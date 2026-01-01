Accueil Editorial Liens Stages et Tournois Boutique Petites annonces Partenaires Nos flash infos RSS Hockey sur glace - Division 3 - carrÃ© final - J3 : BrianÃ§on II vs Toulon 2 - 6 (1-4 1-0 0-2) Le 10/05/2026 Wasquehal (Patinoire Serge Charles) [ BrianÃ§on II ] [ Toulon ] Toulon assomme BrianÃ§on Dans une rencontre dÃ©cisive du CarrÃ© Final de Division 3 disputÃ©e Ã Wasquehal, les Boucaniers de lâ€™Aire Toulonnaise ont frappÃ© fort en dominant les Diables Rouges de BrianÃ§on (6-2). PortÃ©s par un premier tiers de haute volÃ©e et un doublÃ© dâ€™Oâ€™Brian Brodeur, les Varois concluent leur tournoi sur une prestation offensive aboutie, tandis que BrianÃ§on termine son parcours avec des regrets aprÃ¨s avoir pourtant entretenu lâ€™espoir au deuxiÃ¨me acte. Wasquehal (Patinoire Serge Charles), Hockey Hebdo GaÃ«tan Boucheret le 10/05/2026 à 17:00 Tweeter FICHE TECHNIQUE



Arbitres : M. Le Monnier assistÃ© de MM. Besse et Scolari Buts :

BrianÃ§on II : ; 04.21 Hugo Casini (ass GaÃ«tan Villiot et CÃ©dric Guiberteau) ; 29.04 GaÃ«tan Villiot (ass Hugo Casini)

Toulon : 00.12 Kevin Richard (ass Steven Brodeur et Joris Fougera) ; 11.50 Jeffrey Sidoit ; 13.54 O'Brian Brodeur ; 18.16 O'Brian Brodeur (ass Kevin Richard) ; 42.46 Kevin Richard (ass Miroslav Krivochtchekov) ; 51.34 Willy Autran Pénalités 4 minutes contre BrianÃ§on II 6 minutes contre Toulon Toulon largue les amarres et renverse Briançon dans le Carré Final

Au terme d’un match rythmé et offensif, Toulon a pris le meilleur sur Briançon grâce à une entame de rencontre tonitruante. Les Boucaniers ont rapidement pris les commandes avant de creuser l’écart dans un premier tiers spectaculaire. Malgré une réaction briançonnaise au retour des vestiaires, les hommes de Jacek Szopinski ont su garder la maîtrise pour définitivement assommer les Haut-Alpins dans le dernier acte. Avec cette victoire 6-2, Toulon termine le Carré Final sur une bonne note, alors que Briançon, après son succès initial contre Caen, n’aura pas réussi à enchaîner.







Premier tiers : Toulon frappe vite et fort

Le match démarrait de la pire des façons pour Briançon. Après seulement douze secondes de jeu, Kevin Richard ouvrait déjà la marque pour Toulon, parfaitement servi par Steven Brodeur et Joris Fougera (0-1, 00:12). Les Diables Rouges réagissaient néanmoins rapidement grâce à Hugo Casini, qui remettait les deux équipes à égalité après un bon travail de Gaëtan Villiot et Cédric Guiberteau (1-1, 04:21).

La rencontre restait intense et engagée, mais Toulon allait reprendre l’ascendant à l’approche de la mi-tiers. Jeffrey Sidoit redonnait l’avantage aux siens à 11:50 avant que Briançon ne se mette en difficulté avec une pénalité pour obstruction de Cédric André. Les Varois profitaient immédiatement de cette supériorité numérique grâce à O’Brian Brodeur (1-3, 13:54). Très entreprenants offensivement, les Boucaniers enfonçaient le clou avant la pause avec un second but de Brodeur, cette fois à égalité numérique, bien servi par Richard (1-4, 18:16).



Deuxième tiers : Briançon entretient l’espoir

Menés de trois longueurs, les Diables Rouges tentaient de relancer la partie au cours d’un deuxième tiers plus fermé. Malgré une pénalité concédée par Maxence Dautemer, les Briançonnais ne parvenaient pas à exploiter leur avantage numérique. Mais les efforts alpins finissaient tout de même par être récompensés.

À la 29e minute, Gaëtan Villiot réduisait l’écart après une belle combinaison avec Hugo Casini (2-4, 29:04). Ce but relançait brièvement le suspense et redonnait de l’énergie aux hommes de Jérémy Gonnet. Briançon se montrait plus discipliné défensivement malgré une pénalité contre Thibaut Farina, tandis que Hugo Ferrus maintenait son équipe en vie devant sa cage. Toulon, moins dominateur qu’au premier acte, gérait toutefois son avance avec sérénité.



Troisième tiers : les Boucaniers contrôlent jusqu’au bout

Briançon espérait revenir rapidement au score en début de troisième période, mais c’est finalement Toulon qui portait le coup décisif. Kevin Richard inscrivait son deuxième but personnel de la rencontre à 42:46 sur une assistance de Miroslav Krivochtchekov, redonnant trois buts d’avance aux siens (2-5).

Touchés moralement, les Diables Rouges peinaient ensuite à inquiéter Matej Dubravsky. Toulon continuait au contraire de se montrer dangereux et Willy Autran scellait définitivement le sort de la rencontre à la 51e minute (2-6, 51:34). La fin de match était parfaitement maîtrisée par les Varois, malgré une dernière pénalité concédée dans les dernières minutes.



Conclusion

Grâce à une entame de match parfaitement négociée et une efficacité offensive remarquable, Toulon s’impose logiquement face à Briançon dans cette ultime journée du Carré Final de Division 3. Les Boucaniers auront su faire parler leur réalisme dans les moments clés, notamment en supériorité numérique, pour rapidement prendre le contrôle de la rencontre. Briançon, courageux dans le deuxième tiers, n’aura jamais réussi à combler son retard initial.



Analyse du match

Cette rencontre s’est principalement jouée dans le premier tiers. En encaissant un but après seulement douze secondes puis deux autres réalisations avant la pause, Briançon a constamment couru après le score. Toulon a affiché une belle maîtrise collective avec une attaque opportuniste et un duo Richard – Brodeur particulièrement inspiré. Les Varois ont également fait preuve d’efficacité spéciale avec un but inscrit en avantage numérique immédiatement après la pénalité briançonnaise.

Du côté des Diables Rouges, la réaction du deuxième tiers a montré du caractère, notamment grâce au tandem Casini – Villiot impliqué sur les deux buts alpins. Toutefois, le manque d’efficacité défensive et l’incapacité à capitaliser sur les temps forts ont empêché les Haut-Alpins d’espérer un véritable retour.

Avec cette victoire, Toulon termine son Carré Final sur une note positive après deux revers serrés face à Wasquehal et Caen. Briançon, de son côté, pourra nourrir des regrets après son succès inaugural contre Caen, mais aura manqué de constance face à des adversaires plus réalistes. Au terme d’un match rythmé et offensif, Toulon a pris le meilleur sur Briançon grâce à une entame de rencontre tonitruante. Les Boucaniers ont rapidement pris les commandes avant de creuser l’écart dans un premier tiers spectaculaire. Malgré une réaction briançonnaise au retour des vestiaires, les hommes de Jacek Szopinski ont su garder la maîtrise pour définitivement assommer les Haut-Alpins dans le dernier acte. Avec cette victoire 6-2, Toulon termine le Carré Final sur une bonne note, alors que Briançon, après son succès initial contre Caen, n’aura pas réussi à enchaîner.Le match démarrait de la pire des façons pour Briançon. Après seulement douze secondes de jeu, Kevin Richard ouvrait déjà la marque pour Toulon, parfaitement servi par Steven Brodeur et Joris Fougera (0-1, 00:12). Les Diables Rouges réagissaient néanmoins rapidement grâce à Hugo Casini, qui remettait les deux équipes à égalité après un bon travail de Gaëtan Villiot et Cédric Guiberteau (1-1, 04:21).La rencontre restait intense et engagée, mais Toulon allait reprendre l’ascendant à l’approche de la mi-tiers. Jeffrey Sidoit redonnait l’avantage aux siens à 11:50 avant que Briançon ne se mette en difficulté avec une pénalité pour obstruction de Cédric André. Les Varois profitaient immédiatement de cette supériorité numérique grâce à O’Brian Brodeur (1-3, 13:54). Très entreprenants offensivement, les Boucaniers enfonçaient le clou avant la pause avec un second but de Brodeur, cette fois à égalité numérique, bien servi par Richard (1-4, 18:16).Menés de trois longueurs, les Diables Rouges tentaient de relancer la partie au cours d’un deuxième tiers plus fermé. Malgré une pénalité concédée par Maxence Dautemer, les Briançonnais ne parvenaient pas à exploiter leur avantage numérique. Mais les efforts alpins finissaient tout de même par être récompensés.À la 29e minute, Gaëtan Villiot réduisait l’écart après une belle combinaison avec Hugo Casini (2-4, 29:04). Ce but relançait brièvement le suspense et redonnait de l’énergie aux hommes de Jérémy Gonnet. Briançon se montrait plus discipliné défensivement malgré une pénalité contre Thibaut Farina, tandis que Hugo Ferrus maintenait son équipe en vie devant sa cage. Toulon, moins dominateur qu’au premier acte, gérait toutefois son avance avec sérénité.Briançon espérait revenir rapidement au score en début de troisième période, mais c’est finalement Toulon qui portait le coup décisif. Kevin Richard inscrivait son deuxième but personnel de la rencontre à 42:46 sur une assistance de Miroslav Krivochtchekov, redonnant trois buts d’avance aux siens (2-5).Touchés moralement, les Diables Rouges peinaient ensuite à inquiéter Matej Dubravsky. Toulon continuait au contraire de se montrer dangereux et Willy Autran scellait définitivement le sort de la rencontre à la 51e minute (2-6, 51:34). La fin de match était parfaitement maîtrisée par les Varois, malgré une dernière pénalité concédée dans les dernières minutes.Grâce à une entame de match parfaitement négociée et une efficacité offensive remarquable, Toulon s’impose logiquement face à Briançon dans cette ultime journée du Carré Final de Division 3. Les Boucaniers auront su faire parler leur réalisme dans les moments clés, notamment en supériorité numérique, pour rapidement prendre le contrôle de la rencontre. Briançon, courageux dans le deuxième tiers, n’aura jamais réussi à combler son retard initial.Cette rencontre s’est principalement jouée dans le premier tiers. En encaissant un but après seulement douze secondes puis deux autres réalisations avant la pause, Briançon a constamment couru après le score. Toulon a affiché une belle maîtrise collective avec une attaque opportuniste et un duoparticulièrement inspiré. Les Varois ont également fait preuve d’efficacité spéciale avec un but inscrit en avantage numérique immédiatement après la pénalité briançonnaise.Du côté des Diables Rouges, la réaction du deuxième tiers a montré du caractère, notamment grâce au tandem Casini – Villiot impliqué sur les deux buts alpins. Toutefois, le manque d’efficacité défensive et l’incapacité à capitaliser sur les temps forts ont empêché les Haut-Alpins d’espérer un véritable retour.Avec cette victoire, Toulon termine son Carré Final sur une note positive après deux revers serrés face à Wasquehal et Caen. Briançon, de son côté, pourra nourrir des regrets après son succès inaugural contre Caen, mais aura manqué de constance face à des adversaires plus réalistes. © 2026 Hockeyhebdo.com - Reproduction totale ou partielle interdite sauf autorisation des auteurs. Retour Réactions sur l'article Afin de poster un commentaire, identifiez-vous.







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