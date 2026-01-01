Accueil Editorial Liens Stages et Tournois Boutique Petites annonces Partenaires Nos flash infos RSS Hockey sur glace - Division 2 - Finale - Match 3 : Valence vs Montpellier 1 - 2 (0-1 1-1 0-0) Le 18/04/2026 Polygone de Valence [ Valence ] [ Montpellier ] FINALE D2 - M3 - Montpellier remet les pendules Ã lâ€™heure Câ€™est un premier match de finale qui se dispute dans la patinoire du Polygone de Valence. La ferveur est telle dans la ville quâ€™avec lâ€™accord du club de Roller-Hockey des Aiglons dans lequel plusieurs Lynx ont fait leurs griffes, une tribune et un Ã©cran ont Ã©tÃ© amÃ©nagÃ©s pour permettre au nombreux public de partager la fÃªte. Les deux premiers matches nous ont montrÃ© des Ã©quipes trÃ¨s proches lâ€™une de lâ€™autre et, dans les gradins, on sâ€™attend Ã une rencontre intense et Ã un match difficile. CÃ´tÃ© Montpellier, on a reconduit les lignes du match 1, CÃ´tÃ© Valence, Dupont remplace Dupend-Carette. Polygone de Valence, Hockey Hebdo Max Lazzaroni le 20/04/2026 à 16:30 Tweeter FICHE TECHNIQUE



1078 spectateurs Arbitres : MM. Geoffroy et Germond assistÃ©s de MM. Barthe et Kirschenbaum Buts :

Valence : ; 33.43 Alexis Hermant (ass Arnaud Lazzaroni)

Montpellier : 13.24 Konstantin Lavrenov (ass ThÃ©o Lobstein et Erik Cermak) ; 35.10 Konstantin Lavrenov (ass Martin Coupard) Pénalités 10 minutes contre Valence 6 minutes contre Montpellier Montpellier marque sans concéder la moindre pénalité



Après un début de rencontre perturbé par un problème de glace qui a nécessité de repasser la machine, la rencontre démarre dans une belle ambiance, la grosse colonie de partisans des Vipers propose une belle réplique au tumultueux groupe de l‘Œil du Lynx.

Les débats sont équilibrés en ce début de rencontre, le jeu se déplace d’un but sur l’autre sans réelle occasion nette de part et d’autre.

Montpellier déploie un beau mouvement avec Marguet, dans le coin, qui laisse pour Coupard qui remet plein axe pour Beckmann. Il se replace sur sa bleue et trouve Lavrenov lancé, qui contourne la cage, pivote et lance mais Blanc bloque. La possession du palet est montpelliéraine. Valence a du mal à poser son jeu et propose les chevauchées solitaires de Maarni ou Ouimet. Bortino se rapproche et place un lancer à bout portant sans difficulté pour Stiliadis.

Les Vipers repartent par Lobstein dans le coin qui laisse à Lavrenov, fait à nouveau le tour du but et pousse la rondelle dans une forêt de patins et Cermak la glisse au fond (0-1 à 13’24). C’est Lavrenov qui aura le bénéfice du but.



Photographe : Â© Max Lazzaroni 0-1 pour Mintpellier



A présent, Valence se doit de réagir par Plénet qui s’enfonce dans la zone, transmet à Pelisse dans l’enclave qui place un beau tir sans danger pour Stiliadis. La réplique montpelliéraine, sous forme d’un lancer de la bleue de Blanchy n’a pas de quoi faire se lever les foules. Le déboulé de Zinger sur le coté gauche et son centre pour Plénet à bout portant provoque une belle pagaille devant Stiliadis, est plus prometteur. Un dégagement interdit est concédé par les Vipers qui maintienent le jeu dans leur zone, mais Valence n’arrive toujours pas à installer son jeu. Les Lynx tentent de repartir de leurs bases arrière mais se font prendre au hors jeu au franchissement de la bleue … La rondelle reste rouge en cette fin de tiers, les Vipers, par quelques chevauchées en zone réussissent à faire reculer les Drômois quand la sirène clos ce tiers.



C’est Montpellier qui ouvre le score comme la semaine dernière. Mais dans ce tiers atone, les deux équipes ont passé leur énergie à se neutraliser, sans commettre la moindre pénalité, comme si l’une et l’autre étaient inhibées par l’enjeu.



Une réaction valentinoise insuffisante face à l’efficacité offensive et défensive montpelliéraine



Maarni bénéficie de dix minutes de pose supplémentaires pour attitude antisportive à l’égard des arbitres. C’est Valence qui plante la première banderille du tiers par Plénet, sans difficulté pour le portier montpelliérain. La rondelle reste rouge et une pénalité est sifflée contre les Vipers pour une faute en zone offensive, l’occasion pour remettre les Lynx sur de bons rails.

L’engagement est pris par Valence et le jeu de puissance s’installe : Baskov, pour Hermant, pour Pelisse, retour à la bleue pour Lazzaroni qui change d’aile pour Ouimet qui lui remet mais Stiliadis ne laisse pas de rebond aux deux Alexis (Pelisse et Hermant) qui rôdaient dans l’enclave. Les Vipers lancent au fond pour faire tourner les horloges, Baskov remonte le palet, contourne la cage pour Lazzaroni qui place un lancer dans les bottes. Stiliadis gèle la rondelle, bien protégée par son service d’ordre, car il est sous la pression de Ouimet et Pelisse. « Défense ! » crie la tribune montpelliéraine et leurs préférés tuent cette pénalité.

La domination valentinoise ne faiblit pas et Bortino sonne une nouvelle charge relayée par Dupont et Clément. Au tour de Ouimet de placer sa frappe qui est détournée par la botte de Stiliadis. Plus de six minutes se sont écoulées dans ce tiers médian et les Vipers n’ont toujours pas tiré à la cage. Virtanen frappe enfin, Cagigos est sur le rebond mais l’arrière défense écarte la menace. Pitkänen récupère, Plénet gagne son duel avec Virtanen à la bleue, Pitkänen rentre en zone mais son lancer est dans la niche.

Montpellier n’est plus aculé à la défensive. Le lancer lointain de Lazzaroni est sans difficulté pour Stiliadis qui est dans son match ce soir.

Après le problème de glace en début de match, ce sont les tapis déchirés devant le banc de Montpellier qui provoquent un nouvel arrêt de jeu ...

La remise en jeu est dans la zone Vipers et Riffard, puis Baskov décochent un lancer sur la cage.

Virtanen lance du coin pour mettre le trafic devant Blanc mais la rondelle finit dans le gant de Lazzaroni. Nouvelle montée du capitaine drômois cette fois pour Richard qui trouve le bouclier de Stiliadis. Plénet circule dans l’enclave mais se fait repousser, le tir de Pchalin est intercepté par une crosse, Montpellier tient le coup. Nepveu de Villemarceau frappe et trouve encore le bouclier. Toute l’équipe valentinoise se porte à l’attaque, Amouriq trouve Dupont et son jeu explosif qui place un lancer vicieux que Stiliadis ne peut que repousser. Baskov cherche Ouimet au deuxième poteau et la crosse de Caubet qui est bien près de tromper son portier.

On n’est pas loin de la bagarre générale mais le quatuor à rayures reprend le contrôle de la situation. Lobstein intercepte une relance valentinoise et Monsieur l’arbitre croit détecter un faire trébucher de Lobstein, signale la pénalité différée … Richard trouve Zinger qui monte, centre, Maarni laisse pour Pitkänen et Nepveu de Villemarceau se couche sur le tir. Stiliadis, une nouvelle fois, repousse et Lobstein s’en va se rafraichir pendant 2 minutes. Pas le temps d’avaler sa première gorgée que Lazzaroni lance à la bleue devant la cage et Hermant propulse le caoutchouc au fond (1-1 à 33’43).



Photographe : Â© Max Lazzaroni But 1-1



Valence continue à occuper le territoire héraultais. Moins de deux minutes plus tard, le palet est envoyé derrière la cage, Coupard se précipite, récupère la rondelle et dépossède Lazzaroni de son bâton, passe à Lavrenov qui marque (1-2 à 35’10).



Photographe : Â© Max Lazzaroni But 1-2



Les minutes s’égrènent sous les fameux « Let’s go Vipers », la rencontre est cette fois complètement débridée.

Valence s’empare de la zone offensive, Baskov trouve le bouclier, le tir de Ouimet est bloqué, tout comme celui de Riffard. Virtanen trouve la botte de Blanc.

Baskov fait une succession de dribles chaloupés, le tir de Dousseau ne passe pas loin. Maarni nous fait une petite ramasse pour son compatriote qui se butte deux fois sur la botte de Stiliadis.

Nous sommes dans les dernières minutes, la mise se fait dans la zone montpelliéraine, De Mali fait un massage costal à Maarni.

Valence aura largement dominé ce tiers au chapitre des lancers mais est tombée sur un Stiliadis dans un grand jour qui tient en joug la meilleure attaque de la D2.



Valence fait le jeu pendant tout le dernier 20 mais ne marque pas



Valence, qui est à deux buts du titre, se doit de tout tenter pour atteindre le graal. Les Lynx se rapprochent de la cage par Pitkänen mais Stiliadis a fermé la boîte. La mise en jeu est montpelliéraine. Rodriguez sur sa bleue ferme sa zone. Pelisse tire mais Nepveu de Villemarceau l’intercepte. Ce même Rodriguez récupère le disque dans sa zone, contourne son portier, traverse les trois lignes et s’en va trouver le bouclier de Stiliadis. Les Lynx pressent très haut à l’image d’Amouriq qui fait reculer Blanchy. La possession montpelliéraine se situe hors de la zone valentinoise, quand ils s’y aventurent, la défensive locale les empêche d’atteindre leur gardien. L’arbitre ne sanctionnera pas la charge dans le dos sur Lazzaroni.

La possession du palet est valentinoise depuis près de dix minutes, il y a énormément de tirs, mais assez peu sont dangereux pour le cerbère languedocien.

Les Vipers se rapprochent de la cage par Vigor et Lobstein, le lancer aérien de Blanchy est détourné par Blanc. Il reste moins de cinq minutes pour se rapprocher du titre.

Bortino sert Lazzaroni à la bleue pour Zinger qui trouve Ouimet qui fait sonner la transversale. La nouvelle tentative de Lazzaroni bien bloquée par Virtanen qui manque de lui déchirer le maillot. Virtanen tentera de placer la contre attaque mais il est en fin de présence et doit rejoindre son banc pour faire rentrer un homme frais. Maarni contourne sa cage, passe les trois lignes et envoie un gros lancer sur Stiliadis qui le bloque contre son plastron. C’est le moment que choisit Jan Dlouhy pour demander son temps mort et sortir son gardien.



Photographe : Â© Max Lazzaroni Stiliadis a retrouvÃ© sa confiance ce soir



Valence qui avait plusieurs fois défendu en cage vide dans ces play-offs, se retrouve à attaquer en cage vide pour tenter d’arracher une prolongation.

Les Vipers gagnent le face à face et se dégagent. Ils gagnent du temps en zone neutre et Vigor tente de lober Lazzaroni qui se détend pour intercepter le caoutchouc. Il ne reste que 40 secondes quand Virtanen est pris par la patrouille pour retard de jeu. Le temps d’une concertation brève entre les Valentinois pour coordonner le six contre quatre et l’engagement est gagné par Maarni. Baskov lance à la cage mais Cermak bloque le lancer et dégage en l’air et Lazzaroni se voit sanctionné de crosse haute … L’engagement est dans la zone valentinoise et on doit donc faire revenir le cerbère. Il ne reste que vingt-deux secondes, Maarni gagne encore cet engagement. Lazzaroni remonte la rondelle pendant que Blanc regagne son banc. Baskov traverse la défense en ligne droite vers la cage mais se heurte au mur défensif des Vipers, Cagigos dégage dans la bande et la rondelle ressort de la zone. Il reste onze secondes. Lazzaroni récupère et trouve Zinger quand la sirène sonne et offre aux Vipers une victoire bien méritée.



Montpellier sauve sa tête



Quel ingrédient aura-il manqué au mental de Valence pour, à ce point, bafouiller son hockey ? Excès de confiance ou peur de gagner ? Difficile à dire, mais ce qui est certain que ce n’est ni physiquement, avec ce troisième tiers archi-dominateur, ni techniquement. Défensivement, autour de Nans Blanc, encore une fois au sommet de son art, l’équipe a bien résisté aux flèches montpelliéraines. C’est offensivement qu’il lui a manqué la concrétisation qui est sa force. La construction de jeu et la complémentarité entre joueurs étaient toujours aussi belles à voir, la domination au nombre de lancers tout aussi large mais il a manqué l’efficacité. Le seul but est marqué sur l’un des rares jeux de puissance concédé par Montpellier. La compétition n’est pas terminée, l’adversaire est aux aguets et la copie est à revoir.



Montpellier reste vivant, c’était son unique objectif. Elle a remarquablement corrigé son indiscipline, en ne concédant que trois pénalités mineures dans cette rencontre. Mais elle n’a pas réussi à imposer sa suprématie à son adversaire : comme au match 2, elle a ouvert le score mais sans réussir à doubler la mise. Elle s’est appliquée à immédiatement réagir, à chaque fois que les Lynx reprenaient le dessus, mais sans jamais s’installer en patrons de la rencontre. Bien qu’émoussés en fin de rencontre, Stiliadis et les siens ont contenu les assauts drômois jusqu'à la dernière seconde. Il reste encore deux matches à gagner, ce n’est pas de cette manière qu’ils pourront le faire.



Le week-end dernier, Valence, avait créé l’énorme surprise en s’imposant deux fois chez le vice-champion en titre. Ces deux matches ont montré deux équipes aux styles différents mais très proches en qualité de jeu. Sportivement, il faut reconnaître qu’une élimination sur une 3ème défaite montpelliéraine aurait été sévère et injuste. Montpellier a bien réagi ce soir, on a hâte de voir le quatrième acte.



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