Hockey sur glace - Mineur U17/U20 Elite Grenoble, Amiens et Rouen attendent le 4e pour la finale Câ€™est un format particulier qui caractÃ©rise ces demi-finale U20 puisquâ€™elles se dÃ©roulent en 2 poules de 4 chez les mieux classÃ©s de la saison. Ainsi les jeunes Grenoblois qui ont remportÃ© haut la main la saison rÃ©guliÃ¨re accueillent le HC74 (8e), Angers (5e) et Amiens (4e) alors que Rouen (2e) reÃ§oit Anglet (7e) Villard (6e) et Caen (3e) avec 3 matches sur 3 jours, les 2 premiers de chaque poule accÃ©dant Ã la finale Ã 4 les 24, 25 et 26 avril prochain Ã Grenoble. Grenoble, patinoire PÃ´le Sud, Hockey Hebdo Nicolas Scordialo le 19/04/2026 à 09:15 Tweeter Grenoble-HC74 :

Les jeunes savoyards ont donné du mal aux leaders qui ont du revenir par 2 fois au score dans le premier tiers. Le second n’a vu aucune des deux équipes prendre l’avantage. Tout s’est joué dans les 8 dernières minutes pour les locaux qui ont ajouté 2 filets pour finalement s’imposer 4-2.



Amiens-Angers :

Ce match entre le 4e et le 5e pouvait s’annoncer serré, pourtant les Gothiques n’ont fait qu’une bouchée des Ducs en s’imposant 5-1.



Amiens-HC74 :

Une fois encore les Picards n’ont laissé que des miettes à leurs adversaires en disposant 7-2 des Savoyards. Ils assurent ainsi leur qualification avant leur match face à Grenoble.



Grenoble-Angers :

Les locaux dominent et imposent leur jeu. Cependant une double pénalité leur coûte cher et permet à Angers d’ouvrir le score contre le cours du jeu. photo: Delphine Verdonnet



En fin de tiers les BDL égalisent en supériorité numérique. Le second vingt sera prolifique en buts ! photo: Delphine Verdonnet



Grenoble prend l’avantage rapidement sur un contre avant l’égalisation Angevine encore sur un jeu de puissance. Les locaux poussent fort puis enchaînent 2 buts avant mi match. photo : Delphine Verdonnet

Le score n’évolue plus jusqu’à 3’ du terme ou Grenoble part à la faute. Angers sort sont gardien pour un 6 contre 4 infructif, Grenoble conclue en cage vide à 15’’ de la sirène et s’impose 5-2.







La qualification pour la finale est également acquise pour les BDL avant la journée de dimanche



Dans l’autre groupe, les Dragons se sont qualifiés en battant Anglet (4-0) puis Villard-de-Lans (5-2). Caen et Anglet peuvent encore se qualifier les 2 matches du jour sont décisifs, il y aura du suspens à l’Ile-Lacroix.



En même temps à Pôle Sud on pourra voir Angers-HC74 à 14H puis le match pour la première place de la poule entre Grenoble et Amiens à 18H.



Rendez-vous ensuite le week-end prochain à Pôle-Sud pour soutenir les jeunes qui jouent du bon hockey ! © 2026 Hockeyhebdo.com - Reproduction totale ou partielle interdite sauf autorisation des auteurs. Retour Réactions sur l'article Afin de poster un commentaire, identifiez-vous.







trueanal.org ...Bitte wÃ¤hlen Sie Ihre Sprache... Choose your language in just one click... Choisissez votre langue, clic plus haut... Tweets by HockeyHebdo