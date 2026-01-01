Il aura fallu attendre plus de quarante minutes pour voir cette partie du Carré Final se débloquer. Opposés à des Boucaniers de Toulon combatifs mais trop souvent sanctionnés, les Lions de Wasquehal ont su faire preuve de patience et de discipline collective dans les moments clés pour décrocher un succès capital (2-0).
Durant deux périodes, les défenses et les gardiens ont pris le dessus sur les attaques. Mareschal côté nordiste et Dubravsky dans la cage varoise ont longtemps repoussé toutes les tentatives adverses. Mais dès l’entame du troisième acte, Matteo Toneatto a trouvé l’ouverture pour libérer les siens. Malgré plusieurs pénalités et une fin de rencontre tendue, les Lions ont tenu bon avant qu’Erwan Jean-Baptiste Simonne ne scelle définitivement la victoire à un peu plus de trois minutes du terme.
Avec ce succès maîtrisé, Wasquehal prend idéalement position dans ce Carré Final et affiche déjà ses ambitions pour la montée.
Premier tiers : beaucoup d’engagement, peu d’espaces
Le début de rencontre donnait rapidement le ton d’un duel extrêmement disputé. Wasquehal se retrouvait rapidement pénalisé après moins d’une minute de jeu, puis à plusieurs reprises dans ce premier vingt. Les Lions devaient notamment composer avec quatre pénalités mineures, laissant plusieurs situations de supériorité numérique aux Toulonnais.
Malgré cette pression, la défense nordiste résistait parfaitement autour d’un Tristan Mareschal vigilant. Toulon, de son côté, peinait à convertir ses opportunités tandis que les débats se durcissaient physiquement. Une double pénalité à 13’26 illustrait parfaitement la tension de cette rencontre fermée. Au terme d’un premier tiers intense mais pauvre en occasions franches, les deux équipes regagnaient les vestiaires sur un score nul et vierge (0-0).
Deuxième tiers : le verrou ne saute toujours pas
Le scénario restait identique lors de la deuxième période. Wasquehal continuait de défendre avec sérieux tandis que Toulon tentait d’imposer davantage de rythme offensif. Les gardiens conservaient cependant l’ascendant sur les attaquants.
Les pénalités continuaient également de rythmer les débats. Nathan Thomm était sanctionné côté nordiste, avant que les Boucaniers ne concèdent deux pénalités rapprochées en fin de tiers. Les Lions poussaient alors pour profiter de cette séquence favorable, mais Matej Dubravsky maintenait Toulon à flot grâce à plusieurs arrêts importants.
À l’issue de quarante minutes très tactiques et fermées, aucune équipe n’était encore parvenue à faire basculer la rencontre.
Troisième tiers : Wasquehal fait la différence
Les Lions n’ont pas tardé à débloquer la situation au retour des vestiaires. Après seulement dix-neuf secondes dans le troisième tiers, Matteo Toneatto profitait d’un bon travail d’Otto Polakovs pour battre Dubravsky et offrir l’avantage aux locaux (1-0, 40’19).
Ce but changeait le visage de la rencontre. Toulon cherchait alors à revenir mais tombait progressivement dans l’excès d’engagement. Les pénalités s’accumulaient côté varois, notamment après une altercation à 50’25 qui coûtait une lourde sanction disciplinaire à Jeffrey Sidoit.
Wasquehal gérait alors intelligemment son avance malgré quelques tensions sur la glace. Après un temps mort tenté par Toulon pour relancer ses hommes, Erwan Jean-Baptiste Simonne mettait définitivement les Lions à l’abri à 56’50 avec le but du break (2-0). Les Nordistes pouvaient ensuite savourer une victoire solide et précieuse pour débuter ce Carré Final.
Conclusion
Longtemps indécise, cette confrontation a finalement tourné en faveur d’une équipe de Wasquehal plus patiente et plus maîtrisée dans les moments décisifs. Solides défensivement et efficaces dans le dernier tiers, les Lions remportent un succès important sans encaisser de but.
Pour Toulon, la frustration est réelle tant les Boucaniers sont restés au contact pendant plus de deux périodes. Mais l’indiscipline du troisième tiers aura coûté cher à une formation varoise qui devra rapidement rebondir pour rester dans la course.
Analyse de la rencontre
Cette rencontre de Carré Final s’est jouée sur deux éléments majeurs : la maîtrise émotionnelle et la discipline. Wasquehal a certes concédé plusieurs pénalités en début de match, mais les Lions ont su rester organisés défensivement sans jamais paniquer. À l’inverse, Toulon a progressivement perdu le fil dans le troisième tiers avec un total final de 37 minutes de pénalité, dont une lourde sanction pour bagarre.
Le premier but de Toneatto juste après la reprise du troisième tiers a constitué un véritable tournant psychologique. Menés pour la première fois du match, les Boucaniers ont dû se découvrir davantage, laissant plus d’espaces aux Nordistes.
On retiendra également la prestation très solide de Tristan Mareschal, auteur d’un blanchissage important dans un match sous tension. En face, Matej Dubravsky a longtemps maintenu Toulon en vie avant de céder à deux reprises dans les vingt dernières minutes.
Avec cette victoire inaugurale, Wasquehal frappe fort d’entrée et confirme son statut de candidat sérieux dans ce Carré Final de Division 3.