 2026 Hockeyhebdo.com - Reproduction totale ou partielle interdite sauf autorisation des auteurs. Retour Réactions sur l'article Afin de poster un commentaire, identifiez-vous.







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