Accueil Editorial Liens Stages et Tournois Boutique Petites annonces Partenaires Nos flash infos RSS Hockey sur glace - Division 3 - 1/4 de Finale - Match 2 : Wasquehal Lille vs Metz 10 - 3 (4-1 2-1 4-1) Le 25/04/2026 Wasquehal (Patinoire Serges Charles) [ Wasquehal Lille ] [ Metz ] Sans pitiÃ© ! Wasquehal surclasse Metz Solides, efficaces et rÃ©solument offensifs, les Lions de Wasquehal nâ€™ont laissÃ© aucune chance aux Graoullys de Metz lors de ce quart de finale retour de Division 3. PortÃ©s par une attaque en feu et un collectif bien huilÃ©, les Nordistes sâ€™imposent largement (10-3) et valident leur billet pour le CarrÃ© Final. Wasquehal (Patinoire Serges Charles), Hockey Hebdo GaÃ«tan Boucheret le 26/04/2026 à 09:00 Tweeter FICHE TECHNIQUE



440 spectateurs Arbitres : M. Peronnin assistÃ© Barcelo et Tabard Buts :

Wasquehal Lille : 09.57 Aleksandrs Zaprivoda (ass Otto Polakovs et Erwan Jean-Baptiste) ; 13.33 Aleksandrs Zaprivoda (ass Otto Polakovs et Alekss Simanovics) ; 16.43 Martin Lagrise (ass AurÃ©lien Zajac) ; 19.14 Alekss Simanovics (ass Otto Polakovs et Aleksandrs Zaprivoda) ; 26.09 Alekss Simanovics (ass Aleksandrs Zaprivoda et Otto Polakovs) ; 37.37 Martin Lagrise (ass Yaino Adamczak) ; 49.30 Aleksandrs Zaprivoda (ass Otto Polakovs) ; 57.29 Aleksandrs Zaprivoda (ass Otto Polakovs) ; 59.05 Otto Polakovs (ass Yaino Adamczak) ; 59.36 Otto Polakovs (ass Aleksandrs Zaprivoda)

Metz : ; 12.48 Juris Upitis (ass Jake Daprocida et Lukas Zeliska) ; 21.59 Lukas Zeliska (ass Juris Upitis) ; 46.40 Juris Upitis Pénalités 37 minutes dont 5+20 Ã Tonateo contre Wasquehal Lille 14 minutes contre Metz Wasquehal en démonstration : les Lions dévorent Metz et filent au Carré Final

Dans une patinoire Serge Charles garnie de 440 spectateurs, Wasquehal a rapidement pris les commandes d’une rencontre globalement maîtrisée. Malgré une indiscipline notable (37 minutes de pénalité), les Lions ont su faire preuve d’un réalisme offensif impressionnant, notamment grâce à un duo Zaprivoda–Polakovs particulièrement inspiré. Metz, courageux mais dépassé par le rythme et l’intensité, aura tenté de répondre, notamment en supériorité numérique, sans parvenir à contenir les assauts adverses. Avec ce succès net (10-3), Wasquehal confirme sa supériorité et décroche logiquement sa qualification pour le Carré Final.







1er tiers : Wasquehal frappe fort malgré les pénalités (4-1)



Le début de match est marqué par une certaine nervosité côté wasquehalien, avec plusieurs pénalités concédées. Pourtant, ce sont bien les Lions qui ouvrent le score en infériorité numérique par Zaprivoda (09:57), donnant immédiatement le ton. Metz profite d’un powerplay pour égaliser par Upitis (12:48), mais la réaction locale est immédiate. Zaprivoda s’offre un doublé dans la foulée, avant que Lagrise ne creuse l’écart en supériorité numérique (16:43). Malgré une lourde pénalité infligée à Toneatto (5+20), Simanovics inscrit un quatrième but dans la même séquence, permettant à Wasquehal de virer largement en tête à la pause.



2ème tiers : Wasquehal garde le contrôle (2-1)



Metz revient avec de meilleures intentions et réduit rapidement l’écart en powerplay grâce à Zeliska (21:59). Mais Wasquehal ne tremble pas. Simanovics redonne de l’air aux siens à 26:09, avant que Lagrise ne s’offre un doublé en fin de période (37:37). Moins prolifique mais toujours maîtrisée, cette deuxième période permet aux Lions de conserver une avance confortable (6-2).



3ème tiers : Festival offensif pour conclure (4-1)



La dernière période débute sur un rythme plus haché, mais Metz parvient à inscrire un troisième but par Upitis (46:40). Une réaction vite étouffée par Wasquehal. Une nouvelle fois en infériorité numérique, Zaprivoda frappe (49:30), symbole d’une équipe irrésistible dans tous les compartiments du jeu. La fin de match tourne à la démonstration : Zaprivoda et Polakovs, omniprésents, enchaînent les buts dans les dernières minutes pour porter le score à 10-3. Une conclusion éclatante pour les Lions.



Conclusion



Supérieurs dans l’intensité, plus efficaces devant le but et capables de marquer dans toutes les situations, les Lions de Wasquehal ont livré une prestation offensive de haut niveau. Malgré une discipline perfectible, leur puissance collective leur permet de s’imposer largement et de décrocher une qualification méritée pour le Carré Final.



Analyse du match



Ce match illustre parfaitement la force offensive de Wasquehal. Le trio Zaprivoda–Polakovs–Simanovics a été déterminant, cumulant buts et assists avec une efficacité remarquable. Leur capacité à marquer en infériorité numérique est également un signal fort envoyé aux futurs adversaires.

Cependant, l’indiscipline (37 minutes de pénalité, dont une majeure) pourrait représenter un point de vigilance pour la suite de la compétition face à des équipes plus réalistes en powerplay. Défensivement, malgré trois buts encaissés, le gardien Mareschal a tenu son rang dans les moments clés.

Côté messin, les phases de supériorité numérique ont été bien exploitées, mais l’écart de niveau global, notamment dans la gestion du tempo et la solidité défensive, s’est rapidement fait sentir.

Wasquehal arrive donc au Carré Final avec des certitudes offensives solides, mais devra gagner en rigueur pour espérer aller encore plus loin.



Dans une patinoire Serge Charles garnie de 440 spectateurs, Wasquehal a rapidement pris les commandes d’une rencontre globalement maîtrisée. Malgré une indiscipline notable (37 minutes de pénalité), les Lions ont su faire preuve d’un réalisme offensif impressionnant, notamment grâce à un duo Zaprivoda–Polakovs particulièrement inspiré. Metz, courageux mais dépassé par le rythme et l’intensité, aura tenté de répondre, notamment en supériorité numérique, sans parvenir à contenir les assauts adverses. Avec ce succès net (10-3), Wasquehal confirme sa supériorité et décroche logiquement sa qualification pour le Carré Final.Le début de match est marqué par une certaine nervosité côté wasquehalien, avec plusieurs pénalités concédées. Pourtant, ce sont bien les Lions qui ouvrent le score en infériorité numérique par Zaprivoda (09:57), donnant immédiatement le ton. Metz profite d’un powerplay pour égaliser par Upitis (12:48), mais la réaction locale est immédiate. Zaprivoda s’offre un doublé dans la foulée, avant que Lagrise ne creuse l’écart en supériorité numérique (16:43). Malgré une lourde pénalité infligée à Toneatto (5+20), Simanovics inscrit un quatrième but dans la même séquence, permettant à Wasquehal de virer largement en tête à la pause.Metz revient avec de meilleures intentions et réduit rapidement l’écart en powerplay grâce à Zeliska (21:59). Mais Wasquehal ne tremble pas. Simanovics redonne de l’air aux siens à 26:09, avant que Lagrise ne s’offre un doublé en fin de période (37:37). Moins prolifique mais toujours maîtrisée, cette deuxième période permet aux Lions de conserver une avance confortable (6-2).La dernière période débute sur un rythme plus haché, mais Metz parvient à inscrire un troisième but par Upitis (46:40). Une réaction vite étouffée par Wasquehal. Une nouvelle fois en infériorité numérique, Zaprivoda frappe (49:30), symbole d’une équipe irrésistible dans tous les compartiments du jeu. La fin de match tourne à la démonstration : Zaprivoda et Polakovs, omniprésents, enchaînent les buts dans les dernières minutes pour porter le score à 10-3. Une conclusion éclatante pour les Lions.Supérieurs dans l’intensité, plus efficaces devant le but et capables de marquer dans toutes les situations, les Lions de Wasquehal ont livré une prestation offensive de haut niveau. Malgré une discipline perfectible, leur puissance collective leur permet de s’imposer largement et de décrocher une qualification méritée pour le Carré Final.Ce match illustre parfaitement la force offensive de Wasquehal. Le trio Zaprivoda–Polakovs–Simanovics a été déterminant, cumulant buts et assists avec une efficacité remarquable. Leur capacité à marquer en infériorité numérique est également un signal fort envoyé aux futurs adversaires.Cependant, l’indiscipline (37 minutes de pénalité, dont une majeure) pourrait représenter un point de vigilance pour la suite de la compétition face à des équipes plus réalistes en powerplay. Défensivement, malgré trois buts encaissés, le gardien Mareschal a tenu son rang dans les moments clés.Côté messin, les phases de supériorité numérique ont été bien exploitées, mais l’écart de niveau global, notamment dans la gestion du tempo et la solidité défensive, s’est rapidement fait sentir.Wasquehal arrive donc au Carré Final avec des certitudes offensives solides, mais devra gagner en rigueur pour espérer aller encore plus loin. © 2026 Hockeyhebdo.com - Reproduction totale ou partielle interdite sauf autorisation des auteurs. Retour Réactions sur l'article Afin de poster un commentaire, identifiez-vous.







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