Accueil Editorial Liens Stages et Tournois Boutique Petites annonces Partenaires Nos flash infos RSS Hockey sur glace - Division 3 - carrÃ© final - J1 : Wasquehal Lille vs Toulon 2 - 0 (0-0 0-0 2-0) Le 08/05/2026 Wasquehal (Patinoire Serge Charles) [ Wasquehal Lille ] [ Toulon ] Wasquehal maÃ®trise Toulon Pour son entrÃ©e dans le CarrÃ© Final de Division 3, Wasquehal a parfaitement lancÃ© sa campagne en dominant Toulon (2-0) Ã la patinoire Serge-Charles. Dans une rencontre longtemps verrouillÃ©e et trÃ¨s engagÃ©e physiquement, les Lions ont fait la diffÃ©rence dans le dernier tiers grÃ¢ce Ã Matteo Toneatto et Erwan Jean-Baptiste Simonne, tandis que Tristan Mareschal signait un blanchissage prÃ©cieux. Wasquehal (Patinoire Serge Charles), Hockey Hebdo GaÃ«tan Boucheret le 09/05/2026 à 07:00 Tweeter FICHE TECHNIQUE



400 spectateurs Arbitres : MM. Le Monnier et Le Roy assistÃ©s de MM. Vanbrand et Albrespy-Chery Buts :

Wasquehal Lille : 40.19 Matteo Toneatto (ass Otto Polakovs) ; 56.50 Erwan Jean-Baptiste

Toulon : Pénalités 14 minutes contre Wasquehal Lille 37 minutes dont 5+20 Ã Sidoit contre Toulon Les Lions rugissent d’entrée, Toulon finit par céder

Il aura fallu attendre plus de quarante minutes pour voir cette partie du Carré Final se débloquer. Opposés à des Boucaniers de Toulon combatifs mais trop souvent sanctionnés, les Lions de Wasquehal ont su faire preuve de patience et de discipline collective dans les moments clés pour décrocher un succès capital (2-0).

Durant deux périodes, les défenses et les gardiens ont pris le dessus sur les attaques. Mareschal côté nordiste et Dubravsky dans la cage varoise ont longtemps repoussé toutes les tentatives adverses. Mais dès l’entame du troisième acte, Matteo Toneatto a trouvé l’ouverture pour libérer les siens. Malgré plusieurs pénalités et une fin de rencontre tendue, les Lions ont tenu bon avant qu’Erwan Jean-Baptiste Simonne ne scelle définitivement la victoire à un peu plus de trois minutes du terme.

Avec ce succès maîtrisé, Wasquehal prend idéalement position dans ce Carré Final et affiche déjà ses ambitions pour la montée.







Premier tiers : beaucoup d’engagement, peu d’espaces

Le début de rencontre donnait rapidement le ton d’un duel extrêmement disputé. Wasquehal se retrouvait rapidement pénalisé après moins d’une minute de jeu, puis à plusieurs reprises dans ce premier vingt. Les Lions devaient notamment composer avec quatre pénalités mineures, laissant plusieurs situations de supériorité numérique aux Toulonnais.

Malgré cette pression, la défense nordiste résistait parfaitement autour d’un Tristan Mareschal vigilant. Toulon, de son côté, peinait à convertir ses opportunités tandis que les débats se durcissaient physiquement. Une double pénalité à 13’26 illustrait parfaitement la tension de cette rencontre fermée. Au terme d’un premier tiers intense mais pauvre en occasions franches, les deux équipes regagnaient les vestiaires sur un score nul et vierge (0-0).



Deuxième tiers : le verrou ne saute toujours pas

Le scénario restait identique lors de la deuxième période. Wasquehal continuait de défendre avec sérieux tandis que Toulon tentait d’imposer davantage de rythme offensif. Les gardiens conservaient cependant l’ascendant sur les attaquants.

Les pénalités continuaient également de rythmer les débats. Nathan Thomm était sanctionné côté nordiste, avant que les Boucaniers ne concèdent deux pénalités rapprochées en fin de tiers. Les Lions poussaient alors pour profiter de cette séquence favorable, mais Matej Dubravsky maintenait Toulon à flot grâce à plusieurs arrêts importants.

À l’issue de quarante minutes très tactiques et fermées, aucune équipe n’était encore parvenue à faire basculer la rencontre.



Troisième tiers : Wasquehal fait la différence

Les Lions n’ont pas tardé à débloquer la situation au retour des vestiaires. Après seulement dix-neuf secondes dans le troisième tiers, Matteo Toneatto profitait d’un bon travail d’Otto Polakovs pour battre Dubravsky et offrir l’avantage aux locaux (1-0, 40’19).

Ce but changeait le visage de la rencontre. Toulon cherchait alors à revenir mais tombait progressivement dans l’excès d’engagement. Les pénalités s’accumulaient côté varois, notamment après une altercation à 50’25 qui coûtait une lourde sanction disciplinaire à Jeffrey Sidoit.

Wasquehal gérait alors intelligemment son avance malgré quelques tensions sur la glace. Après un temps mort tenté par Toulon pour relancer ses hommes, Erwan Jean-Baptiste Simonne mettait définitivement les Lions à l’abri à 56’50 avec le but du break (2-0). Les Nordistes pouvaient ensuite savourer une victoire solide et précieuse pour débuter ce Carré Final.





Conclusion

Longtemps indécise, cette confrontation a finalement tourné en faveur d’une équipe de Wasquehal plus patiente et plus maîtrisée dans les moments décisifs. Solides défensivement et efficaces dans le dernier tiers, les Lions remportent un succès important sans encaisser de but.

Pour Toulon, la frustration est réelle tant les Boucaniers sont restés au contact pendant plus de deux périodes. Mais l’indiscipline du troisième tiers aura coûté cher à une formation varoise qui devra rapidement rebondir pour rester dans la course.



Analyse de la rencontre

Cette rencontre de Carré Final s’est jouée sur deux éléments majeurs : la maîtrise émotionnelle et la discipline. Wasquehal a certes concédé plusieurs pénalités en début de match, mais les Lions ont su rester organisés défensivement sans jamais paniquer. À l’inverse, Toulon a progressivement perdu le fil dans le troisième tiers avec un total final de 37 minutes de pénalité, dont une lourde sanction pour bagarre.

Le premier but de Toneatto juste après la reprise du troisième tiers a constitué un véritable tournant psychologique. Menés pour la première fois du match, les Boucaniers ont dû se découvrir davantage, laissant plus d’espaces aux Nordistes.

On retiendra également la prestation très solide de Tristan Mareschal, auteur d’un blanchissage important dans un match sous tension. En face, Matej Dubravsky a longtemps maintenu Toulon en vie avant de céder à deux reprises dans les vingt dernières minutes.

Avec cette victoire inaugurale, Wasquehal frappe fort d’entrée et confirme son statut de candidat sérieux dans ce Carré Final de Division 3. Il aura fallu attendre plus de quarante minutes pour voir cette partie du Carré Final se débloquer. Opposés à des Boucaniers de Toulon combatifs mais trop souvent sanctionnés, les Lions de Wasquehal ont su faire preuve de patience et de discipline collective dans les moments clés pour décrocher un succès capital (2-0).Durant deux périodes, les défenses et les gardiens ont pris le dessus sur les attaques. Mareschal côté nordiste et Dubravsky dans la cage varoise ont longtemps repoussé toutes les tentatives adverses. Mais dès l’entame du troisième acte, Matteo Toneatto a trouvé l’ouverture pour libérer les siens. Malgré plusieurs pénalités et une fin de rencontre tendue, les Lions ont tenu bon avant qu’Erwan Jean-Baptiste Simonne ne scelle définitivement la victoire à un peu plus de trois minutes du terme.Avec ce succès maîtrisé, Wasquehal prend idéalement position dans ce Carré Final et affiche déjà ses ambitions pour la montée.Le début de rencontre donnait rapidement le ton d’un duel extrêmement disputé. Wasquehal se retrouvait rapidement pénalisé après moins d’une minute de jeu, puis à plusieurs reprises dans ce premier vingt. Les Lions devaient notamment composer avec quatre pénalités mineures, laissant plusieurs situations de supériorité numérique aux Toulonnais.Malgré cette pression, la défense nordiste résistait parfaitement autour d’un Tristan Mareschal vigilant. Toulon, de son côté, peinait à convertir ses opportunités tandis que les débats se durcissaient physiquement. Une double pénalité à 13’26 illustrait parfaitement la tension de cette rencontre fermée. Au terme d’un premier tiers intense mais pauvre en occasions franches, les deux équipes regagnaient les vestiaires sur un score nul et vierge (0-0).Le scénario restait identique lors de la deuxième période. Wasquehal continuait de défendre avec sérieux tandis que Toulon tentait d’imposer davantage de rythme offensif. Les gardiens conservaient cependant l’ascendant sur les attaquants.Les pénalités continuaient également de rythmer les débats. Nathan Thomm était sanctionné côté nordiste, avant que les Boucaniers ne concèdent deux pénalités rapprochées en fin de tiers. Les Lions poussaient alors pour profiter de cette séquence favorable, mais Matej Dubravsky maintenait Toulon à flot grâce à plusieurs arrêts importants.À l’issue de quarante minutes très tactiques et fermées, aucune équipe n’était encore parvenue à faire basculer la rencontre.Les Lions n’ont pas tardé à débloquer la situation au retour des vestiaires. Après seulement dix-neuf secondes dans le troisième tiers, Matteo Toneatto profitait d’un bon travail d’Otto Polakovs pour battre Dubravsky et offrir l’avantage aux locaux (1-0, 40’19).Ce but changeait le visage de la rencontre. Toulon cherchait alors à revenir mais tombait progressivement dans l’excès d’engagement. Les pénalités s’accumulaient côté varois, notamment après une altercation à 50’25 qui coûtait une lourde sanction disciplinaire à Jeffrey Sidoit.Wasquehal gérait alors intelligemment son avance malgré quelques tensions sur la glace. Après un temps mort tenté par Toulon pour relancer ses hommes, Erwan Jean-Baptiste Simonne mettait définitivement les Lions à l’abri à 56’50 avec le but du break (2-0). Les Nordistes pouvaient ensuite savourer une victoire solide et précieuse pour débuter ce Carré Final.Longtemps indécise, cette confrontation a finalement tourné en faveur d’une équipe de Wasquehal plus patiente et plus maîtrisée dans les moments décisifs. Solides défensivement et efficaces dans le dernier tiers, les Lions remportent un succès important sans encaisser de but.Pour Toulon, la frustration est réelle tant les Boucaniers sont restés au contact pendant plus de deux périodes. Mais l’indiscipline du troisième tiers aura coûté cher à une formation varoise qui devra rapidement rebondir pour rester dans la course.Cette rencontre de Carré Final s’est jouée sur deux éléments majeurs : la maîtrise émotionnelle et la discipline. Wasquehal a certes concédé plusieurs pénalités en début de match, mais les Lions ont su rester organisés défensivement sans jamais paniquer. À l’inverse, Toulon a progressivement perdu le fil dans le troisième tiers avec un total final de 37 minutes de pénalité, dont une lourde sanction pour bagarre.Le premier but de Toneatto juste après la reprise du troisième tiers a constitué un véritable tournant psychologique. Menés pour la première fois du match, les Boucaniers ont dû se découvrir davantage, laissant plus d’espaces aux Nordistes.On retiendra également la prestation très solide de Tristan Mareschal, auteur d’un blanchissage important dans un match sous tension. En face, Matej Dubravsky a longtemps maintenu Toulon en vie avant de céder à deux reprises dans les vingt dernières minutes.Avec cette victoire inaugurale, Wasquehal frappe fort d’entrée et confirme son statut de candidat sérieux dans ce Carré Final de Division 3. © 2026 Hockeyhebdo.com - Reproduction totale ou partielle interdite sauf autorisation des auteurs. Retour Réactions sur l'article Afin de poster un commentaire, identifiez-vous.







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