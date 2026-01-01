Dans une rencontre tendue et engagée, Briançon a su faire preuve de réalisme pour prendre le meilleur sur Caen lors de cette première journée du Carré Final. Les Normands, souvent sanctionnés, ont laissé leurs adversaires prendre confiance au fil des minutes. Villiot a ouvert le score au premier tiers avant que Casini ne double la mise en double supériorité numérique au retour des vestiaires. Malgré une réduction de l’écart signée Catherine en fin de deuxième période, les Drakkars n’ont jamais réussi à revenir totalement dans la partie. Sérieux défensivement et solides autour de leur gardien Hugo Ferrus, les Diables Rouges ont tenu jusqu’au bout pour décrocher un précieux premier succès.
Premier tiers : Briançon prend les commandes
Le début de rencontre est marqué par beaucoup d’intensité et plusieurs pénalités de part et d’autre. Caen se montre rapidement indiscipliné avec deux exclusions rapprochées, sans toutefois céder immédiatement grâce à une bonne résistance défensive. Briançon finit néanmoins par trouver l’ouverture à 14’31 : parfaitement servi par Hugo Casini et Kevin Igier, Gaëtan Villiot trompe Ulysse Benbassat à égalité numérique pour donner l’avantage aux Diables Rouges (0-1).
Les Haut-Alpins poursuivent leur pression tandis que Caen tente de répondre en profitant de deux pénalités contre André Cédric en fin de période. Malgré quelques situations intéressantes, les Drakkars ne parviennent pas à battre Hugo Ferrus. Briançon rentre ainsi aux vestiaires avec une courte mais logique avance.
Deuxième tiers : le tournant de la double supériorité
Le deuxième acte s’avère décisif. Après une pénalité briançonnaise contre Chapelier, Caen semble en mesure de revenir, mais les Drakkars se compliquent la tâche avec deux fautes successives de Chevalier puis Vassard. En double avantage numérique, Briançon fait parler son efficacité : à 26’04, Hugo Casini conclut une action menée avec Jonathan Issertine pour porter le score à 0-2.
Ce deuxième but donne confiance aux Diables Rouges, bien organisés défensivement malgré plusieurs pénalités dans cette période. Caen pousse pourtant et finit par être récompensé. À 37’44, Timéo Catherine réduit l’écart après un bon travail de Sacha Brzezula, relançant totalement le suspense avant le dernier tiers (1-2).
Les dernières minutes du tiers sont tendues, mais Briançon conserve son avantage au moment d’aborder les vingt dernières minutes.
Troisième tiers : Briançon verrouille, Caen pousse en vain
Dos au mur, les Drakkars tentent de hausser le rythme dans l’ultime période. Les Normands se montrent plus entreprenants mais butent constamment sur une défense briançonnaise disciplinée et sur un Hugo Ferrus impérial dans sa cage.
La pénalité de Brzezula à un peu plus de trois minutes du terme freine les ambitions caennaises et permet à Briançon de casser le rythme. Virgile Mariette tente alors un ultime coup de poker en sortant son gardien à 58’48 après un temps mort, mais les Diables Rouges résistent jusqu’à la sirène finale pour préserver leur précieuse victoire.
Conclusion
Briançon débute idéalement ce Carré Final avec une victoire construite sur son efficacité et sa maîtrise des temps faibles. Les Diables Rouges ont su capitaliser sur les erreurs adverses, notamment en supériorité numérique, pour faire la différence.
De son côté, Caen pourra nourrir quelques regrets. Combatifs jusqu’au bout, les Drakkars ont payé cher leur indiscipline et leur manque de réalisme offensif. Malgré une belle réaction dans le deuxième tiers et une fin de match courageuse, les Normands repartent sans point mais avec des motifs d’espoir pour la suite du tournoi.
Analyse de la rencontre
Cette opposition s’est jouée sur des détails, mais surtout sur la gestion des situations spéciales. Briançon a parfaitement exploité les nombreuses pénalités caennaises, inscrivant notamment le but décisif en double supériorité numérique. À l’inverse, les Drakkars n’ont jamais su profiter pleinement des exclusions adverses pour revenir à hauteur.
Le match a également mis en évidence la solidité défensive des Haut-Alpins. Avec seulement un but encaissé et une gestion très propre de la fin de rencontre, les joueurs de Jérémy Gonnet ont affiché beaucoup de maturité dans leur hockey. Hugo Ferrus a aussi apporté beaucoup de sérénité derrière son bloc.
Pour Caen, cette courte défaite montre néanmoins un groupe capable de rivaliser dans l’intensité. Les hommes de Virgile Mariette ont longtemps tenu tête à Briançon mais devront rapidement corriger leur discipline pour espérer jouer les premiers rôles dans ce Carré Final.