Accueil Editorial Liens Stages et Tournois Boutique Petites annonces Partenaires Nos flash infos RSS Hockey sur glace - Division 1 Finale Match 5 : Caen vs Cholet 2 - 3 (1-0 0-1 1-1 0-1) Après prolongation Le 26/04/2026 Caen (Patinoire Caen la Mer) [ Caen ] [ Cholet ] D1 Cholet Champion Au terme dâ€™un match 5 irrespirable, les Dogs de Cholet ont dÃ©crochÃ© le titre de champion de France de Division 1 en sâ€™imposant 3-2 aprÃ¨s prolongation face aux Drakkars de Caen. Une finale indÃ©cise jusquâ€™au bout, conclue en mort subite. Caen (Patinoire Caen la Mer), Hockey Hebdo GaÃ«tan Boucheret le 27/04/2026 à 07:10 Tweeter FICHE TECHNIQUE



Arbitres : MM. Peuriere et Martin assistÃ©s de MM. Lefevre et Maudet Buts :

Caen : 02.46 Alexandre Mulle (ass Radek Vesely) ; 49.35 Paul Montean

Cholet : ; 27.25 Mathieu Tremblay (ass Connor Sweeney et Lucas Vilain) ; 48.17 Joey Musa (ass ClÃ©ment Masson et Basile Tretout) ; 66.44 Baptiste Couturier (ass Maxence Auvitu) Pénalités 6 minutes contre Caen 8 minutes contre Cholet Cholet au bout du suspense

Dans une série déjà extrêmement disputée (2-2 avant ce match décisif), Caen et Cholet ont offert une ultime bataille à la hauteur de l’enjeu. Les Drakkars ont frappé les premiers avant de voir Cholet revenir puis passer devant. Courageux, les Normands ont égalisé en infériorité numérique pour arracher la prolongation. Mais en mort subite, les Dogs ont eu le dernier mot, s’offrant le titre au bout du suspense.







1er tiers : Caen lance parfaitement la finale



Portés par leur public, les Drakkars démarrent fort et ouvrent rapidement le score par Alexandre Mulle (2:46), bien servi par Radek Vesely. Solides défensivement et disciplinés dans l’ensemble malgré quelques pénalités de part et d’autre, les Caennais conservent cet avantage jusqu’à la première pause. Cholet peine à installer son jeu mais reste au contact.



2e tiers : Cholet réagit et recolle



Le deuxième acte est plus équilibré. Après une séquence de pénalités simultanées, Cholet trouve enfin la faille à 27:25 par Mathieu Tremblay, bien assisté par Connor Sweeney et Lucas Villain. Les Dogs montent en puissance et mettent davantage de pression sur le but de Ronan Quemener. Malgré quelques situations en supériorité, le score reste inchangé jusqu’à la sirène (1-1).



3e tiers : scénario renversant



Cholet prend l’avantage à 48:17 grâce à Joey Musa, concrétisant une bonne phase offensive. Mais la réaction caennaise ne se fait pas attendre : en infériorité numérique, Paul Montean égalise à 49:35 dans un moment clé. La fin de tiers est tendue, chaque équipe cherchant la faille sans se découvrir. Les deux formations se dirigent vers une prolongation décisive.



Prolongation : le coup de grâce des Dogs



Dans une prolongation crispante, chaque erreur peut être fatale. À 66:44, Baptiste Couturier surgit et inscrit le but en or, offrant la victoire et le titre à Cholet. Une délivrance pour les Dogs, qui concluent la série au bout du suspense.



Conclusion :



Cette finale aura tenu toutes ses promesses avec cinq matchs accrochés et un dénouement en prolongation lors de l’ultime rencontre. Cholet s’impose comme une équipe résiliente et opportuniste, capable de faire la différence dans les moments décisifs.



Analyse :



Ce match 5 illustre parfaitement l’équilibre entre les deux équipes. Caen a su imposer son rythme en début de rencontre mais a manqué d’efficacité dans les moments clés, notamment sur ses phases de supériorité numérique. Cholet, de son côté, a fait preuve de réalisme et d’une grande solidité mentale pour revenir au score puis conclure en prolongation. La domination aux engagements (28 contre 19) et une meilleure gestion des temps faibles ont également pesé en faveur des Dogs. Enfin, la capacité à marquer dans les moments cruciaux, comme en prolongation, symbolise une équipe taillée pour les grands rendez-vous.



Dans une série déjà extrêmement disputée (2-2 avant ce match décisif), Caen et Cholet ont offert une ultime bataille à la hauteur de l’enjeu. Les Drakkars ont frappé les premiers avant de voir Cholet revenir puis passer devant. Courageux, les Normands ont égalisé en infériorité numérique pour arracher la prolongation. Mais en mort subite, les Dogs ont eu le dernier mot, s’offrant le titre au bout du suspense.Portés par leur public, les Drakkars démarrent fort et ouvrent rapidement le score par Alexandre Mulle (2:46), bien servi par Radek Vesely. Solides défensivement et disciplinés dans l’ensemble malgré quelques pénalités de part et d’autre, les Caennais conservent cet avantage jusqu’à la première pause. Cholet peine à installer son jeu mais reste au contact.Le deuxième acte est plus équilibré. Après une séquence de pénalités simultanées, Cholet trouve enfin la faille à 27:25 par Mathieu Tremblay, bien assisté par Connor Sweeney et Lucas Villain. Les Dogs montent en puissance et mettent davantage de pression sur le but de Ronan Quemener. Malgré quelques situations en supériorité, le score reste inchangé jusqu’à la sirène (1-1).Cholet prend l’avantage à 48:17 grâce à Joey Musa, concrétisant une bonne phase offensive. Mais la réaction caennaise ne se fait pas attendre : en infériorité numérique, Paul Montean égalise à 49:35 dans un moment clé. La fin de tiers est tendue, chaque équipe cherchant la faille sans se découvrir. Les deux formations se dirigent vers une prolongation décisive.Dans une prolongation crispante, chaque erreur peut être fatale. À 66:44, Baptiste Couturier surgit et inscrit le but en or, offrant la victoire et le titre à Cholet. Une délivrance pour les Dogs, qui concluent la série au bout du suspense.Cette finale aura tenu toutes ses promesses avec cinq matchs accrochés et un dénouement en prolongation lors de l’ultime rencontre. Cholet s’impose comme une équipe résiliente et opportuniste, capable de faire la différence dans les moments décisifs.Ce match 5 illustre parfaitement l’équilibre entre les deux équipes. Caen a su imposer son rythme en début de rencontre mais a manqué d’efficacité dans les moments clés, notamment sur ses phases de supériorité numérique. Cholet, de son côté, a fait preuve de réalisme et d’une grande solidité mentale pour revenir au score puis conclure en prolongation. La domination aux engagements (28 contre 19) et une meilleure gestion des temps faibles ont également pesé en faveur des Dogs. Enfin, la capacité à marquer dans les moments cruciaux, comme en prolongation, symbolise une équipe taillée pour les grands rendez-vous. © 2026 Hockeyhebdo.com - Reproduction totale ou partielle interdite sauf autorisation des auteurs. Retour Réactions sur l'article Afin de poster un commentaire, identifiez-vous.







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