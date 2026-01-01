Hockey sur glace - Mineur U17/U20 Elite Finale U20 â€“ J2Â : les duels Pour ce deuxiÃ¨me jour de finale, la premiÃ¨re rencontre oppose les 2 perdants de la veille, Rouen et Villard-De-Lans, suivie de celle des 2 vainqueurs Grenoble et Amiens. Les rouennais devront se racheter pour croire encore au titre alors que les grenoblois devront se mÃ©fier des amiÃ©nois qui sont en route pour lâ€™exploit. Grenoble, patinoire PÃ´le Sud, Hockey Hebdo Nicolas Scordialo le 25/04/2026 à 22:59 Tweeter Photo: Nicolas Scordialo Rouen - Villard-de-Lans Rouen-Villard:

Après un début relativement équilibré, les équipes ne se livrant pas, Villard ne profite pas de son premier jeu de puissance. Rouen ouvre ensuite la marque mais se fait à nouveau pénaliser sans conséquences. Les Dragons enchaînent de jolis mouvements et se procurent de nombreuses occasions forçant le portier à céder une seconde fois. Mais ce dernier réalisent encore de bons arrêts, maintenant les siens dans le jeu, ce qui permet aux isérois de scorer avant la pause [2-1].

Au retour des vestiaires, les Rouennais monopolisent le palet et poussent Villard à la faute. Le jeu de puissance ne donne rien et Rouen est à nouveau pénalisé, mais Villard n’arrive pas à installer proprement sa supériorité numérique. Passée mi-match, les Dragons occupent bien la zone offensive mais se heurtent à une défense iséroise bien organisée et un portier solide. Alors que les 2 équipes semblent se neutraliser avec au passage quelques échauffourées, les Ours égalisent et mettent le doute dans la tête des normands avant la pause [2-2].

Le palet change de crosse régulièrement dans ce 3e tiers sans réelles occasions de but jusqu’à ce que le gardien de Villard ne dévie un tir dans sa cage. Les Villardiens ont plusieurs supériorités numériques mais ne parviennent pas à égaliser même avec la sortie de leur gardien à 2’ de la sirène [3-2].



Rouen, bien que n’ayant pas commis les mêmes erreurs défensives que la veille a eu beaucoup de mal à se défaire de Villard qui ont tout donné pour rester en vie.



Photo: Nicolas Scordialo Grenoble - Amiens Grenoble-Amiens:

Amiens prend le contrôle de la rondelle et sollicite Agnel bien plus que Grenoble sur Delcourt. Pourtant ce sont les locaux qui trouvent la première faille. Le jeu est rapide et les occasions nombreuses. Une mauvaise charge de Robert sur Rapp déclenche une bagarre dont les arbitres peinent à maîtriser. Les Gothiques gèrent bien ce temps faible puis obtiennent une supériorité suite à une vengeance d’Agnel qui venait de subir une obstruction. Le jeu de puissance amiénois n’est pas productif, ils partent même à la faute au retour du puni ce qui permet aux locaux de prendre le large malgré un nouveau jeu de puissance des Gothiques avant la pause [2-0]

Le début de second vingt est animé avec du mouvement qui permet aux 2 équipes de se porter à l’avant, mettant une intensité de jeu digne d’une finale. Amiens profite de cette grosse phase pour débloquer son compteur, mais Grenoble rajoute un filet dans la foulée. Le jeu monte encore en intensité, Amiens se met par 3 fois à la faute permettant aux Grenoblois d’accroître leur avance dans ce tiers engagé et physique [4-1].

La 3e période commence mal pour les locaux qui sont pénalisés et permettent aux picards de réduire le score ce qui leur redonne un coup de boost. Ils continuent ainsi d’assiéger la zone grenobloise et trouvent à nouveau la faille provocant le temps mort grenoblois après seulement 7’ de jeu. Grenoble semble perdre le fil du match car un cinglage mal placé de Nogaretto lui vaut une 5+20. Mais les grenoblois sont solidaires durant cette longue infériorité et repoussent les amiénois. Au complet les amiénois ne baissent pas d’intensité, finissent par sortir leur gardien puis obtiennent un jeu de puissance à 1’ de la sirène mais cela ne suffit pas, la victoire est grenobloise [4-3].



Les jeunes grenoblois peuvent célébrer cette victoire qui les placent en tête de la poule avec 6 points. La victoire des rouennais les places en seconde position avec 4 points. Ainsi le match de dimanche soir (18H) sera une finale pour le titre ; avantage Grenoble qui sera champion pour tout autre résultat qu’une défaite en temps réglementaire. © 2026 Hockeyhebdo.com - Reproduction totale ou partielle interdite sauf autorisation des auteurs. Retour Réactions sur l'article Afin de poster un commentaire, identifiez-vous.







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