Poitiers accroche Briançon 2, mais laisse filer la qualification



Poitiers échoue aux portes du dernier carré





Dans une patinoire municipale garnie de 543 spectateurs, Poitiers a livré une prestation courageuse mais insuffisante pour poursuivre l’aventure. Accrochés (5-5) par une équipe de Briançon 2 solide dans les moments clés, les Dragons paient leur débours du match aller. Les visiteurs, efficaces en supériorité numérique, ont su gérer leur avance sur l’ensemble de la double confrontation pour valider leur billet.

Un premier acte sans véritable avantage Le début de rencontre est marqué par une certaine prudence, malgré une bonne intensité dans les duels. Poitiers trouve l’ouverture à la 16e minute grâce à Evgenii Muratov, opportuniste sur une action construite avec Maksim Demchenko. Briançon répond rapidement : Gaëtan Villiot remet les deux équipes à égalité (18e). À la première sirène, le score reflète l’équilibre des débats (1-1).



Le tournant en deuxième période Au retour des vestiaires, Poitiers prend l’initiative et repasse devant par Demchenko (22e). Mais le match bascule quelques minutes plus tard. Une pénalité majeure infligée aux locaux offre une longue supériorité à Briançon… exploitée avec un réalisme implacable. En l’espace de 61 secondes, Villiot, Kevin Chapelier puis Hugo Casini font trembler les filets à trois reprises. Poitiers accuse le coup, mais ne cède pas totalement : Georgii Bystrov réduit l’écart en infériorité numérique (37e), maintenant l’espoir à 3-4.

Une réaction trop tardive Dès l’entame du troisième tiers, Célian Aymard redonne de l’air à Briançon (41e, 3-5). Les Dragons s’accrochent et profitent d’une supériorité pour revenir par Mick Joyeux (49e). Poussés par leur public, les Poitevins jettent leurs dernières forces dans la bataille. Et c’est encore Muratov, déjà buteur en première période, qui égalise en infériorité numérique (58e). Une fin de match sous tension, mais sans but décisif.



Briançon 2, réalisme payant Si Poitiers peut se satisfaire de sa réaction et de son engagement, notamment avec deux buts inscrits en infériorité, le réalisme aura clairement été briançonnais. Les Diables Rouges ont su faire la différence dans les situations spéciales, transformant une longue supériorité en tournant du match.



Analyse : Ce quart de finale retour illustre parfaitement l’importance de la gestion des temps faibles à ce niveau de compétition. Poitiers, malgré une production offensive intéressante et une vraie résilience, a payé cash son indiscipline en deuxième période. À l’inverse, Briançon 2 a fait preuve d’un sang-froid remarquable et d’une efficacité clinique en powerplay.

Sur l’ensemble des deux confrontations, la qualification des Briançonnais apparaît logique. Plus constants et redoutables dans les moments clés, ils ont su construire leur succès dès le match aller. Poitiers, de son côté, quitte la compétition avec des motifs d’espoir, mais aussi des regrets, notamment sur cette séquence fatale du deuxième tiers.



