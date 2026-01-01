Accueil Editorial Liens Stages et Tournois Boutique Petites annonces Partenaires Nos flash infos RSS Hockey sur glace - Division 1 - Finale - Match 3 : Cholet vs Caen 1 - 3 (1-1 0-0 0-2) Le 22/04/2026 Cholet (GlissÃ©o) [ Cholet ] [ Caen ] D1 FINALE M3 Caen frappe fort Ã Cholet et reprend lâ€™avantage Dans une finale de Division 1 dÃ©jÃ trÃ¨s disputÃ©e, les Drakkars de Caen ont repris lâ€™avantage dans la sÃ©rie en sâ€™imposant 3-1 sur la glace des Dogs de Cholet lors du match 3. Solides et opportunistes, les Normands ont su faire la diffÃ©rence dans le dernier tiers. Cholet (GlissÃ©o), Hockey Hebdo GaÃ«tan Boucheret le 23/04/2026 à 17:00 Tweeter FICHE TECHNIQUE



1040 spectateurs Arbitres : MM. Peuriere et Thiebault assistÃ©s de MM. Maudet et Robert Buts :

Cholet : ; 17.15 Kylian Fauvel (ass Louis-Mathieu Belisle et Maxence Auvitu)

Caen : 04.45 Ilya Altybarmakyan (ass Quentin Berthon et Evgueni Nikiforov) ; 45.11 Radek Vesely (ass Alexandre Mulle et Evgueni Nikiforov) ; 58.45 Radek Vesely (ass Paul Montean et Ville Rautiala) Pénalités 4 minutes contre Cholet 6 minutes contre Caen







1er tiers : équilibre et répondant

Le début de rencontre tourne à l’avantage de Caen, qui ouvre rapidement le score par Altybarmakyan à 4:45, profitant d’un bon travail collectif. Cholet ne panique pas et monte progressivement en puissance, dominant davantage dans le jeu. Cette pression finit par payer à 17:15 lorsque Fauvel égalise logiquement. Les Dogs imposent leur rythme mais se heurtent déjà à un Quemener solide dans la cage caennaise. Les deux équipes rentrent aux vestiaires sur un score de parité (1-1).





2e tiers : tension et défenses solides



La période médiane est plus fermée, marquée par plusieurs pénalités de part et d’autre, mais aucune des deux équipes ne parvient à en profiter. Le jeu se durcit légèrement et les défenses prennent le dessus. Cholet continue de tirer davantage, mais manque d’efficacité dans le dernier geste. De son côté, Caen reste discipliné dans son organisation défensive et s’appuie sur son gardien pour conserver le score.





3e tiers : le réalisme caennais fait la différence

Tout se joue dans le dernier acte. Après avoir bien résisté, Caen reprend l’avantage à 45:10 grâce à Vesely, opportuniste à égalité numérique. Cholet pousse alors intensément, multiplie les tirs (20 dans ce tiers) et tente le tout pour le tout en sortant son gardien en fin de match. Mais Vesely, encore lui, scelle définitivement la rencontre en inscrivant un but en cage vide à 58:46. Un coup dur pour les Dogs qui auront pourtant dominé statistiquement.





Conclusion :

Ce match 3 illustre parfaitement l’opposition de styles entre une équipe de Cholet entreprenante mais inefficace, et une formation caennaise pragmatique et redoutable dans les moments clés. Avec cette victoire 3-1, Caen reprend l’avantage dans la série et se rapproche du titre.



Analyse :

Cholet peut nourrir des regrets. Avec 42 tirs contre 24, 40 engagements gagnés contre 16, et une présence offensive constante, les Dogs avaient les moyens de faire basculer cette rencontre. Toutefois, le manque de réalisme et la performance du gardien caennais ont pesé lourd.

Caen, de son côté, a livré une prestation parfaitement maîtrisée sur le plan tactique : discipline défensive, efficacité offensive et gestion des temps forts adverses. Vesely incarne ce réalisme clinique avec son doublé décisif.

Si Cholet veut revenir dans la série, il devra impérativement améliorer son efficacité devant le but et trouver des solutions face à Quemener. Caen, lui, n’est plus qu’à une victoire du titre et a désormais l’ascendant psychologique. Malgré une nette domination au tir et dans les engagements, Cholet s’est heurté à un bloc caennais discipliné et à un gardien impérial. Après un premier tiers équilibré (1-1), les deux équipes se sont neutralisées au cœur du match avant que Caen ne fasse parler son réalisme dans les vingt dernières minutes. Un doublé de Vesely en troisième période permet aux Drakkars de s’imposer et de mener désormais 2-1 dans cette finale au meilleur des cinq matchs.Le début de rencontre tourne à l’avantage de Caen, qui ouvre rapidement le score par Altybarmakyan à 4:45, profitant d’un bon travail collectif. Cholet ne panique pas et monte progressivement en puissance, dominant davantage dans le jeu. Cette pression finit par payer à 17:15 lorsque Fauvel égalise logiquement. Les Dogs imposent leur rythme mais se heurtent déjà à un Quemener solide dans la cage caennaise. Les deux équipes rentrent aux vestiaires sur un score de parité (1-1).La période médiane est plus fermée, marquée par plusieurs pénalités de part et d’autre, mais aucune des deux équipes ne parvient à en profiter. Le jeu se durcit légèrement et les défenses prennent le dessus. Cholet continue de tirer davantage, mais manque d’efficacité dans le dernier geste. De son côté, Caen reste discipliné dans son organisation défensive et s’appuie sur son gardien pour conserver le score.Tout se joue dans le dernier acte. Après avoir bien résisté, Caen reprend l’avantage à 45:10 grâce à Vesely, opportuniste à égalité numérique. Cholet pousse alors intensément, multiplie les tirs (20 dans ce tiers) et tente le tout pour le tout en sortant son gardien en fin de match. Mais Vesely, encore lui, scelle définitivement la rencontre en inscrivant un but en cage vide à 58:46. Un coup dur pour les Dogs qui auront pourtant dominé statistiquement.Ce match 3 illustre parfaitement l’opposition de styles entre une équipe de Cholet entreprenante mais inefficace, et une formation caennaise pragmatique et redoutable dans les moments clés. Avec cette victoire 3-1, Caen reprend l’avantage dans la série et se rapproche du titre.Cholet peut nourrir des regrets. Avec 42 tirs contre 24, 40 engagements gagnés contre 16, et une présence offensive constante, les Dogs avaient les moyens de faire basculer cette rencontre. Toutefois, le manque de réalisme et la performance du gardien caennais ont pesé lourd.Caen, de son côté, a livré une prestation parfaitement maîtrisée sur le plan tactique : discipline défensive, efficacité offensive et gestion des temps forts adverses. Vesely incarne ce réalisme clinique avec son doublé décisif.Si Cholet veut revenir dans la série, il devra impérativement améliorer son efficacité devant le but et trouver des solutions face à Quemener. Caen, lui, n’est plus qu’à une victoire du titre et a désormais l’ascendant psychologique. © 2026 Hockeyhebdo.com - Reproduction totale ou partielle interdite sauf autorisation des auteurs. Retour Réactions sur l'article Afin de poster un commentaire, identifiez-vous.







trueanal.org ...Bitte wÃ¤hlen Sie Ihre Sprache... Choose your language in just one click... Choisissez votre langue, clic plus haut...