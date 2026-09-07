Les Pronostics Hockey Hebdo sont lancés ! 🏒
Pas de mise, pas de compétition sérieuse — juste le plaisir de prouver (ou pas !) que vous avez l'œil de l'expert.
Comment ça marche ?
Avant chaque journée, vous saisissez vos pronostics de score pour chacun des matchs au programme. C'est simple : un score pour l'équipe à domicile, un score pour l'équipe visiteuse, et si vous pensez que le match ira en prolongation ou aux tirs au but, vous cochez la case.
Attention, la saisie est clôturée à 15h le jour du match. Passé cette heure, plus possible de modifier votre pronostic pour ce match — à vous d'anticiper !
Pour ne pas manquer une journée, vous pouvez rentrer vos pronostics sur plusieurs journées.
Le barème de points
Chaque pronostic est évalué après le match selon ce barème :
8 points — Score exact : vous avez trouvé le vainqueur et le bon score
5 points — Bon écart et bon vainqueur : vous n'avez pas le bon score mais le même écart de buts
3 points — Bon vainqueur : vous avez trouvé qui gagne, mais pas le score
+1 point bonus — Prolongation/TAB correctement pronostiquée
Votre équipe préférée
Dans votre profil, vous pouvez renseigner votre équipe favorite parmi les clubs de Ligue Magnus, Division 1, Division 2 et Division 3. Ce choix est facultatif mais il ouvre l'accès au classement par équipe, qui récompense la communauté dont les supporters sont les meilleurs pronostiqueurs.
Pour choisir votre équipe, rendez-vous dans Mon compte
après connexion ou enregistrez votre équipe lors de la création de votre compte.
Les classements
Deux classements sont disponibles :
🏆 Classement individuel
— Tous les joueurs sont classés par total de points sur la saison. Vous pouvez filtrer par journée pour voir qui a réalisé la meilleure performance sur une seule date. Un badge ⭐ récompense les scores exacts, et une 🔥 série signale les joueurs qui n'ont raté aucune journée.
🏒 Classement par équipe
— Le score de chaque club est calculé en additionnant les points des dix meilleurs supporters de l'équipe. Une façon de savoir quelle communauté de fans connaît le mieux son hockey !
En haut du classement, un bandeau met chaque semaine en valeur le meilleur score de la journée.
Si vous participez à plusieurs divisions, vous aurez un classement individuel pour chaque division.
Pour commencer
C'est gratuit, ça prend deux minutes, et même si vous vous plantez sur tous les scores, vous n'aurez perdu que votre fierté — elle reviendra la semaine prochaine.
- Rendez-vous dans la section Pronostics du menu
- Créez votre compte sur Hockey Hebdo (ou connectez-vous si vous en avez déjà un) *
- Choisissez votre division et votre journée
- Saisissez vos scores avant 15h le jour des matchs
Vous pourrez pronostiquer sur la Ligue Magnus, les Divisions 1, 2 et 3, la Coupe de France et les championnats du monde des équipes de France et Elite.
Bonne chance à tous, et que le meilleur pronostiqueur gagne ! 🎯
(*) Note : La création d'un compte implique l'acceptation de nos Conditions générales d'utilisation, qui précisent notamment la gestion de vos données personnelles conformément au RGPD. Vos données restent strictement utilisées dans le cadre du site, sans transmission à des tiers.
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