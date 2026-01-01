Accueil Editorial Liens Stages et Tournois Boutique Petites annonces Partenaires Nos flash infos RSS Hockey sur glace - Division 3 - carrÃ© final - J2 : Wasquehal Lille vs BrianÃ§on II 3 - 2 (1-1 0-1 2-0) Le 09/05/2026 Wasquehal (Patinoire Serge Charles) [ Wasquehal Lille ] [ BrianÃ§on II ] Wasqhehal sur la bonne voie Au terme dâ€™une rencontre intense et disputÃ©e jusquâ€™aux derniÃ¨res secondes, les Lions de Wasquehal ont signÃ© une prÃ©cieuse victoire face aux Diables Rouges de BrianÃ§on (3-2), samedi soir Ã Serge-Charles, lors de la 2e journÃ©e du CarrÃ© Final de Division 3. MenÃ©s aprÃ¨s quarante minutes, les Nordistes ont trouvÃ© les ressources nÃ©cessaires pour retourner la situation dans un dernier tiers parfaitement maÃ®trisÃ© et prendre seuls la tÃªte du tournoi. Wasquehal (Patinoire Serge Charles), Hockey Hebdo GaÃ«tan Boucheret le 10/05/2026 à 07:30 Tweeter FICHE TECHNIQUE



440 spectateurs Arbitres : M. Germond assistÃ© de MM. Rosca et Scolari Buts :

Wasquehal Lille : 08.58 Aleksandrs Zaprivoda (ass Otto Polakovs et Lucas Clef) ; 47.44 Martin Lagrise (ass Matteo Toneatto et Otto Polakovs) ; 54.58 Aleksandrs Zaprivoda (ass Otto Polakovs et Matteo Toneatto)

BrianÃ§on II : ; 10.01 Thibaut Farina (ass Thibaut AndrÃ©) ; 23.01 Hugo Casini (ass KÃ©vin Igier et GaÃ«tan Villiot) Pénalités 10 minutes contre Wasquehal Lille 2 minutes contre BrianÃ§on II Les Lions rugissent plus fort :

Wasquehal renverse Briançon et prend les commandes du Carré Final

Dans une patinoire Serge-Charles garnie de 440 spectateurs, Wasquehal a confirmé son excellent début de Carré Final après son succès inaugural contre Toulon (2-0). Opposés à une solide équipe briançonnaise, victorieuse de Caen lors de la première journée (2-1), les Lions ont dû batailler jusqu’au bout pour décrocher un deuxième succès en autant de rencontres.

Le match s’est rapidement emballé avec l’ouverture du score d’Aleksandrs Zaprivoda avant la réaction immédiate de Thibaut Farina. Plus disciplinés et opportunistes, les Diables Rouges ont ensuite pris l’avantage grâce à Hugo Casini en supériorité numérique au deuxième tiers. Mais poussés par leur public, les Wasquehaliens ont complètement inversé la dynamique dans les vingt dernières minutes. Martin Lagrise a remis les deux équipes à égalité avant que Zaprivoda ne fasse chavirer Serge-Charles sur un power-play décisif à un peu plus de cinq minutes de la sirène.

Avec cette victoire 3-2, Wasquehal réalise une opération idéale dans ce Carré Final et se rapproche un peu plus du titre de champion de France de Division 3.







Premier tiers : un départ rythmé et équilibré

La rencontre démarrait sur un rythme soutenu, avec beaucoup d’intensité physique et une forte pression des deux côtés. Malgré une première pénalité concédée par Yaïno Adamczak pour crosse haute, les Lions résistaient bien avant d’ouvrir le score à la 9e minute. Bien servi par Otto Polakovs et Lucas Clef, Aleksandrs Zaprivoda trouvait la faille pour faire exploser les tribunes nordistes (1-0, 08:58).

Mais la joie locale était de courte durée. À peine une minute plus tard, Thibaut Farina profitait d’un moment de flottement défensif pour remettre Briançon à hauteur (1-1, 10:01). Les débats restaient ensuite équilibrés jusqu’à la première sirène, Wasquehal devant déjà composer avec plusieurs pénalités évitables.



Deuxième tiers : Briançon fait parler son réalisme

Le deuxième acte tournait progressivement à l’avantage des visiteurs. Toujours gênants dans le jeu de transition, les Diables Rouges profitaient d’une nouvelle infériorité numérique nordiste pour prendre l’avantage. À 23:01, Hugo Casini concluait un mouvement initié par Kevin Igier et Gaëtan Villiot en power-play (1-2).

Briançon gérait ensuite intelligemment son avance grâce à une défense compacte et disciplinée. Wasquehal, plus entreprenant mais parfois brouillon dans le dernier geste, peinait à trouver des solutions face au gardien Mickaël Doré. Les Lions restaient toutefois au contact avant d’aborder le dernier tiers avec un seul but de retard.



Troisième tiers : les Lions rugissent au meilleur moment

Poussés par l’enjeu, les joueurs de François Piquet revenaient sur la glace avec davantage d’intensité. Malgré une nouvelle pénalité en début de période, les Lions ne cédaient pas et reprenaient progressivement le contrôle du match.

La délivrance arrivait à la 48e minute lorsque Martin Lagrise, parfaitement servi par Matteo Toneatto et Otto Polakovs, égalisait d’un tir précis (2-2, 47:44). La rencontre basculait ensuite définitivement en faveur des Nordistes après la seule pénalité briançonnaise du match. En supériorité numérique, Aleksandrs Zaprivoda signait un doublé à la 55e minute sur des assists de Polakovs et Toneatto (3-2, 54:58).

Briançon tentait alors le tout pour le tout en sortant son gardien à moins d’une minute du terme, mais la défense wasquehalienne tenait bon jusqu’à la sirène finale.





Conclusion

Au caractère et avec beaucoup de maîtrise dans le money-time, Wasquehal a signé une victoire capitale face à un concurrent direct du Carré Final. Menés après quarante minutes, les Lions ont su hausser leur niveau de jeu pour renverser une formation briançonnaise longtemps très solide défensivement.

Grâce à ce deuxième succès consécutif, les Nordistes prennent une option sérieuse dans la course au titre, avant une ultime journée qui pourrait désormais leur ouvrir les portes du sacre national.



Analyse de la rencontre

Cette rencontre s’est jouée sur plusieurs détails essentiels. D’abord, la capacité de Wasquehal à rester dans le match malgré ses nombreuses pénalités. Avec dix minutes passées au banc contre seulement deux pour Briançon, les Lions ont longtemps donné le bâton pour se faire battre. Le but de Casini en supériorité numérique illustre parfaitement cette problématique.

Mais contrairement à d’autres matches où la discipline peut coûter cher, les Nordistes ont affiché une grande force mentale. Leur troisième tiers fut nettement supérieur dans l’intensité, la pression offensive et l’occupation de la zone adverse. Le duo Polakovs–Zaprivoda a particulièrement pesé sur la rencontre, le Letton étant impliqué sur les trois buts wasquehaliens.

Briançon pourra nourrir des regrets. Très bien organisé durant quarante minutes, le club alpin a finalement craqué physiquement et défensivement dans le dernier acte, concédant sa seule pénalité du match au pire moment possible. Une sanction immédiatement exploitée par des Lions beaucoup plus efficaces lorsqu’ils ont eu l’opportunité de jouer en supériorité.

Wasquehal confirme ainsi qu’il faudra compter sur lui jusqu’au bout dans ce Carré Final. Solides mentalement, portés par leur public et capables d’accélérer dans les moments clés, les Lions ont marqué les esprits dans cette confrontation au sommet. Dans une patinoire Serge-Charles garnie de 440 spectateurs, Wasquehal a confirmé son excellent début de Carré Final après son succès inaugural contre Toulon (2-0). Opposés à une solide équipe briançonnaise, victorieuse de Caen lors de la première journée (2-1), les Lions ont dû batailler jusqu’au bout pour décrocher un deuxième succès en autant de rencontres.Le match s’est rapidement emballé avec l’ouverture du score d’Aleksandrs Zaprivoda avant la réaction immédiate de Thibaut Farina. Plus disciplinés et opportunistes, les Diables Rouges ont ensuite pris l’avantage grâce à Hugo Casini en supériorité numérique au deuxième tiers. Mais poussés par leur public, les Wasquehaliens ont complètement inversé la dynamique dans les vingt dernières minutes. Martin Lagrise a remis les deux équipes à égalité avant que Zaprivoda ne fasse chavirer Serge-Charles sur un power-play décisif à un peu plus de cinq minutes de la sirène.Avec cette victoire 3-2, Wasquehal réalise une opération idéale dans ce Carré Final et se rapproche un peu plus du titre de champion de France de Division 3.La rencontre démarrait sur un rythme soutenu, avec beaucoup d’intensité physique et une forte pression des deux côtés. Malgré une première pénalité concédée par Yaïno Adamczak pour crosse haute, les Lions résistaient bien avant d’ouvrir le score à la 9e minute. Bien servi par Otto Polakovs et Lucas Clef, Aleksandrs Zaprivoda trouvait la faille pour faire exploser les tribunes nordistes (1-0, 08:58).Mais la joie locale était de courte durée. À peine une minute plus tard, Thibaut Farina profitait d’un moment de flottement défensif pour remettre Briançon à hauteur (1-1, 10:01). Les débats restaient ensuite équilibrés jusqu’à la première sirène, Wasquehal devant déjà composer avec plusieurs pénalités évitables.Le deuxième acte tournait progressivement à l’avantage des visiteurs. Toujours gênants dans le jeu de transition, les Diables Rouges profitaient d’une nouvelle infériorité numérique nordiste pour prendre l’avantage. À 23:01, Hugo Casini concluait un mouvement initié par Kevin Igier et Gaëtan Villiot en power-play (1-2).Briançon gérait ensuite intelligemment son avance grâce à une défense compacte et disciplinée. Wasquehal, plus entreprenant mais parfois brouillon dans le dernier geste, peinait à trouver des solutions face au gardien Mickaël Doré. Les Lions restaient toutefois au contact avant d’aborder le dernier tiers avec un seul but de retard.Poussés par l’enjeu, les joueurs de François Piquet revenaient sur la glace avec davantage d’intensité. Malgré une nouvelle pénalité en début de période, les Lions ne cédaient pas et reprenaient progressivement le contrôle du match.La délivrance arrivait à la 48e minute lorsque Martin Lagrise, parfaitement servi par Matteo Toneatto et Otto Polakovs, égalisait d’un tir précis (2-2, 47:44). La rencontre basculait ensuite définitivement en faveur des Nordistes après la seule pénalité briançonnaise du match. En supériorité numérique, Aleksandrs Zaprivoda signait un doublé à la 55e minute sur des assists de Polakovs et Toneatto (3-2, 54:58).Briançon tentait alors le tout pour le tout en sortant son gardien à moins d’une minute du terme, mais la défense wasquehalienne tenait bon jusqu’à la sirène finale.Au caractère et avec beaucoup de maîtrise dans le money-time, Wasquehal a signé une victoire capitale face à un concurrent direct du Carré Final. Menés après quarante minutes, les Lions ont su hausser leur niveau de jeu pour renverser une formation briançonnaise longtemps très solide défensivement.Grâce à ce deuxième succès consécutif, les Nordistes prennent une option sérieuse dans la course au titre, avant une ultime journée qui pourrait désormais leur ouvrir les portes du sacre national.Cette rencontre s’est jouée sur plusieurs détails essentiels. D’abord, la capacité de Wasquehal à rester dans le match malgré ses nombreuses pénalités. Avec dix minutes passées au banc contre seulement deux pour Briançon, les Lions ont longtemps donné le bâton pour se faire battre. Le but de Casini en supériorité numérique illustre parfaitement cette problématique.Mais contrairement à d’autres matches où la discipline peut coûter cher, les Nordistes ont affiché une grande force mentale. Leur troisième tiers fut nettement supérieur dans l’intensité, la pression offensive et l’occupation de la zone adverse. Le duo Polakovs–Zaprivoda a particulièrement pesé sur la rencontre, le Letton étant impliqué sur les trois buts wasquehaliens.Briançon pourra nourrir des regrets. Très bien organisé durant quarante minutes, le club alpin a finalement craqué physiquement et défensivement dans le dernier acte, concédant sa seule pénalité du match au pire moment possible. Une sanction immédiatement exploitée par des Lions beaucoup plus efficaces lorsqu’ils ont eu l’opportunité de jouer en supériorité.Wasquehal confirme ainsi qu’il faudra compter sur lui jusqu’au bout dans ce Carré Final. Solides mentalement, portés par leur public et capables d’accélérer dans les moments clés, les Lions ont marqué les esprits dans cette confrontation au sommet. © 2026 Hockeyhebdo.com - Reproduction totale ou partielle interdite sauf autorisation des auteurs. Retour Réactions sur l'article Afin de poster un commentaire, identifiez-vous.







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