Accueil Editorial Liens Stages et Tournois Boutique Petites annonces Partenaires Nos flash infos RSS Hockey sur glace - Division 3 - carrÃ© final - J1 : Caen II vs BrianÃ§on II 1 - 2 (0-1 1-1 0-0) Le 08/05/2026 Wasquehal (Patinoire Serge Charles) [ Caen II ] [ BrianÃ§on II ] BrianÃ§on frappe le premier coup face Ã Caen Pour son entrÃ©e dans le CarrÃ© Final de Division 3, la rÃ©serve des Diables Rouges de BrianÃ§on a parfaitement lancÃ© sa campagne en dominant la rÃ©serve des Drakkars de Caen (2-1), vendredi Ã Wasquehal. Plus disciplinÃ©s dans les moments clÃ©s et efficaces en supÃ©rioritÃ© numÃ©rique, les Haut-Alpins ont su prÃ©server leur avance face Ã des Caennais accrocheurs mais trop pÃ©nalisÃ©s pour espÃ©rer inverser la tendance. Wasquehal (Patinoire Serge Charles), Hockey Hebdo GaÃ«tan Boucheret le 09/05/2026 à 05:00 Tweeter FICHE TECHNIQUE



170 spectateurs Arbitres : MM. Peronnin et Rosca assistÃ©s de MM. De Sousa et Vanbraband Buts :

Caen II : ; 37.44 TimÃ©o Catherine (ass Sacha Brzezula)

BrianÃ§on II : 14.31 GaÃ«tan Villiot (ass Hugo Casini et KÃ©vin Igier) ; 26.04 Hugo Casini (ass Jonathan Issertine) Pénalités 14 minutes contre Caen II 12 minutes contre BrianÃ§on II Briançon frappe fort d’entrée, Caen tombe les armes à la main

Dans une rencontre tendue et engagée, Briançon a su faire preuve de réalisme pour prendre le meilleur sur Caen lors de cette première journée du Carré Final. Les Normands, souvent sanctionnés, ont laissé leurs adversaires prendre confiance au fil des minutes. Villiot a ouvert le score au premier tiers avant que Casini ne double la mise en double supériorité numérique au retour des vestiaires. Malgré une réduction de l’écart signée Catherine en fin de deuxième période, les Drakkars n’ont jamais réussi à revenir totalement dans la partie. Sérieux défensivement et solides autour de leur gardien Hugo Ferrus, les Diables Rouges ont tenu jusqu’au bout pour décrocher un précieux premier succès.







Premier tiers : Briançon prend les commandes

Le début de rencontre est marqué par beaucoup d’intensité et plusieurs pénalités de part et d’autre. Caen se montre rapidement indiscipliné avec deux exclusions rapprochées, sans toutefois céder immédiatement grâce à une bonne résistance défensive. Briançon finit néanmoins par trouver l’ouverture à 14’31 : parfaitement servi par Hugo Casini et Kevin Igier, Gaëtan Villiot trompe Ulysse Benbassat à égalité numérique pour donner l’avantage aux Diables Rouges (0-1).

Les Haut-Alpins poursuivent leur pression tandis que Caen tente de répondre en profitant de deux pénalités contre André Cédric en fin de période. Malgré quelques situations intéressantes, les Drakkars ne parviennent pas à battre Hugo Ferrus. Briançon rentre ainsi aux vestiaires avec une courte mais logique avance.



Deuxième tiers : le tournant de la double supériorité

Le deuxième acte s’avère décisif. Après une pénalité briançonnaise contre Chapelier, Caen semble en mesure de revenir, mais les Drakkars se compliquent la tâche avec deux fautes successives de Chevalier puis Vassard. En double avantage numérique, Briançon fait parler son efficacité : à 26’04, Hugo Casini conclut une action menée avec Jonathan Issertine pour porter le score à 0-2.

Ce deuxième but donne confiance aux Diables Rouges, bien organisés défensivement malgré plusieurs pénalités dans cette période. Caen pousse pourtant et finit par être récompensé. À 37’44, Timéo Catherine réduit l’écart après un bon travail de Sacha Brzezula, relançant totalement le suspense avant le dernier tiers (1-2).

Les dernières minutes du tiers sont tendues, mais Briançon conserve son avantage au moment d’aborder les vingt dernières minutes.



Troisième tiers : Briançon verrouille, Caen pousse en vain

Dos au mur, les Drakkars tentent de hausser le rythme dans l’ultime période. Les Normands se montrent plus entreprenants mais butent constamment sur une défense briançonnaise disciplinée et sur un Hugo Ferrus impérial dans sa cage.

La pénalité de Brzezula à un peu plus de trois minutes du terme freine les ambitions caennaises et permet à Briançon de casser le rythme. Virgile Mariette tente alors un ultime coup de poker en sortant son gardien à 58’48 après un temps mort, mais les Diables Rouges résistent jusqu’à la sirène finale pour préserver leur précieuse victoire.



Conclusion

Briançon débute idéalement ce Carré Final avec une victoire construite sur son efficacité et sa maîtrise des temps faibles. Les Diables Rouges ont su capitaliser sur les erreurs adverses, notamment en supériorité numérique, pour faire la différence.

De son côté, Caen pourra nourrir quelques regrets. Combatifs jusqu’au bout, les Drakkars ont payé cher leur indiscipline et leur manque de réalisme offensif. Malgré une belle réaction dans le deuxième tiers et une fin de match courageuse, les Normands repartent sans point mais avec des motifs d’espoir pour la suite du tournoi.



Analyse de la rencontre

Cette opposition s’est jouée sur des détails, mais surtout sur la gestion des situations spéciales. Briançon a parfaitement exploité les nombreuses pénalités caennaises, inscrivant notamment le but décisif en double supériorité numérique. À l’inverse, les Drakkars n’ont jamais su profiter pleinement des exclusions adverses pour revenir à hauteur.

Le match a également mis en évidence la solidité défensive des Haut-Alpins. Avec seulement un but encaissé et une gestion très propre de la fin de rencontre, les joueurs de Jérémy Gonnet ont affiché beaucoup de maturité dans leur hockey. Hugo Ferrus a aussi apporté beaucoup de sérénité derrière son bloc.

Pour Caen, cette courte défaite montre néanmoins un groupe capable de rivaliser dans l’intensité. Les hommes de Virgile Mariette ont longtemps tenu tête à Briançon mais devront rapidement corriger leur discipline pour espérer jouer les premiers rôles dans ce Carré Final. Dans une rencontre tendue et engagée, Briançon a su faire preuve de réalisme pour prendre le meilleur sur Caen lors de cette première journée du Carré Final. Les Normands, souvent sanctionnés, ont laissé leurs adversaires prendre confiance au fil des minutes. Villiot a ouvert le score au premier tiers avant que Casini ne double la mise en double supériorité numérique au retour des vestiaires. Malgré une réduction de l’écart signée Catherine en fin de deuxième période, les Drakkars n’ont jamais réussi à revenir totalement dans la partie. Sérieux défensivement et solides autour de leur gardien Hugo Ferrus, les Diables Rouges ont tenu jusqu’au bout pour décrocher un précieux premier succès.Le début de rencontre est marqué par beaucoup d’intensité et plusieurs pénalités de part et d’autre. Caen se montre rapidement indiscipliné avec deux exclusions rapprochées, sans toutefois céder immédiatement grâce à une bonne résistance défensive. Briançon finit néanmoins par trouver l’ouverture à 14’31 : parfaitement servi par Hugo Casini et Kevin Igier, Gaëtan Villiot trompe Ulysse Benbassat à égalité numérique pour donner l’avantage aux Diables Rouges (0-1).Les Haut-Alpins poursuivent leur pression tandis que Caen tente de répondre en profitant de deux pénalités contre André Cédric en fin de période. Malgré quelques situations intéressantes, les Drakkars ne parviennent pas à battre Hugo Ferrus. Briançon rentre ainsi aux vestiaires avec une courte mais logique avance.Le deuxième acte s’avère décisif. Après une pénalité briançonnaise contre Chapelier, Caen semble en mesure de revenir, mais les Drakkars se compliquent la tâche avec deux fautes successives de Chevalier puis Vassard. En double avantage numérique, Briançon fait parler son efficacité : à 26’04, Hugo Casini conclut une action menée avec Jonathan Issertine pour porter le score à 0-2.Ce deuxième but donne confiance aux Diables Rouges, bien organisés défensivement malgré plusieurs pénalités dans cette période. Caen pousse pourtant et finit par être récompensé. À 37’44, Timéo Catherine réduit l’écart après un bon travail de Sacha Brzezula, relançant totalement le suspense avant le dernier tiers (1-2).Les dernières minutes du tiers sont tendues, mais Briançon conserve son avantage au moment d’aborder les vingt dernières minutes.Dos au mur, les Drakkars tentent de hausser le rythme dans l’ultime période. Les Normands se montrent plus entreprenants mais butent constamment sur une défense briançonnaise disciplinée et sur un Hugo Ferrus impérial dans sa cage.La pénalité de Brzezula à un peu plus de trois minutes du terme freine les ambitions caennaises et permet à Briançon de casser le rythme. Virgile Mariette tente alors un ultime coup de poker en sortant son gardien à 58’48 après un temps mort, mais les Diables Rouges résistent jusqu’à la sirène finale pour préserver leur précieuse victoire.Briançon débute idéalement ce Carré Final avec une victoire construite sur son efficacité et sa maîtrise des temps faibles. Les Diables Rouges ont su capitaliser sur les erreurs adverses, notamment en supériorité numérique, pour faire la différence.De son côté, Caen pourra nourrir quelques regrets. Combatifs jusqu’au bout, les Drakkars ont payé cher leur indiscipline et leur manque de réalisme offensif. Malgré une belle réaction dans le deuxième tiers et une fin de match courageuse, les Normands repartent sans point mais avec des motifs d’espoir pour la suite du tournoi.Cette opposition s’est jouée sur des détails, mais surtout sur la gestion des situations spéciales. Briançon a parfaitement exploité les nombreuses pénalités caennaises, inscrivant notamment le but décisif en double supériorité numérique. À l’inverse, les Drakkars n’ont jamais su profiter pleinement des exclusions adverses pour revenir à hauteur.Le match a également mis en évidence la solidité défensive des Haut-Alpins. Avec seulement un but encaissé et une gestion très propre de la fin de rencontre, les joueurs de Jérémy Gonnet ont affiché beaucoup de maturité dans leur hockey. Hugo Ferrus a aussi apporté beaucoup de sérénité derrière son bloc.Pour Caen, cette courte défaite montre néanmoins un groupe capable de rivaliser dans l’intensité. Les hommes de Virgile Mariette ont longtemps tenu tête à Briançon mais devront rapidement corriger leur discipline pour espérer jouer les premiers rôles dans ce Carré Final. © 2026 Hockeyhebdo.com - Reproduction totale ou partielle interdite sauf autorisation des auteurs. Retour Réactions sur l'article Afin de poster un commentaire, identifiez-vous.







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