Accueil Editorial Liens Stages et Tournois Boutique Petites annonces Partenaires Nos flash infos RSS Hockey sur glace - Division 3 - 1/4 de Finale - Match 2 : Toulon vs Nimes 4 - 3 (0-0 0-1 4-2) Le 18/04/2026 La Garde (Patinoire ) [ Toulon ] [ Nimes ] Toulon, une victoire aux forceps ! MenÃ©s Ã lâ€™entame du dernier tiers, les Boucaniers de Toulon ont su renverser une situation compromise face Ã de valeureux Krokos de NÃ®mes (4-3). PortÃ©s par un Kevin Richard dÃ©cisif, auteur dâ€™un triplÃ©, les Varois valident leur billet pour le CarrÃ© Final au terme dâ€™un match intense et indÃ©cis jusquâ€™Ã la derniÃ¨re seconde. La Garde (Patinoire ), Hockey Hebdo GaÃ«tan Boucheret le 19/04/2026 à 19:30 Tweeter FICHE TECHNIQUE



799 spectateurs Arbitres : Arbitre : GUERIN Anthony Juges de ligne : MONIER Paul & SCHOUVEY Loris Buts :

Toulon : ; 40:18 Kevin Richard (ass Steven Brodeur) ; 44:45 Kevin Richard (ass Steven Brodeur) ; 54:24 Jeffrey Sidoit ; 59:55 Kevin Richard

Nimes : 25:52 Jordan Agliardi ; 48:49 Cary Stearns (ass Antoine Malard) ; 52:09 Nicolas Constantineau Pénalités 33 minutes (4-27-2) contre Toulon 14 minutes (4-4-6) contre Nimes Toulon renverse Nîmes dans un final incandescent et file au Carré Final !

Dans une patinoire de La Garde bien garnie, Toulon et Nîmes ont livré une bataille serrée, longtemps verrouillée avant de s’emballer totalement dans le dernier acte. Après deux périodes fermées où Nîmes avait pris l’avantage, les Boucaniers ont trouvé les ressources pour inverser la tendance grâce à un finish spectaculaire. Plus réalistes dans les moments clés, les Toulonnais ont su faire la différence dans un money time irrespirable pour s’imposer d’une courte tête et poursuivre leur route en playoffs.







1er tiers : Un round d’observation engagé



La rencontre démarre sur un rythme prudent, les deux équipes cherchant d’abord à s’observer. Malgré plusieurs pénalités de part et d’autre, aucune formation ne parvient à concriser ses supériorités numériques. L’intensité physique est bien présente, illustrée par quelques échauffourées à mi-période, mais les défenses prennent le pas sur les attaques. Les gardiens restent solides et le score demeure vierge après vingt minutes.



2e tiers : Nîmes frappe le premier



Le match reste équilibré au retour des vestiaires, mais Nîmes se montre plus opportuniste. À la 25e minute, Jordan Agliardi ouvre le score et donne l’avantage aux Krokos. Toulon peine à réagir et se met en difficulté avec plusieurs pénalités, dont une lourde sanction en toute fin de période. Malgré cette tension croissante, le score n’évolue plus et Nîmes conserve une courte avance avant le dernier tiers.



3e tiers : Toulon renverse tout !



Dès la reprise, Kevin Richard remet les deux équipes à égalité avant de doubler la mise quelques minutes plus tard, profitant d’un excellent travail collectif. Mais Nîmes ne lâche rien : Stearns puis Constantineau redonnent l’avantage aux visiteurs dans un chassé-croisé spectaculaire. Toulon réagit encore grâce à Jeffrey Sidoit pour égaliser. Dans une fin de match irrespirable, Richard surgit une nouvelle fois à cinq secondes du terme pour offrir la victoire aux siens et signer un triplé décisif.



Conclusion :



Au terme d’un match à rebondissements, Toulon s’impose avec caractère face à une équipe nîmoise accrocheuse. Cette victoire, acquise dans les dernières secondes, propulse les Boucaniers au Carré Final et confirme leur capacité à faire la différence dans les moments cruciaux.



Analyse :



Cette rencontre illustre parfaitement la résilience des Toulonnais. Longtemps en difficulté, notamment en raison d’une indiscipline coûteuse, ils ont su élever leur niveau de jeu dans le dernier tiers. Le réalisme offensif, incarné par Kevin Richard, a fait la différence face à une équipe de Nîmes pourtant bien organisée et efficace en contre. Les Krokos pourront nourrir des regrets après avoir repris l’avantage en troisième période, mais leur incapacité à gérer les dernières minutes leur coûte cher. Toulon, de son côté, démontre qu’il possède non seulement du talent, mais aussi un mental de compétiteur, un atout essentiel à l’approche du Carré Final. Dans une patinoire de La Garde bien garnie, Toulon et Nîmes ont livré une bataille serrée, longtemps verrouillée avant de s’emballer totalement dans le dernier acte. Après deux périodes fermées où Nîmes avait pris l’avantage, les Boucaniers ont trouvé les ressources pour inverser la tendance grâce à un finish spectaculaire. Plus réalistes dans les moments clés, les Toulonnais ont su faire la différence dans un money time irrespirable pour s’imposer d’une courte tête et poursuivre leur route en playoffs.La rencontre démarre sur un rythme prudent, les deux équipes cherchant d’abord à s’observer. Malgré plusieurs pénalités de part et d’autre, aucune formation ne parvient à concriser ses supériorités numériques. L’intensité physique est bien présente, illustrée par quelques échauffourées à mi-période, mais les défenses prennent le pas sur les attaques. Les gardiens restent solides et le score demeure vierge après vingt minutes.Le match reste équilibré au retour des vestiaires, mais Nîmes se montre plus opportuniste. À la 25e minute, Jordan Agliardi ouvre le score et donne l’avantage aux Krokos. Toulon peine à réagir et se met en difficulté avec plusieurs pénalités, dont une lourde sanction en toute fin de période. Malgré cette tension croissante, le score n’évolue plus et Nîmes conserve une courte avance avant le dernier tiers.Dès la reprise, Kevin Richard remet les deux équipes à égalité avant de doubler la mise quelques minutes plus tard, profitant d’un excellent travail collectif. Mais Nîmes ne lâche rien : Stearns puis Constantineau redonnent l’avantage aux visiteurs dans un chassé-croisé spectaculaire. Toulon réagit encore grâce à Jeffrey Sidoit pour égaliser. Dans une fin de match irrespirable, Richard surgit une nouvelle fois à cinq secondes du terme pour offrir la victoire aux siens et signer un triplé décisif.Au terme d’un match à rebondissements, Toulon s’impose avec caractère face à une équipe nîmoise accrocheuse. Cette victoire, acquise dans les dernières secondes, propulse les Boucaniers au Carré Final et confirme leur capacité à faire la différence dans les moments cruciaux.Cette rencontre illustre parfaitement la résilience des Toulonnais. Longtemps en difficulté, notamment en raison d’une indiscipline coûteuse, ils ont su élever leur niveau de jeu dans le dernier tiers. Le réalisme offensif, incarné par Kevin Richard, a fait la différence face à une équipe de Nîmes pourtant bien organisée et efficace en contre. Les Krokos pourront nourrir des regrets après avoir repris l’avantage en troisième période, mais leur incapacité à gérer les dernières minutes leur coûte cher. Toulon, de son côté, démontre qu’il possède non seulement du talent, mais aussi un mental de compétiteur, un atout essentiel à l’approche du Carré Final. © 2026 Hockeyhebdo.com - Reproduction totale ou partielle interdite sauf autorisation des auteurs. Retour Réactions sur l'article Afin de poster un commentaire, identifiez-vous.







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