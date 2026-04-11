Accueil Editorial Liens Stages et Tournois Boutique Petites annonces Partenaires Nos flash infos RSS Hockey sur glace - Division 3 - 1/4 de Finale - Match 1 : Brive vs Caen II 0 - 4 (0-0 0-1 0-3) Le 11/04/2026 Brive la Gaillarde (Patinoire municipale) [ Brive ] [ Caen II ] D3 - Une leÃ§on de hockey pour Brive face Ã Caen Dans une rencontre marquÃ©e par une avalanche de pÃ©nalitÃ©s et une discipline parfois vacillante des deux cÃ´tÃ©s, les Drakkars de Caen ont su faire preuve de patience et dâ€™efficacitÃ© pour sâ€™imposer 4â€“0 sur la glace des Grands Ducs de Brive lors du match aller des quarts de finale de Division 3. Longtemps indÃ©cise, la partie a basculÃ© en fin de deuxiÃ¨me tiers avant de se transformer en dÃ©monstration normande dans le dernier acte. Brive la Gaillarde (Patinoire municipale), Hockey Hebdo GaÃ«tan Boucheret le 13/04/2026 à 13:30 Tweeter FICHE TECHNIQUE



931 spectateurs Arbitres : PERONNIN StÃ©phane assistÃ© de Juges de ligne : DEFER Xavier & CHAMPION Enzo Buts :

Brive :

Caen II : Pénalités 36 minutes (10-8-18) contre Brive 16 minutes (10-2-4) contre Caen II Les Buts:

Caen 2 :

26:35 N° 8 ZAVODNY Marko assisté de N° 21 MARIE Syrian et N° 6 LABANOWICZ Quentin (EGAL - égalité numérique)

52:11 N° 9 BRZEZULA Sacha assisté de N° 4 CATHERINE Timéo et N° 12 CLAIREAUX Thibault (EGAL - égalité numérique)

58:36 N° 9 BRZEZULA Sacha assisté de N° 12 CLAIREAUX Thibault et N° 23 VASSARD Paul (SUP1 - Supériorité numérique)

59:53 N° 4 CATHERINE Timéo assisté de N° 12 CLAIREAUX Thibault et N° 9 BRZEZULA Sacha (SUP1 - Supériorité numérique)



Brive balayé par Caen dans un match sous haute tension : les Drakkars s’imposent 4–0 Caen 2 :26:35assisté de N° 21 MARIE Syrian et N° 6 LABANOWICZ Quentin (EGAL - égalité numérique)52:11assisté de N° 4 CATHERINE Timéo et N° 12 CLAIREAUX Thibault (EGAL - égalité numérique)58:36assisté de N° 12 CLAIREAUX Thibault et N° 23 VASSARD Paul (SUP1 - Supériorité numérique)59:53assisté de N° 12 CLAIREAUX Thibault et N° 9 BRZEZULA Sacha (SUP1 - Supériorité numérique)

Dans une patinoire municipale de Brive bien garnie (931 spectateurs), le duel entre Brive et Caen a longtemps été verrouillé, notamment en raison d’un rythme haché par les pénalités. Après un premier tiers stérile mais très engagé, Caen a ouvert le score en deuxième période avant de profiter des nombreuses supériorités numériques en fin de match pour creuser l’écart. Brive, malgré une certaine combativité, n’a jamais réussi à tromper la vigilance du gardien normand et s’incline lourdement 0–4.







1er tiers-temps : intensité et indiscipline, mais aucun but

Le début de rencontre est marqué par un engagement physique très élevé. Les deux équipes peinent à trouver de la fluidité dans leur jeu, la faute à une succession de pénalités qui casse le rythme.

Brive se met rapidement en difficulté avec plusieurs sanctions précoces, notamment des fautes de Reilly Moyer et de ses coéquipiers. Caen répond également par une discipline fragile, enchaînant les infériorités numériques.

Malgré ces nombreuses opportunités en supériorité, aucune des deux formations ne parvient à concrétiser. Le premier tiers se termine sur un score vierge (0–0), mais déjà avec une tension palpable sur la glace.



2e tiers-temps : Caen débloque la situation

Le deuxième acte repart sur un rythme toujours haché, mais Caen commence à prendre progressivement l’ascendant dans le jeu.

Après une nouvelle vague de pénalités des deux côtés, les Normands trouvent enfin la faille à la 26:35 grâce à Marko Zavodny, bien servi par ses coéquipiers. Ce but récompense une meilleure maîtrise collective dans les moments clés.

Brive tente de réagir mais reste trop souvent sanctionné, ce qui empêche toute continuité offensive. Caen rentre aux vestiaires avec un avantage mérité (1–0), tout en laissant entendre que le break pourrait se faire en troisième période.



3e tiers-temps : explosion caennaise en fin de match

Le dernier tiers commence sur un équilibre fragile, mais les pénalités continuent de peser lourdement sur le déroulement du match. Les deux équipes multiplient les passages au banc des pénalités, offrant des situations de jeu spéciales déterminantes.

À la 52:11, Sacha Brzezula double la mise en égalité numérique, avant que le match ne bascule définitivement.

Dans les dernières minutes, Caen profite des espaces et des supériorités numériques pour alourdir le score : Dans une patinoire municipale de Brive bien garnie (931 spectateurs), le duel entre Brive et Caen a longtemps été verrouillé, notamment en raison d’un rythme haché par les pénalités. Après un premier tiers stérile mais très engagé, Caen a ouvert le score en deuxième période avant de profiter des nombreuses supériorités numériques en fin de match pour creuser l’écart. Brive, malgré une certaine combativité, n’a jamais réussi à tromper la vigilance du gardien normand et s’incline lourdement 0–4.Le début de rencontre est marqué par un engagement physique très élevé. Les deux équipes peinent à trouver de la fluidité dans leur jeu, la faute à une succession de pénalités qui casse le rythme.Brive se met rapidement en difficulté avec plusieurs sanctions précoces, notamment des fautes de Reilly Moyer et de ses coéquipiers. Caen répond également par une discipline fragile, enchaînant les infériorités numériques.Malgré ces nombreuses opportunités en supériorité, aucune des deux formations ne parvient à concrétiser. Le premier tiers se termine sur un score vierge (0–0), mais déjà avec une tension palpable sur la glace.Le deuxième acte repart sur un rythme toujours haché, mais Caen commence à prendre progressivement l’ascendant dans le jeu.Après une nouvelle vague de pénalités des deux côtés, les Normands trouvent enfin la faille à la 26:35 grâce à Marko Zavodny, bien servi par ses coéquipiers. Ce but récompense une meilleure maîtrise collective dans les moments clés.Brive tente de réagir mais reste trop souvent sanctionné, ce qui empêche toute continuité offensive. Caen rentre aux vestiaires avec un avantage mérité (1–0), tout en laissant entendre que le break pourrait se faire en troisième période.Le dernier tiers commence sur un équilibre fragile, mais les pénalités continuent de peser lourdement sur le déroulement du match. Les deux équipes multiplient les passages au banc des pénalités, offrant des situations de jeu spéciales déterminantes.À la 52:11, Sacha Brzezula double la mise en égalité numérique, avant que le match ne bascule définitivement.Dans les dernières minutes, Caen profite des espaces et des supériorités numériques pour alourdir le score : 58:36 : nouveau but de Brzezula, encore décisif

59:53 : Timeo Catherine clôt la rencontre sur une ultime réalisation Brive, dépassé et sanctionné à répétition (36 minutes de pénalité au total), ne parvient plus à contenir les assauts normands.



Conclusion

Les Drakkars de Caen repartent de Brive avec une victoire nette et précieuse (4–0), construite sur la patience, la discipline relative et une excellente gestion des moments clés. Les Grands Ducs de Brive, eux, auront payé cher leur indiscipline chronique et leur incapacité à concrétiser leurs temps forts.



Analyse du match

Cette rencontre illustre parfaitement l’importance de la gestion des pénalités en phase de play-offs. Brive, trop souvent sanctionné, a offert à Caen de nombreuses situations favorables qui ont fini par faire la différence.

Caen, sans être dominateur de manière constante, a su accélérer au bon moment et faire preuve d’un réalisme froid dans le dernier tiers. Le duo Brzezula–Catherine–Claireaux a particulièrement pesé dans les phases offensives décisives.

Brive, malgré une énergie initiale et une volonté de jouer physique, a manqué de discipline et de lucidité offensive. Sans but inscrit et avec une défense mise sous pression en permanence, la mission devient très compliquée pour le match retour.

Au final, Caen prend une option sérieuse sur la qualification, tandis que Brive devra réaliser un match parfait pour espérer inverser la tendance. © 2026 Hockeyhebdo.com - Reproduction totale ou partielle interdite sauf autorisation des auteurs. Retour Réactions sur l'article Afin de poster un commentaire, identifiez-vous.







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