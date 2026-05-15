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Hockey sur glace - Championnats du monde
Mondial 2026 - RÃ©sultats 3Ã¨me journÃ©e et Classements
 
Programme, articles, rÃ©sumÃ©s vidÃ©o, classements et rÃ©sultats du championnat du monde de hockey sur glace, Ã©dition 2026 en Suisse Ã  Fribourg et Ã  Zurich
 
Suisse, Hockey Hebdo la rÃ©daction le 18/05/2026 à 05:43

2026 Suisse 2026

Classement Groupe A ZurichClassement Groupe B FribourgTour préliminairePhases finales

Classement Groupe A Zurich

# Equipe MJ V VOT DOT D BP BC +/- Pts
1 Autriche (AUT)Autriche (AUT) 2 2 0 0 0 9 4 +5 6
2 Finlande (FIN)Finlande (FIN) 2 2 0 0 0 7 2 +5 6
3 Suisse (SUI)Suisse (SUI) 2 2 0 0 0 7 3 +4 6
4 Etats Unis d'AmÃ©rique (USA)Etats Unis d'Amérique (USA) 2 1 0 0 1 6 4 +2 3
5 Lettonie (LAT)Lettonie (LAT) 2 1 0 0 1 4 4 +0 3
6 Allemagne (GER)Allemagne (GER) 2 0 0 0 2 1 5 -4 0
7 Hongrie (HUN)Hongrie (HUN) 2 0 0 0 2 3 8 -5 0
8 Grande Bretagne (GBR)Grande Bretagne (GBR) 2 0 0 0 2 3 10 -7 0

Classement Groupe B Fribourg

# Equipe MJ V VOT DOT D BP BC +/- Pts
1 Canada (CAN)Canada (CAN) 2 2 0 0 0 11 3 +8 6
2 Slovaquie (SVK)Slovaquie (SVK) 2 2 0 0 0 6 2 +4 6
3 RÃ©publique TchÃ¨que (CZE)République Tchèque (CZE) 2 1 0 1 0 6 4 +2 4
4 NorvÃ¨ge (NOR)Norvège (NOR) 2 1 0 0 1 5 2 +3 3
5 SuÃ¨de (SWE)Suède (SWE) 2 1 0 0 1 9 7 +2 3
6 Slovenie (SLO)Slovenie (SLO) 2 0 1 0 1 3 6 -3 2
7 Danemark (DEN)Danemark (DEN) 2 0 0 0 2 3 10 -7 0
8 Italie (ITA)Italie (ITA) 2 0 0 0 2 1 10 -9 0

Tour préliminaire

Date Heure Groupe Domicile Score Visiteur Info
15/05/2026 16:20 Groupe A Zurich Finlande (FIN)Finlande (FIN) 3 – 1 Allemagne (GER)Allemagne (GER) Vidéo
15/05/2026 16:20 Groupe B Fribourg Canada (CAN)Canada (CAN) 5 – 3 SuÃ¨de (SWE)Suède (SWE) Vidéo
15/05/2026 20:20 Groupe A Zurich Etats Unis d'Amérique (USA)Etats Unis d'AmÃ©rique (USA) 1 – 3 Suisse (SUI)Suisse (SUI) Vidéo
15/05/2026 20:20 Groupe B Fribourg République Tchèque (CZE)RÃ©publique TchÃ¨que (CZE) 4 – 1 Danemark (DEN)Danemark (DEN) Vidéo
16/05/2026 12:20 Groupe A Zurich Grande Bretagne (GBR)Grande Bretagne (GBR) 2 – 5 Autriche (AUT)Autriche (AUT) Vidéo
16/05/2026 12:20 Groupe B Fribourg Slovaquie (SVK)Slovaquie (SVK) 2 – 1 NorvÃ¨ge (NOR)Norvège (NOR) Vidéo
16/05/2026 16:20 Groupe A Zurich Hongrie (HUN)Hongrie (HUN) 1 – 4 Finlande (FIN)Finlande (FIN) Vidéo
16/05/2026 16:20 Groupe B Fribourg Italie (ITA)Italie (ITA) 0 – 6 Canada (CAN)Canada (CAN) Vidéo
16/05/2026 20:20 Groupe A Zurich Suisse (SUI)Suisse (SUI) 4 – 2 Lettonie (LAT)Lettonie (LAT) Vidéo
16/05/2026 20:20 Groupe B Fribourg Slovenie (SLO)Slovenie (SLO) 3 – 2
Pr		 RÃ©publique TchÃ¨que (CZE)République Tchèque (CZE) Vidéo
17/05/2026 12:20 Groupe A Zurich Grande Bretagne (GBR)Grande Bretagne (GBR) 1 – 5 Etats Unis d'AmÃ©rique (USA)Etats Unis d'Amérique (USA) Vidéo
17/05/2026 12:20 Groupe B Fribourg Italie (ITA)Italie (ITA) 1 – 4 Slovaquie (SVK)Slovaquie (SVK) Vidéo
17/05/2026 16:20 Groupe A Zurich Autriche (AUT)Autriche (AUT) 4 – 2 Hongrie (HUN)Hongrie (HUN) Vidéo
17/05/2026 16:20 Groupe B Fribourg Danemark (DEN)Danemark (DEN) 2 – 6 SuÃ¨de (SWE)Suède (SWE) Vidéo
17/05/2026 20:20 Groupe A Zurich Allemagne (GER)Allemagne (GER) 0 – 2 Lettonie (LAT)Lettonie (LAT) Vidéo
17/05/2026 20:20 Groupe B Fribourg Norvège (NOR)NorvÃ¨ge (NOR) 4 – 0 Slovenie (SLO)Slovenie (SLO)  
18/05/2026 16:20 Groupe A Zurich Finlande (FIN)Finlande (FIN) Etats Unis d'AmÃ©rique (USA)Etats Unis d'Amérique (USA)  
18/05/2026 16:20 Groupe B Fribourg Canada (CAN)Canada (CAN) Danemark (DEN)Danemark (DEN)  
18/05/2026 20:20 Groupe A Zurich Allemagne (GER)Allemagne (GER) Suisse (SUI)Suisse (SUI)  
18/05/2026 20:20 Groupe B Fribourg Suède (SWE)SuÃ¨de (SWE) RÃ©publique TchÃ¨que (CZE)République Tchèque (CZE)  
19/05/2026 16:20 Groupe A Zurich Lettonie (LAT)Lettonie (LAT) Autriche (AUT)Autriche (AUT)  
19/05/2026 16:20 Groupe B Fribourg Italie (ITA)Italie (ITA) NorvÃ¨ge (NOR)Norvège (NOR)  
19/05/2026 20:20 Groupe A Zurich Hongrie (HUN)Hongrie (HUN) Grande Bretagne (GBR)Grande Bretagne (GBR)  
19/05/2026 20:20 Groupe B Fribourg Slovenie (SLO)Slovenie (SLO) Slovaquie (SVK)Slovaquie (SVK)  
20/05/2026 16:20 Groupe A Zurich Autriche (AUT)Autriche (AUT) Suisse (SUI)Suisse (SUI)  
20/05/2026 16:20 Groupe B Fribourg République Tchèque (CZE)RÃ©publique TchÃ¨que (CZE) Italie (ITA)Italie (ITA)  
20/05/2026 20:20 Groupe A Zurich Etats Unis d'Amérique (USA)Etats Unis d'AmÃ©rique (USA) Allemagne (GER)Allemagne (GER)  
20/05/2026 20:20 Groupe B Fribourg Suède (SWE)SuÃ¨de (SWE) Slovenie (SLO)Slovenie (SLO)  
21/05/2026 16:20 Groupe A Zurich Lettonie (LAT)Lettonie (LAT) Finlande (FIN)Finlande (FIN)  
21/05/2026 16:20 Groupe B Fribourg Canada (CAN)Canada (CAN) NorvÃ¨ge (NOR)Norvège (NOR)  
21/05/2026 20:20 Groupe A Zurich Suisse (SUI)Suisse (SUI) Grande Bretagne (GBR)Grande Bretagne (GBR)  
21/05/2026 20:20 Groupe B Fribourg Danemark (DEN)Danemark (DEN) Slovaquie (SVK)Slovaquie (SVK)  
22/05/2026 16:20 Groupe A Zurich Allemagne (GER)Allemagne (GER) Hongrie (HUN)Hongrie (HUN)  
22/05/2026 16:20 Groupe B Fribourg Canada (CAN)Canada (CAN) Slovenie (SLO)Slovenie (SLO)  
22/05/2026 20:20 Groupe A Zurich Finlande (FIN)Finlande (FIN) Grande Bretagne (GBR)Grande Bretagne (GBR)  
22/05/2026 20:20 Groupe B Fribourg Suède (SWE)SuÃ¨de (SWE) Italie (ITA)Italie (ITA)  
23/05/2026 12:20 Groupe A Zurich Lettonie (LAT)Lettonie (LAT) Etats Unis d'AmÃ©rique (USA)Etats Unis d'Amérique (USA)  
23/05/2026 12:20 Groupe B Fribourg Danemark (DEN)Danemark (DEN) Slovenie (SLO)Slovenie (SLO)  
23/05/2026 16:20 Groupe A Zurich Suisse (SUI)Suisse (SUI) Hongrie (HUN)Hongrie (HUN)  
23/05/2026 16:20 Groupe B Fribourg Slovaquie (SVK)Slovaquie (SVK) RÃ©publique TchÃ¨que (CZE)République Tchèque (CZE)  
23/05/2026 20:20 Groupe A Zurich Autriche (AUT)Autriche (AUT) Allemagne (GER)Allemagne (GER)  
23/05/2026 20:20 Groupe B Fribourg Norvège (NOR)NorvÃ¨ge (NOR) SuÃ¨de (SWE)Suède (SWE)  
24/05/2026 16:20 Groupe A Zurich Grande Bretagne (GBR)Grande Bretagne (GBR) Lettonie (LAT)Lettonie (LAT)  
24/05/2026 16:20 Groupe B Fribourg Danemark (DEN)Danemark (DEN) Italie (ITA)Italie (ITA)  
24/05/2026 20:20 Groupe A Zurich Finlande (FIN)Finlande (FIN) Autriche (AUT)Autriche (AUT)  
24/05/2026 20:20 Groupe B Fribourg Slovaquie (SVK)Slovaquie (SVK) Canada (CAN)Canada (CAN)  
25/05/2026 16:20 Groupe B Fribourg République Tchèque (CZE)RÃ©publique TchÃ¨que (CZE) NorvÃ¨ge (NOR)Norvège (NOR)  
25/05/2026 16:20 Groupe A Zurich Etats Unis d'Amérique (USA)Etats Unis d'AmÃ©rique (USA) Hongrie (HUN)Hongrie (HUN)  
25/05/2026 16:20 Groupe A Zurich Allemagne (GER)Allemagne (GER) Grande Bretagne (GBR)Grande Bretagne (GBR)  
25/05/2026 20:20 Groupe B Fribourg Slovenie (SLO)Slovenie (SLO) Italie (ITA)Italie (ITA)  
26/05/2026 12:20 Groupe A Zurich Hongrie (HUN)Hongrie (HUN) Lettonie (LAT)Lettonie (LAT)  
26/05/2026 12:20 Groupe B Fribourg Norvège (NOR)NorvÃ¨ge (NOR) Danemark (DEN)Danemark (DEN)  
26/05/2026 16:20 Groupe A Zurich Etats Unis d'Amérique (USA)Etats Unis d'AmÃ©rique (USA) Autriche (AUT)Autriche (AUT)  
26/05/2026 16:20 Groupe B Fribourg Suède (SWE)SuÃ¨de (SWE) Slovaquie (SVK)Slovaquie (SVK)  
26/05/2026 20:20 Groupe A Zurich Suisse (SUI)Suisse (SUI) Finlande (FIN)Finlande (FIN)  
26/05/2026 20:20 Groupe B Fribourg République Tchèque (CZE)RÃ©publique TchÃ¨que (CZE) Canada (CAN)Canada (CAN)  

Phases finales

Tour Date Heure Domicile Score Visiteur Info
Quart de finale 28/05/2026 16:20 A déterminer A déterminer  
Quart de finale 28/05/2026 16:20 A déterminer A déterminer  
Quart de finale 28/05/2026 20:20 A déterminer A déterminer  
Quart de finale 28/05/2026 20:20 A déterminer A déterminer  
Demi-finale 30/05/2026 15:20 A déterminer A déterminer  
Demi-finale 30/05/2026 20:00 A déterminer A déterminer  
Match pour la 3e place 31/05/2026 15:30 A déterminer A déterminer  
Finale 31/05/2026 20:20 A déterminer A déterminer  
 
 
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