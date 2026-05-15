Hockey sur glace - Championnats du monde Mondial 2026 - RÃ©sultats 3Ã¨me journÃ©e et Classements Programme, articles, rÃ©sumÃ©s vidÃ©o, classements et rÃ©sultats du championnat du monde de hockey sur glace, Ã©dition 2026 en Suisse Ã Fribourg et Ã Zurich Suisse, Hockey Hebdo la rÃ©daction le 18/05/2026 à 05:43 Tweeter Classement Groupe A ZurichClassement Groupe B FribourgTour préliminairePhases finales Classement Groupe A Zurich # Equipe MJ V VOT DOT D BP BC +/- Pts 1 Autriche (AUT) 2 2 0 0 0 9 4 +5 6 2 Finlande (FIN) 2 2 0 0 0 7 2 +5 6 3 Suisse (SUI) 2 2 0 0 0 7 3 +4 6 4 Etats Unis d'Amérique (USA) 2 1 0 0 1 6 4 +2 3 5 Lettonie (LAT) 2 1 0 0 1 4 4 +0 3 6 Allemagne (GER) 2 0 0 0 2 1 5 -4 0 7 Hongrie (HUN) 2 0 0 0 2 3 8 -5 0 8 Grande Bretagne (GBR) 2 0 0 0 2 3 10 -7 0 Classement Groupe B Fribourg # Equipe MJ V VOT DOT D BP BC +/- Pts 1 Canada (CAN) 2 2 0 0 0 11 3 +8 6 2 Slovaquie (SVK) 2 2 0 0 0 6 2 +4 6 3 République Tchèque (CZE) 2 1 0 1 0 6 4 +2 4 4 Norvège (NOR) 2 1 0 0 1 5 2 +3 3 5 Suède (SWE) 2 1 0 0 1 9 7 +2 3 6 Slovenie (SLO) 2 0 1 0 1 3 6 -3 2 7 Danemark (DEN) 2 0 0 0 2 3 10 -7 0 8 Italie (ITA) 2 0 0 0 2 1 10 -9 0 Tour préliminaire Date Heure Groupe Domicile Score Visiteur Info 15/05/2026 16:20 Groupe A Zurich Finlande (FIN) 3 – 1 Allemagne (GER) Vidéo 15/05/2026 16:20 Groupe B Fribourg Canada (CAN) 5 – 3 Suède (SWE) Vidéo 15/05/2026 20:20 Groupe A Zurich Etats Unis d'Amérique (USA) 1 – 3 Suisse (SUI) Vidéo 15/05/2026 20:20 Groupe B Fribourg République Tchèque (CZE) 4 – 1 Danemark (DEN) Vidéo 16/05/2026 12:20 Groupe A Zurich Grande Bretagne (GBR) 2 – 5 Autriche (AUT) Vidéo 16/05/2026 12:20 Groupe B Fribourg Slovaquie (SVK) 2 – 1 Norvège (NOR) Vidéo 16/05/2026 16:20 Groupe A Zurich Hongrie (HUN) 1 – 4 Finlande (FIN) Vidéo 16/05/2026 16:20 Groupe B Fribourg Italie (ITA) 0 – 6 Canada (CAN) Vidéo 16/05/2026 20:20 Groupe A Zurich Suisse (SUI) 4 – 2 Lettonie (LAT) Vidéo 16/05/2026 20:20 Groupe B Fribourg Slovenie (SLO) 3 – 2

Pr République Tchèque (CZE) Vidéo 17/05/2026 12:20 Groupe A Zurich Grande Bretagne (GBR) 1 – 5 Etats Unis d'Amérique (USA) Vidéo 17/05/2026 12:20 Groupe B Fribourg Italie (ITA) 1 – 4 Slovaquie (SVK) Vidéo 17/05/2026 16:20 Groupe A Zurich Autriche (AUT) 4 – 2 Hongrie (HUN) Vidéo 17/05/2026 16:20 Groupe B Fribourg Danemark (DEN) 2 – 6 Suède (SWE) Vidéo 17/05/2026 20:20 Groupe A Zurich Allemagne (GER) 0 – 2 Lettonie (LAT) Vidéo 17/05/2026 20:20 Groupe B Fribourg Norvège (NOR) 4 – 0 Slovenie (SLO) 18/05/2026 16:20 Groupe A Zurich Finlande (FIN) — Etats Unis d'Amérique (USA) 18/05/2026 16:20 Groupe B Fribourg Canada (CAN) — Danemark (DEN) 18/05/2026 20:20 Groupe A Zurich Allemagne (GER) — Suisse (SUI) 18/05/2026 20:20 Groupe B Fribourg Suède (SWE) — République Tchèque (CZE) 19/05/2026 16:20 Groupe A Zurich Lettonie (LAT) — Autriche (AUT) 19/05/2026 16:20 Groupe B Fribourg Italie (ITA) — Norvège (NOR) 19/05/2026 20:20 Groupe A Zurich Hongrie (HUN) — Grande Bretagne (GBR) 19/05/2026 20:20 Groupe B Fribourg Slovenie (SLO) — Slovaquie (SVK) 20/05/2026 16:20 Groupe A Zurich Autriche (AUT) — Suisse (SUI) 20/05/2026 16:20 Groupe B Fribourg République Tchèque (CZE) — Italie (ITA) 20/05/2026 20:20 Groupe A Zurich Etats Unis d'Amérique (USA) — Allemagne (GER) 20/05/2026 20:20 Groupe B Fribourg Suède (SWE) — Slovenie (SLO) 21/05/2026 16:20 Groupe A Zurich Lettonie (LAT) — Finlande (FIN) 21/05/2026 16:20 Groupe B Fribourg Canada (CAN) — Norvège (NOR) 21/05/2026 20:20 Groupe A Zurich Suisse (SUI) — Grande Bretagne (GBR) 21/05/2026 20:20 Groupe B Fribourg Danemark (DEN) — Slovaquie (SVK) 22/05/2026 16:20 Groupe A Zurich Allemagne (GER) — Hongrie (HUN) 22/05/2026 16:20 Groupe B Fribourg Canada (CAN) — Slovenie (SLO) 22/05/2026 20:20 Groupe A Zurich Finlande (FIN) — Grande Bretagne (GBR) 22/05/2026 20:20 Groupe B Fribourg Suède (SWE) — Italie (ITA) 23/05/2026 12:20 Groupe A Zurich Lettonie (LAT) — Etats Unis d'Amérique (USA) 23/05/2026 12:20 Groupe B Fribourg Danemark (DEN) — Slovenie (SLO) 23/05/2026 16:20 Groupe A Zurich Suisse (SUI) — Hongrie (HUN) 23/05/2026 16:20 Groupe B Fribourg Slovaquie (SVK) — République Tchèque (CZE) 23/05/2026 20:20 Groupe A Zurich Autriche (AUT) — Allemagne (GER) 23/05/2026 20:20 Groupe B Fribourg Norvège (NOR) — Suède (SWE) 24/05/2026 16:20 Groupe A Zurich Grande Bretagne (GBR) — Lettonie (LAT) 24/05/2026 16:20 Groupe B Fribourg Danemark (DEN) — Italie (ITA) 24/05/2026 20:20 Groupe A Zurich Finlande (FIN) — Autriche (AUT) 24/05/2026 20:20 Groupe B Fribourg Slovaquie (SVK) — Canada (CAN) 25/05/2026 16:20 Groupe B Fribourg République Tchèque (CZE) — Norvège (NOR) 25/05/2026 16:20 Groupe A Zurich Etats Unis d'Amérique (USA) — Hongrie (HUN) 25/05/2026 16:20 Groupe A Zurich Allemagne (GER) — Grande Bretagne (GBR) 25/05/2026 20:20 Groupe B Fribourg Slovenie (SLO) — Italie (ITA) 26/05/2026 12:20 Groupe A Zurich Hongrie (HUN) — Lettonie (LAT) 26/05/2026 12:20 Groupe B Fribourg Norvège (NOR) — Danemark (DEN) 26/05/2026 16:20 Groupe A Zurich Etats Unis d'Amérique (USA) — Autriche (AUT) 26/05/2026 16:20 Groupe B Fribourg Suède (SWE) — Slovaquie (SVK) 26/05/2026 20:20 Groupe A Zurich Suisse (SUI) — Finlande (FIN) 26/05/2026 20:20 Groupe B Fribourg République Tchèque (CZE) — Canada (CAN) Phases finales Tour Date Heure Domicile Score Visiteur Info Quart de finale 28/05/2026 16:20 A déterminer — A déterminer Quart de finale 28/05/2026 16:20 A déterminer — A déterminer Quart de finale 28/05/2026 20:20 A déterminer — A déterminer Quart de finale 28/05/2026 20:20 A déterminer — A déterminer Demi-finale 30/05/2026 15:20 A déterminer — A déterminer Demi-finale 30/05/2026 20:00 A déterminer — A déterminer Match pour la 3e place 31/05/2026 15:30 A déterminer — A déterminer Finale 31/05/2026 20:20 A déterminer — A déterminer © 2026 Hockeyhebdo.com - Reproduction totale ou partielle interdite sauf autorisation des auteurs. Retour Réactions sur l'article Afin de poster un commentaire, identifiez-vous.







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