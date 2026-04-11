Les Buts:
Caen 2 :
26:35 N° 8 ZAVODNY Marko
assisté de N° 21 MARIE Syrian et N° 6 LABANOWICZ Quentin (EGAL - égalité numérique)
52:11 N° 9 BRZEZULA Sacha
assisté de N° 4 CATHERINE Timéo et N° 12 CLAIREAUX Thibault (EGAL - égalité numérique)
58:36 N° 9 BRZEZULA Sacha
assisté de N° 12 CLAIREAUX Thibault et N° 23 VASSARD Paul (SUP1 - Supériorité numérique)
59:53 N° 4 CATHERINE Timéo
assisté de N° 12 CLAIREAUX Thibault et N° 9 BRZEZULA Sacha (SUP1 - Supériorité numérique)
Brive balayé par Caen dans un match sous haute tension : les Drakkars s’imposent 4–0
Dans une patinoire municipale de Brive bien garnie (931 spectateurs), le duel entre Brive et Caen a longtemps été verrouillé, notamment en raison d’un rythme haché par les pénalités. Après un premier tiers stérile mais très engagé, Caen a ouvert le score en deuxième période avant de profiter des nombreuses supériorités numériques en fin de match pour creuser l’écart. Brive, malgré une certaine combativité, n’a jamais réussi à tromper la vigilance du gardien normand et s’incline lourdement 0–4.
1er tiers-temps : intensité et indiscipline, mais aucun but
Le début de rencontre est marqué par un engagement physique très élevé. Les deux équipes peinent à trouver de la fluidité dans leur jeu, la faute à une succession de pénalités qui casse le rythme.
Brive se met rapidement en difficulté avec plusieurs sanctions précoces, notamment des fautes de Reilly Moyer et de ses coéquipiers. Caen répond également par une discipline fragile, enchaînant les infériorités numériques.
Malgré ces nombreuses opportunités en supériorité, aucune des deux formations ne parvient à concrétiser. Le premier tiers se termine sur un score vierge (0–0), mais déjà avec une tension palpable sur la glace.
2e tiers-temps : Caen débloque la situation
Le deuxième acte repart sur un rythme toujours haché, mais Caen commence à prendre progressivement l’ascendant dans le jeu.
Après une nouvelle vague de pénalités des deux côtés, les Normands trouvent enfin la faille à la 26:35 grâce à Marko Zavodny, bien servi par ses coéquipiers. Ce but récompense une meilleure maîtrise collective dans les moments clés.
Brive tente de réagir mais reste trop souvent sanctionné, ce qui empêche toute continuité offensive. Caen rentre aux vestiaires avec un avantage mérité (1–0), tout en laissant entendre que le break pourrait se faire en troisième période.
3e tiers-temps : explosion caennaise en fin de match
Le dernier tiers commence sur un équilibre fragile, mais les pénalités continuent de peser lourdement sur le déroulement du match. Les deux équipes multiplient les passages au banc des pénalités, offrant des situations de jeu spéciales déterminantes.
À la 52:11, Sacha Brzezula double la mise en égalité numérique, avant que le match ne bascule définitivement.
Dans les dernières minutes, Caen profite des espaces et des supériorités numériques pour alourdir le score :
Brive, dépassé et sanctionné à répétition (36 minutes de pénalité au total), ne parvient plus à contenir les assauts normands.
Conclusion
Les Drakkars de Caen repartent de Brive avec une victoire nette et précieuse (4–0), construite sur la patience, la discipline relative et une excellente gestion des moments clés. Les Grands Ducs de Brive, eux, auront payé cher leur indiscipline chronique et leur incapacité à concrétiser leurs temps forts.
Analyse du match
Cette rencontre illustre parfaitement l’importance de la gestion des pénalités en phase de play-offs. Brive, trop souvent sanctionné, a offert à Caen de nombreuses situations favorables qui ont fini par faire la différence.
Caen, sans être dominateur de manière constante, a su accélérer au bon moment et faire preuve d’un réalisme froid dans le dernier tiers. Le duo Brzezula–Catherine–Claireaux a particulièrement pesé dans les phases offensives décisives.
Brive, malgré une énergie initiale et une volonté de jouer physique, a manqué de discipline et de lucidité offensive. Sans but inscrit et avec une défense mise sous pression en permanence, la mission devient très compliquée pour le match retour.
Au final, Caen prend une option sérieuse sur la qualification, tandis que Brive devra réaliser un match parfait pour espérer inverser la tendance.