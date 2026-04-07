Accueil Editorial Liens Stages et Tournois Boutique Petites annonces Partenaires Nos flash infos RSS Hockey sur glace - Ligue Magnus - Poule de Maintien - J6 : Cergy-Pontoise vs Gap 3 - 4 (1-1 0-0 2-2 0-1) Après prolongation Le 07/04/2026 Aren'Ice de Cergy [ Cergy-Pontoise ] [ Gap ] Un seul petit point pour la derniÃ¨re dâ€™un grand capitaine Les dÃ©s Ã©taient jetÃ©s pour cette 6Ã¨me et derniÃ¨re journÃ©e de la poule de relÃ©gation. Ainsi les Jokers de Cergy-Pontoise, dâ€™ores et dÃ©jÃ assurÃ©s de finir premiers de la poule, recevaient les Rapaces de Gap, destinÃ©s eux Ã la derniÃ¨re place quoi quâ€™il arrive. Ce match sans enjeux sportifs comptait certes pour du beurre mais Ã©tait lâ€™occasion pour les uns et les autres de se faire plaisir et finir la saison sur une bonne note. Pour les franciliens il Ã©tait aussi lâ€™occasion dâ€™offrir Ã Patrick Coulombe, leur emblÃ©matique capitaine, un joli clap de fin pour son dernier match en tant que professionnel. Dans un match en demi-teinte qui finit par sâ€™emballer dans le dernier tiers ils furent Ã 2 doigts dâ€™y parvenir mais câ€™Ã©tait sans compter sur les gapenÃ§ais qui dans un final de folie arrachÃ¨rent une prolongation quâ€™ils pliÃ¨rent ensuite en deux coups de cuillÃ¨re Ã pot. Aren'Ice de Cergy, Hockey Hebdo Laurent Maucec le 11/04/2026 à 17:00 Tweeter FICHE TECHNIQUE



2998 spectateurs Arbitres : MM. Ernecq et Furet assistÃ©s de MM. Simon et Maillard Buts :

Cergy-Pontoise : ; 14.20 Sayam Limtong (ass Jake Stella et Bobby MacIntyre) ; 55.29 Ewen Jribi-ChauviÃ¨re (ass Patrick Coulombe et Phileas Perrenoud) ; 58.02 Colin Delatour

Gap : 04.18 Dimitri Mikrogiannakis ; 58.25 Daniels Murnieks (ass Ryan Gagnon et Bohdan Panasenko) ; 59.51 Dimitri Mikrogiannakis (ass Teemu Pulkkinen et Chad Langlais) ; 61.20 Dimitri Mikrogiannakis Pénalités 12 minutes contre Cergy-Pontoise 12 minutes contre Gap



Gap démarre bien mais Cergy recolle



Début de match assez poussif des Jokers qui se compliquent d’emblée la tâche lors de la première minute de jeu quand Jake Stella fait trébucher Dakota Raabe (00.24). Une faute un peu inutile qui offre aux Rapaces un avantage numérique dont malheureusement ces derniers ne profitent pas. Il faut dire que les franciliens sont assez solides en box-play et Gap peine à se montrer dangereux même si en fin de pénalité Bohdan Panasenko trouve tout de même le poteau de Olivier Richard qu’il oblige aussi à l’arrêt sur l’action suivante.



Une fois au complet, on ne peut pas dire que les cergypontains sortent de leur faux rythme. Oscar Gustafsson sollicite bien Gaëtan Richard mais pas de quoi affoler les foules ensuite. Pire encore, sur une attaque placée, alors qu’il est positionné à la pointe et y est bien servi par un coéquipier, Jesper Solomon Frisell, d’ordinaire plutôt adroit, se troue complétement sur son one-timer. Petite maladresse mais grosse conséquence car il n’en faut pas plus pour les Rapaces qui exploitent parfaitement le revirement. Les haut-alpins se projettent à l’attaque face à une défense désorganisée en plein repli et Luke Santerno, parfaitement décalé a tout le loisir de fusiller O. Richard (0-1, 04.18).



Preuve que les franciliens ne sont pas totalement dans leur assiette, une erreur de relance de derrière leur but manque de leur couter tout aussi cher. Elle profite à Teemu Pulkkinen qui ressort le puck pour Paul Siraudin lequel oblige O. Richard à un gros arrêt (05.45). Petit à petit les pensionnaires de l’Aren’ice se montrent néanmoins un peu plus dangereux et Sayam Limtong à l’issue d’un débordement sur la droite sollicite G. Richard, jusque-là relativement tranquille. Un peu plus tard, dans une bataille pour le palet dans le coin gauche Daniel Takkunen fait trébucher Jarrett Lee et offre un avantage numérique à Cergy (08.30). Le powerplay francilien est globalement pas si mal mené mais, malgré les tentatives de Matt Philip et Patrick Coulombe, reste muet.

Â© Bruno GouvazÃ©

Il faut une faute de Aurélien Dorey lequel de ses bras tentaculaires commet une grossière obstruction sur son ex coéquipier Phileas Perrenoud pour voir Cergy retenter sa chance en avantage numérique (13.37). Cette fois les unités spéciales franciliennes trouvent la faille sur une belle construction qui fleure bon le tableau noir. Bobby MacIntyre prend appui sur Stella lequel de derrière le net remet pour Limtong dont le tir sur réception trompe G. Richard (1-1, 14.20).



Une fois revenus à hauteur, les Jokers sont à nouveau obligés de cravacher en infériorité numérique après que MacIntyre n’ait commis à son tour une obstruction sur Chad Langlais lors d’un forecheck excessif derrière le but (16.23). Le powerplay des Rapaces est cependant encore bien neutralisé.



La dernière grosse opportunité du tiers est à l’actif des cergypontains sur un beau tir ras de glace de Paulin Hostein bien décalé au second poteau mais sur lequel bien replacé le portier blanc fait le job.



Tirs cadrés : Début de match assez poussif des Jokers qui se compliquent d’emblée la tâche lors de la première minute de jeu quand Jake Stella fait trébucher Dakota Raabe (00.24). Une faute un peu inutile qui offre aux Rapaces un avantage numérique dont malheureusement ces derniers ne profitent pas. Il faut dire que les franciliens sont assez solides en box-play et Gap peine à se montrer dangereux même si en fin de pénalité Bohdan Panasenko trouve tout de même le poteau de Olivier Richard qu’il oblige aussi à l’arrêt sur l’action suivante.Une fois au complet, on ne peut pas dire que les cergypontains sortent de leur faux rythme. Oscar Gustafsson sollicite bien Gaëtan Richard mais pas de quoi affoler les foules ensuite. Pire encore, sur une attaque placée, alors qu’il est positionné à la pointe et y est bien servi par un coéquipier, Jesper Solomon Frisell, d’ordinaire plutôt adroit, se troue complétement sur son one-timer. Petite maladresse mais grosse conséquence car il n’en faut pas plus pour les Rapaces qui exploitent parfaitement le revirement.Preuve que les franciliens ne sont pas totalement dans leur assiette, une erreur de relance de derrière leur but manque de leur couter tout aussi cher. Elle profite à Teemu Pulkkinen qui ressort le puck pour Paul Siraudin lequel oblige O. Richard à un gros arrêt (05.45). Petit à petit les pensionnaires de l’Aren’ice se montrent néanmoins un peu plus dangereux et Sayam Limtong à l’issue d’un débordement sur la droite sollicite G. Richard, jusque-là relativement tranquille. Un peu plus tard, dans une bataille pour le palet dans le coin gauche Daniel Takkunen fait trébucher Jarrett Lee et offre un avantage numérique à Cergy (08.30). Le powerplay francilien est globalement pas si mal mené mais, malgré les tentatives de Matt Philip et Patrick Coulombe, reste muet.Il faut une faute de Aurélien Dorey lequel de ses bras tentaculaires commet une grossière obstruction sur son ex coéquipier Phileas Perrenoud pour voir Cergy retenter sa chance en avantage numérique (13.37). Cette fois les unités spéciales franciliennes trouvent la faille sur une belle construction qui fleure bon le tableau noir.Une fois revenus à hauteur, les Jokers sont à nouveau obligés de cravacher en infériorité numérique après que MacIntyre n’ait commis à son tour une obstruction sur Chad Langlais lors d’un forecheck excessif derrière le but (16.23). Le powerplay des Rapaces est cependant encore bien neutralisé.La dernière grosse opportunité du tiers est à l’actif des cergypontains sur un beau tir ras de glace de Paulin Hostein bien décalé au second poteau mais sur lequel bien replacé le portier blanc fait le job. Cergy : 13

Gap : 7

Pas mal de fautes mais les Richard ferment la boutique



Les Jokers commencent un peu mieux la période et Ben Sokay oblige G. Richard à un premier arrêt (18.50). Le portier blanc est encore sollicité par Limtong un peu plus tard mais reste intraitable. Il lui faudra ensuite rester très concentré car Raphaël Chauvel ne tarde pas à retenir Paul Le Lem (22.43) ce qui place son équipe en désavantage numérique.



Le jeu de puissance francilien commence plutôt bien avec une combinaison où Sokay bien démarqué a le temps d’ajuster son tir mais le gardien gapençais est impeccable. La suite du powerplay cergypontain s’effiloche un peu. Les Jokers s’installent bien mais les actions restent brouillonnes et peu dangereuses face à une boite défensive qui ne donne pas grand-chose.



Malgré la pénalité tuée les Jokers tentent de conserver le momentum mais trop de scories polluent leur jeu alors que du côté des Rapaces l‘envie et l’engagement restent là même si au bout du compte il y a peu d’occasions franches.



C’est ensuite Chad Langlais qui file en prison suite à une maladresse, une crosse haute dans le visage de MacIntyre (28.02). Le powerplay sera globalement moyen même si G. Richard sera sauvé par l’extérieur de son poteau sur une tentative de Solomon Frisell.



La pénalité est à peine tuée que les geôliers accueillent un nouveau gapençais sur leur banc. Cette fois c’est Ryan Gagnon qui est puni pour une grosse projection contre la bande de Le Lem (30.44). Décidément le jeu en avantage numérique n’aura pas été une force cette saison pour les Jokers car sur un palet dégagé par les Rapaces Daniels Murnieks a bien suivi et le récupère obligeant Gustafsson à le retenir (31.12). Lors du 4 contre 4 Sokay a une nouvelle occasion mais le portier lui dit encore non.

Â© Bruno GouvazÃ©

Juste après la sortie de prison de Gagnon, Bryan Ten Braak frôle la sanction. Il commet un grossier « faire trébucher » sur Perrenoud qui slalomais pour entrer en zone mais heureusement pour lui un autre Joker était hors-jeu sur l’action. Gap ne profite néanmoins pas du reliquat d’avantage numérique consécutif à la faute de Gustafsson.



A 5 contre 5 le jeu repart sur les mêmes bases, pourtant Coulombe qui donne tout pour son dernier match comme professionnel se démène comme un beau diable. Il a une superbe occasion mais son tir passe juste à côté (36.10). Cergy pousse mais Lee fait trébucher Langlais lors d’une bataille pour le puck (37.14). Cette faute offensive casse un peu la dynamique verte mais permet à Cergy de redémontrer sa solidité en désavantage numérique. A 10 secondes de la fin de pénalité les franciliens sont même à un rien de marquer. Gustafsson lance admirablement bien Stella dans le dos de la défense plein axe mais G. Richard sauve son équipe en gagnant le duel.



Tirs cadrés : Les Jokers commencent un peu mieux la période et Ben Sokay oblige G. Richard à un premier arrêt (18.50). Le portier blanc est encore sollicité par Limtong un peu plus tard mais reste intraitable. Il lui faudra ensuite rester très concentré car Raphaël Chauvel ne tarde pas à retenir Paul Le Lem (22.43) ce qui place son équipe en désavantage numérique.Le jeu de puissance francilien commence plutôt bien avec une combinaison où Sokay bien démarqué a le temps d’ajuster son tir mais le gardien gapençais est impeccable. La suite du powerplay cergypontain s’effiloche un peu. Les Jokers s’installent bien mais les actions restent brouillonnes et peu dangereuses face à une boite défensive qui ne donne pas grand-chose.Malgré la pénalité tuée les Jokers tentent de conserver le momentum mais trop de scories polluent leur jeu alors que du côté des Rapaces l‘envie et l’engagement restent là même si au bout du compte il y a peu d’occasions franches.C’est ensuite Chad Langlais qui file en prison suite à une maladresse, une crosse haute dans le visage de MacIntyre (28.02). Le powerplay sera globalement moyen même si G. Richard sera sauvé par l’extérieur de son poteau sur une tentative de Solomon Frisell.La pénalité est à peine tuée que les geôliers accueillent un nouveau gapençais sur leur banc. Cette fois c’est Ryan Gagnon qui est puni pour une grosse projection contre la bande de Le Lem (30.44). Décidément le jeu en avantage numérique n’aura pas été une force cette saison pour les Jokers car sur un palet dégagé par les Rapaces Daniels Murnieks a bien suivi et le récupère obligeant Gustafsson à le retenir (31.12). Lors du 4 contre 4 Sokay a une nouvelle occasion mais le portier lui dit encore non.Juste après la sortie de prison de Gagnon, Bryan Ten Braak frôle la sanction. Il commet un grossier « faire trébucher » sur Perrenoud qui slalomais pour entrer en zone mais heureusement pour lui un autre Joker était hors-jeu sur l’action. Gap ne profite néanmoins pas du reliquat d’avantage numérique consécutif à la faute de Gustafsson.A 5 contre 5 le jeu repart sur les mêmes bases, pourtant Coulombe qui donne tout pour son dernier match comme professionnel se démène comme un beau diable. Il a une superbe occasion mais son tir passe juste à côté (36.10). Cergy pousse mais Lee fait trébucher Langlais lors d’une bataille pour le puck (37.14). Cette faute offensive casse un peu la dynamique verte mais permet à Cergy de redémontrer sa solidité en désavantage numérique. A 10 secondes de la fin de pénalité les franciliens sont même à un rien de marquer. Gustafsson lance admirablement bien Stella dans le dos de la défense plein axe mais G. Richard sauve son équipe en gagnant le duel. Cergy : 11

Rapaces : 6

Une fin de tiers époustouflante



Le début du troisième reste toujours dans cet entre-deux de jeu où personne n’a vraiment le couteau entre les dents. Pourtant l’absence d’enjeu devait libérer les têtes et permettre aux joueurs de se faire plaisir mais aussi de se montrer dans l’optique de la saison suivante. Globalement les Jokers pressent mais sont bien contrariés par les Rapaces. Ces derniers ont d’ailleurs une belle occasion quand Panasenko sert Murnieks qui ne peut tromper O. Richard (44.26).



Le match reste plutôt propre même si Mikrogiannakis et MacIntyre sont punis pour dureté (52.15). Les occasions franches se font rares de part et d’autre même si, avec le temps qui passe, le prochain but risque de devenir décisif. Finalement les 5 dernières minutes s’enflamment et l’ascenseur émotionnel jouera les montagnes russes dans les tribunes.



C’est d’abord Dimitri Thillet qui fait couler des sueurs froides dans les dos franciliens avec 2 grosses occasions sur lesquelles le gardien vert doit se montrer vigilant. Puis le capitaine vert et les jeunes pousses franciliennes, puisque que les étrangers ne semblent pas pleinement dans leur assiette ce soir, libèrent l’Aren’ice. Monté une nouvelle fois à l’attaque, Coulombe utilise la bande pour trouver Perrenoud derrière le but adverse et le jeune attaquant ressort immédiatement le disque pour Ewen Jiribi-Chauviere dont le tir rageur sur réception trompe enfin le gardien blanc (2-1, 56.29). Le jeune défenseur de 19 ans inscrit là son premier but en ligue Magnus.



Rapaces poussent tout de suite et Salomon Frisell est l’auteur d’un cinglage sur Pulkkinen (56.49). Cergy fait encore parler son jeu en box-play et quand le palet ressort bien dégagé par les franciliens, G.Richard veut relancer vite mais son coéquipier subit le pressing de Colin Delatour qui récupère le disque et l’ajuste (3-1, 58.02). Avec ce nouveau but à 2 minutes du terme, forts de leurs 2 longueurs d’avance les cergypontains ont déjà la tête à la fête.

Â© Bruno GouvazÃ©

C’est mal connaitre les gapençais qui ne baissent pas les bras et convertissent enfin leur reliquat de powerplay. Sur une magnifique combinaison et un jeu en triangle, Panasenko et Gagnon permettent à Murnieks de scorer (3-2, 58.25). Le coach haut-alpin demande immédiatement un temps mort et sort son gardien.



Cergy est sous la pression et finit par craquer. Langlais et Pulkkinen travaillent bien dans le coin droit et aspirent plusieurs défenseurs avant que le palet ne ressorte côté opposé vers Mikrogiannakis lequel lâche un missile au ras du poteau (3-3, 59.51).



Tout est à refaire pour les Jokers qui passent en moins de 2 minutes de l’apothéose à l’apocalypse. Gap arrache une prolongation de 10 minutes et ce n’est pas volé.



Tirs cadrés : Le début du troisième reste toujours dans cet entre-deux de jeu où personne n’a vraiment le couteau entre les dents. Pourtant l’absence d’enjeu devait libérer les têtes et permettre aux joueurs de se faire plaisir mais aussi de se montrer dans l’optique de la saison suivante. Globalement les Jokers pressent mais sont bien contrariés par les Rapaces. Ces derniers ont d’ailleurs une belle occasion quand Panasenko sert Murnieks qui ne peut tromper O. Richard (44.26).Le match reste plutôt propre même si Mikrogiannakis et MacIntyre sont punis pour dureté (52.15). Les occasions franches se font rares de part et d’autre même si, avec le temps qui passe, le prochain but risque de devenir décisif. Finalement les 5 dernières minutes s’enflamment et l’ascenseur émotionnel jouera les montagnes russes dans les tribunes.C’est d’abord Dimitri Thillet qui fait couler des sueurs froides dans les dos franciliens avec 2 grosses occasions sur lesquelles le gardien vert doit se montrer vigilant. Puis le capitaine vert et les jeunes pousses franciliennes, puisque que les étrangers ne semblent pas pleinement dans leur assiette ce soir, libèrent l’Aren’ice.Le jeune défenseur de 19 ans inscrit là son premier but en ligue Magnus.Rapaces poussent tout de suite et Salomon Frisell est l’auteur d’un cinglage sur Pulkkinen (56.49).Avec ce nouveau but à 2 minutes du terme, forts de leurs 2 longueurs d’avance les cergypontains ont déjà la tête à la fête.C’est mal connaitre les gapençais qui ne baissent pas les bras et convertissent enfin leur reliquat de powerplay.Le coach haut-alpin demande immédiatement un temps mort et sort son gardien.Cergy est sous la pression et finit par craquer.Tout est à refaire pour les Jokers qui passent en moins de 2 minutes de l’apothéose à l’apocalypse. Gap arrache une prolongation de 10 minutes et ce n’est pas volé. Cergy : 10

Gap : 6

Overtime : Cergy se tire une balle dans le patin



Gap entame bien l’extra-time avec la première possession mais O. Richard repousse la première tentative ce qui permet à Stella de remonter la glace et de tout de suite tenter sa chance, bien lue par G. Richard également.



L’action suivante permet à Radim Matus de faire briller O. Richard qui réalise un nouvel arrêt. Le danger semble écarté pour Cergy qui va pouvoir probablement enfin construire une possession sans se précipiter cette fois. Et bien non, c’est l’incompréhension totale entre Sokay et Solomon Frisell, le premier servant contre la balustrade son défenseur qui visiblement retournait au banc. Mikrogiannakis profite de l’aubaine, il récupère le disque et sans être inquiété place le caoutchouc entre les bottes du portier vert (3-4, 61.20).



Clap de fin pour les 2 équipes qui auront connu une saison compliquée. Cergy finit premier de la poule de relégation avec 58 points et pour la seconde année de suite les gapençais finissent bons derniers avec 46 points. Quel dommage du côté francilien de ne pas avoir su se battre comme des lions pour offrir à Patrick Coulombe une dernière victoire en carrière. Ce joueur et cet homme admirable l’aurait amplement mérité.

Quoi qu’il en soit Les yeux des uns sont tournés vers la cérémonie d’après match et la très belle célébration de leur capitaine alors que les yeux des autres sont désormais tournés vers la D1 en espérant que les Corsaires de Dunkerque n’accèdent pas à la finale de leur championnat et ne soient pas en position de les remplacer en ligue Magnus.



Tirs cadrés : Cergy : 1

Gap : 3

Meilleurs joueurs du match :



Dimitri Mikrogiannakis pour les Rapaces



Patrick Coulombe pour les Jokers



Â© Bruno GouvazÃ© pour les Rapacespour les Jokers © 2026 Hockeyhebdo.com - Reproduction totale ou partielle interdite sauf autorisation des auteurs. Retour Réactions sur l'article Afin de poster un commentaire, identifiez-vous.







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