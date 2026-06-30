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Equipes de France
Flashback : Tournoi du Mont-Blanc 2007
En cette priode estivale, nous vous proposons des archives qui n'ont pas t publies sur Hockey Hebdo avec des photos du Tournoi International du Mont-Blanc dition 2007.
📅 30/06/2026 à 14:00 ✍️ 📍 hockeyhebdo.com
Ce tournoi était un moment incontournable du hockey français. Ce tournoi amical réunissait l'équipe de France avec 3 ou 4 équipes invitées. Cette édition 2007 réunissait l'Ukraine, les Pays-Bas et l'Italie et a été remportée par l'Italie, suivie de l'Ukraine, la France et les Pays-Bas.
Dans l'album photos en lien (269 photos) figurent également des photos du match amical France-Norvège, une bonne occasion pour découvrir la nouvelle mise en page de nos galeries photos.
Lors de ce tournoi, Yohann Auvitu a vécu sa première sélection en Equipe de France sénior à l'âge de 17 ans, soit le plus jeune à  être sélectionné en équipe de France sénior à l'époque.

Photo hockey Equipes de France - Equipes de France - Flashback : Tournoi du Mont-Blanc 2007
photo: JC Salom

Composition de l'équipe de France : 
Gardiens : Eddy Ferhi, Fabrice Lhenry
Défenseurs : Vincent Bachet, Benoît Quessandier, Baptiste Amar, Jean-François Bonnard, Simon Bachelet Benjamin Dieudé-Fauvel, Nicolas Besch
Attaquants : Laurent Meunier, Luc Tardif Jr, Sébastien Bordeleau, Clément Masson, Sacha Treille, Antoine Lussier, Pierre-Édouard Bellemare, Jonathan Zwikel, Kevin Hecquefeuille, Damien Fleury, Laurent Gras, Erwan Pain, Olivier Coqueux, Yohann Auvitu

Autre joueur également connu du côté de Rouen et Viry-Chatillon: le gardien des Pays-Bas Phil Groeneveld qui a été champion de France avec les dragons en 2001 (5 saisons en France).

France - Italie : 0-3
France - Pays-Bas : 5-0
France - Ukraine : 1-4

Photo hockey Equipes de France - Equipes de France - Flashback : Tournoi du Mont-Blanc 2007
photo: JC Salom
France / Pays-Bas : Simon Bachelet et Benjamin Dieud-Fauvel

Photo hockey Equipes de France - Equipes de France - Flashback : Tournoi du Mont-Blanc 2007
photo: JC Salom
France / Italie : Laurent Gras et Pierre-Edoaurd Bellemare

Photo hockey Equipes de France - Equipes de France - Flashback : Tournoi du Mont-Blanc 2007
photo: JC Salom
Pierre-Edouard Bellemare et Vincent Bachet
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