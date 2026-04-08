Classement :







La lutte dans l'Est :

Chacun espère sa place en rattrapage contre la muraille de la Wild Card. Ce filet de sécurité en quelque sorte, est fait, pour rappel, pour les bonnes équipes qui ont le malheur d'évoluer dans une division extrêmement compétitive. Une équipe peut être 4e de sa division et n'être séparée de la 5e place (l'élimination) que par un seul petit point au classement général (et être ainsi indéniablement une équipe qui aurait sa place dans les play-offs). Dans la Section Est, le duel est serré entre les Flyers, les Islanders, les Senators et les Red Wings pour ces dernières places de "Wild Card". Avec leurs 95 points, les Boston Bruins ont encore de l’avance et peuvent espérer passer outre.



Le sommet de l'Atlantique :

oin de son homologue Pacifique, cet océan-là a du niveau. La bataille se fait au coude-à-coude entre Buffalo et Tampa Bay (tous deux à 102 points) pour le titre de la division. Tampa est nettement meilleur avec un différentiel de buts positif de 64 mais Buffalo a déjà 102 points avec un match de retard.



La remontée des Golden Knights : Ils en sont à leur troisième victoire consécutive. Devant eux, à seulement un point (87 points chacune), et autant de matchs joués, les Oilers et les Ducks sont au coude à coude dans cette division où personne n’a encore sécurisé sa place. Rien n’est cependant encore joué vu la faible différence de scores et les défaites récentes de ces deux dernières équipes (dont 3 de suite pour les Ducks).

Les Canadiens, les Sabres, les Canes et le Wild assurés de playoffs : L’une après l’autre, ces quatre équipes se sont toutes qualifiées pour les playoffs. C’est historique pour les Sabres qui brisent 14 saisons sans aucune apparition en phases éliminatoires ! Depuis, c’est tout Buffalo qui est en fête : l’équipe a installé, aux quatre coins de la ville, des petits signes ou autres références quant à la participation de ses joueurs aux playoffs cette année. En vrai outsider, les Sabres ont les dents longues. Il faudra garder l'œil ouvert sur Tage Thompson, Rasmus Dahlin et leurs coéquipiers.



Éliminations surprise :

Les Panthers, doubles champions en titre de la Coupe Stanley (2024 et 2025), sont officiellement éliminés de la course aux séries. La nouvelle est tombée le 4 avril, suite à leur lourde défaite de 9-4 face aux Penguins de Pittsburgh. Leur saison avait bien mal commencé avec la blessure de Barkov cet été, l’opération de Tkachuk et sûrement aussi la fatigue accumulée de ces dernières années. C’est la première fois depuis 2019 que l’équipe rouge de Floride ne jouera pas les séries.



Pas de hockey de printemps à Toronto. Les Maple Leafs ont trouvé une nouvelle méthode pour ne pas être victimes de la traditionnelle malédiction de l’élimination au premier tour : ils ne sont tout simplement… pas qualifiés pour ledit premier tour. Les Leafs détenaient par ailleurs la plus longue séquence active de qualifications en LNH avec 9 participations consécutives. Cette série a pris fin mathématiquement après une défaite de 4-1 contre les Sharks. Toronto termine la saison parmi les pires équipes défensives de l'Association de l'Est et 26e sur 32 au classement général.



Le match hallucinant : Le premier ont été les derniers.



Le match avait de quoi être attendu. Il y a 32 équipes en NHL. La toute première équipe de toute la ligue, l’Avalanche du Colorado, a affronté, le 1er avril, la toute dernière : les Vancouver Canucks. 50 victoires contre 22, 110 points contre 52, 91 buts de différentiel positif contre 94 de différentiel négatif… Le tableau avait de quoi faire pâlir. Et 1er avril oblige : le match a été une blague car l’Avalanche s’est inclinée contre toute, mais alors toute, attente. À Denver comme à Vancouver, on peut dire que les fans ont été surpris ! L’Américain, Brock Boeser, y a même réalisé son premier hat trick de la saison et septième en carrière. C’est d’ailleurs la seule victoire que comptent les Canucks parmi les 9 matchs depuis le 20 mars… Le duel fou aux 14 réalisations s'est terminé par une victoire de 8-6 pour Vancouver.







Le feu qui habite Jack Hughes



L’or autour du cou, le sourire “hockeyeur”, dents cassées obligent, et un but dont il doit encore rêver… Depuis les JO de Milan-Cortina où il a permis aux USA de remporter les Olympiades, Jack Hughes n’a pas décidé de ralentir le rythme. Entre controverses, vie privée scrutée et apparitions sur les plateaux télé et autres terrains de sport, le cadet de la famille Hughes arrive tout de même en toute confiance sur la glace. Encore plus : il explose les statistiques. Galvanisé par son “golden goal”, depuis la reprise des matchs de championnat, le centre de 24 ans a marqué 36 points pour son équipe, 23 assistances, avec un rythme de 148 points sur toute une saison et une moyenne de 1,8 points par match. Personne n’a de tels résultats depuis les JO. Cette semaine, l’Américain a établi son record de points en un match en carrière, soit cinq récoltés contre les Washington Capitals, et a été nommé seconde étoile de la NHL. Jack Hughes montre son importance dans le collectif des New Jersey Devils - dont cela dit, la saison se terminera dans deux semaines. En effet, la plupart de ses buts sont à égalité numérique. Encore plus : Hughes conforte son rôle de joueur “clutch” puisqu’il a inscrit trois buts gagnants sur les 12 victoires des Devils. D’ailleurs, c’est aussi lui qui mène son équipe en nombre de points sur la saison. Bref, Jack Hughes est offensif et n’hésite pas à le faire savoir.

TIC-TAC-TOE passing play from the Devils and JACK HUGHES tucks it in for his 2nd of the night ?‍?? pic.twitter.com/PBZQZorNJ8 — Gino Hard (@GinoHard_) April 3, 2026

Evan Bouchard, on en parle peu et pourtant !



Le défenseur des Oilers domine ses pairs et est peut-être en train d’écrire une de ses meilleures saisons - voire sa meilleure puisque le Canadien n’a jamais scoré autant de points, soit 88 en 77 matchs. S’il est en très bonne route vers le trophée Norris - facile à dire quand on mène le classement des meilleurs défenseurs avec plus de 10 points sur le second et ce, depuis plusieurs mois, sur HockeyHebdo, on en a très peu parlé ! Pourtant, le joueur de 26 ans en a fait de belles choses… Son premier hat trick en carrière et un match à six points la même soirée, pas moins de NEUF rencontres à trois points et une montée en puissance tout au long de la saison… Plus récemment, il s’est encore illustré en devenant le premier défenseur des Oilers à 20 buts lors d’une saison depuis Sheldon Souray, célèbre pour son slapshot, en 2008-2009. Dans l’ombre d’une franchise un peu plus timide, Bouchard fait son bout de chemin vers le Norris.

if this dude wins the norris this year the award has lost all of its merit pic.twitter.com/oyXdY6LZkf https://t.co/xGkZjdmHWo — big boy boucher ? (@abendytendy) April 8, 2026

Les bagarreurs Goalies fight : Le troisième de la saison ! Igor Shesterkin (Rangers) et Jacob Markström (Devils) ont fait tomber les gants après une mêlée générale derrière le filet des Rangers, après un contact sur Shesterkin. Markström a alors traversé toute la patinoire pour rejoindre son homologue. Shesterkin a finalement eu le dessus en projetant le Suédois au sol. Les deux gardiens ont reçu chacun 7 minutes de pénalité (5 pour bagarre et 2 pour avoir quitté leur enceinte). Les Rangers l'ont emporté 4-1 finalement. Avec trois combats de gardiens, c’est la saison qui en compte le plus depuis 22 ans.

Pas de gardien cette fois mais des grands aussi, du moins par la taille ! Samedi dernier, à Calgary, le Canuck canadien de 2,05m, Curtis Douglas, s’est battu avec un autre géant, le Tchèque Adam Klapka de 2,03m. Un total de plus de 4m de joueurs, égalant ainsi le record des combats entre Zdeno Chára et Steve McKenna au tout début des années 2000.





Les super forts



Macklin Celebrini (Sharks) : C’est un score que les moins de 20 ans peuvent aussi connaître. La jeune sensation continue de marquer l'histoire en rejoignant des légendes comme Jimmy Carson pour le nombre de points amassés par un moins de 20 ans en une saison (107 points). Celebrini a d’ailleurs été impliqué dans 47,3% des buts de son équipe en date du 1er avril, selon Josh Dubow pour l’Associated Press. C’est le plus haut pourcentage pour un adolescent dans la ligue, alors que Wayne Gretzky partageait 45,5% des buts des Oilers lors de sa première saison en NHL en 1979-80. Le gars arrive à tirer des palets tellement fort qu’il faut bouger la cage pour le récupérer.

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Nikita Kucherov vient d’atteindre les 400 buts marqués dans sa carrière en NHL. Quitte à se faire des passes à lui-même.

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Sidney Crosby, mieux que La Merveille. Le 5 avril, il est devenu le premier joueur de l'histoire de la LNH à connaître 21 saisons consécutives avec une moyenne d'au moins un point par match, surpassant ainsi le record de 19 saisons détenu par Wayne Gretzky. Il a aussi enregistré sa 1100e passe décisive le 30 mars dernier.



Brent Burns en est à son 1000e match consécutif en NHL. 11 ans et il n'en a pas manqué un seul. Le défenseur de l'Avalanche est entré dans l'histoire en devenant le premier défenseur (et seulement le deuxième joueur après Phil Kessel) à disputer 1 000 matchs consécutifs en saison régulière. 11 vuotta ilman ainuttakaan missiä



Brent Burns pelasi 1000 NHL-ottelua ilman poissaoloja. Ja millä tasolla? Sen?ystävät tietävät.



Burnzie täytti maaliskuussa 41v. Sopimus päättyy. Toivottavasti ura ei.



1573 ottelua 273+670=943. Ei Stanley Cupia.#NHLfi pic.twitter.com/PGk12wskJ9 — Heikki Mannonen (@HMannone) April 6, 2026

Evgeni Malkin : 1400 points marqués dans sa carrière. Il est le 23e à atteindre ce record dans la ligue, et il l’a fait en marquant un hat trick contre les Panthers.

ANOTHER MILESTONE FOR GENO! ?



Evgeni Malkin is the 23rd player in NHL history to reach the 1,400-point mark! pic.twitter.com/lX5ai33mHJ — NHL (@NHL) April 4, 2026

Patrick Kane a dépassé Brett Hull en marquant son 1392e point le 3 avril. Il est le nouveau meilleur pointeur américain de la ligue de l’histoire.



L’arrivée d’Anton Frondell : Chicago collectionne les jeunes divas, et ça paye. En huit matchs, Frondell a scoré six points (un but, son premier, et cinq assistances), a enregistré sept hits et 19 shoots, en a bloqué sept, avec une moyenne sur la glace de 17 minutes et 32 secondes.









Nathan MacKinnon est le premier joueur à atteindre 50 buts cette saison. Une machine de guerre signée Avs à 51 buts juste devant le jeune challenger américain, Cole Caufield, pour le Canadien à 49 réalisations.



Alex Ovechkin : ça y est, il vient de cocher sa 20e saison à plus de 30 buts. Il a donc ainsi, à 40 ans, battu son propre record.



Matthew Schaefer est dorénavant le meilleur jeune défenseur de 18 ans de l’histoire de la ligue avec 58 points en 78 matchs. Il compte 22 buts à son actif, en plus de remplir son job de défenseur à la perfection.

https://www.sportsnet.ca/nhl/video/islanders-schaefer-denies-flyers-of-multiple-empty-net-goals/



Parce qu’on ne parle pas assez des Pittsburgh Penguins : à 31 ans, le Québécois, Anthony Mantha, mène son équipe en nombre de buts (31) devant ses aînés, Crosby (29) et Rust (28). en marquant son 1392e point le 3 avril. Il est le nouveau meilleur pointeur américain de la ligue de l’histoire.: Chicago collectionne les jeunes divas, et ça paye. En huit matchs, Frondell a scoré six points (un but, son premier, et cinq assistances), a enregistré sept hits et 19 shoots, en a bloqué sept, avec une moyenne sur la glace de 17 minutes et 32 secondes.est le premier joueur à atteindre 50 buts cette saison. Une machine de guerre signée Avs à 51 buts juste devant le jeune challenger américain, Cole Caufield, pour le Canadien à 49 réalisations.: ça y est, il vient de cocher sa 20e saison à plus de 30 buts. Il a donc ainsi, à 40 ans, battu son propre record.est dorénavant le meilleur jeune défenseur de 18 ans de l’histoire de la ligue avec 58 points en 78 matchs. Il compte 22 buts à son actif, en plus de remplir son job de défenseur à la perfection.Parce qu’on ne parle pas assez des Pittsburgh Penguins : à 31 ans, le Québécois,, mène son équipe en nombre de buts (31) devant ses aînés, Crosby (29) et Rust (28).



Les éclopés Leon Draisaitl (Oilers) : Le joueur Allemand n’est pas aligné depuis le 15 mars à cause de sa blessure au genou contre les Predators de Nashville. Il a fait une croix sur le reste de la saison régulière, mais son entraîneur Kris Knoblauch espère un retour au jeu pour le début ou le courant de la première ronde des PO. Zach Hyman de la même équipe est également touché, ce qui fragilise l'attaque d'Edmonton. Damon Severson (Blue Jackets) : C’est confirmé, c’est le clap de fin de saison après une opération à l'épaule pour le joueur. Il s’était blessé lors d'un match contre le Canadien le 26 mars dernier, à la suite d'une mise en échec de l'attaquant Zachary Bolduc. C’est un coup dur pour son équipe qui bave devant une place de Wild Card. Alexandre Texier et Kirby Dach (Canadiens) : Les deux avants ont été aperçus à l’entraînement ce mardi matin en amont du match contre les Panthers le soir-même.

Les retours



Mikko Rantanen est de retour dans les rangs de Dallas après une blessure de bas du corps au JO lors du match Finlande-Canada (quatre points depuis son retour).

Un autre type de retour. Marco Rossi, Zeev Buium et Liam Öhgren ont tous les trois fait leur retour à St Paul, ce jeudi 2 avril, après leur échange à Vancouver.



C’était aussi la première fois de sa carrière que Quinn Hughes jouait face à l’équipe dont il était le capitaine. Dans un match serré malgré le score - les Canucks probablement en forme après leur victoire contre les Avs la veille, le Wild s’est imposé 5 à 2.

Les virés



Le séisme chez les Devils : Le licenciement de Tom Fitzgerald (DG) qui annonce de grands changements pour l'été.

L'arrivée de Peter DeBoer : Son recrutement express chez les Islanders pour tenter de sauver leur fin de saison, virant par la même occasion Patrick Roy.

Nouveau coach pour les Golden Knights : Après quatre saisons à la tête de l’équipe, Bruce Cassidy a été mis à la porte et remplacé par nul autre que John Tortorella.



Les pépites



Mark Scheifele (Jets) : Il n’est même pas goalie, mais presque. Il fait le job à la perfection.

MATTHEW SCHAEFER MAKES THE DIVING SAVE ? pic.twitter.com/o79SPd4nCq — Sportsnet (@Sportsnet) April 4, 2026

Toujours pas goalie mais presque : Simon Benoit. C'était la série des "tout sauf un goalie pour faire l'arrêt.

Simon Benoit with the PLAY OF HIS LIFE to keep this puck out ?#leafsforever pic.twitter.com/kqZ4T1bHRQ — Leafslatest (@Leafslatest) April 3, 2026

Super rigolo :

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https://www.nhl.com/lightning/video/tbl-vs-pit-kucherov-tucks-one-top-shelf-6392482470112



Bonus blooper qui fait mal pour Patrick Kane et les Detroit Red Wings : Kuch en est presque écoeurant :Bonus blooper qui fait mal pour Patrick Kane et les Detroit Red Wings : Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par B/R Open Ice (@br_openice)

