NHL : National Hockey League - AHL ← Retour NHL : National Hockey League - AHL Pour les connaisseurs ! Prsentation des nouvelles ttes de NHL pour la saison prochaine, plus-values pour les quipes, risques : tour d'horizon du sang neuf. - Draft NHL 2026 - Vendredi 26 et samedi 27 juin à Buffalo, les futures stars de la NHL ont officiellement été sélectionnées par leur équipe respective, dans l’espoir d’un avenir plein de succès. Lors de cette draft hybride - les équipes dirigeantes des franchises n’étant pas sur place -, les Toronto Maple Leafs ont opté pour Gavin McKenna comme premier choix tandis que les San Jose Sharks et les Vancouver Canucks se sont respectivement emparés de Ivar Stenberg et Caleb Malhotra. Retour sur cette fournée de nouveaux espoirs.

Le top 10 de ce premier tour de repêchage 2026 Gavin McKenna pour les Toronto Maple Leafs Ailier gauche - Gaucher - 18 ans - Whitehorse, Canada - NCAA vers NHL en 2026-27





Les “scouting reports” soulignent l’intelligence, la vision et les qualités de création de jeu de l’attaquant lorsqu’il est en zone offensive. Rapide avec le palet, que ce soit dans le maniement, dans son shot ou dans sa vision de jeu, le Canadien n’est cependant pas un joueur forcément physique. Il saisit les occasions et les transforme en buts. Ce qui impressionne, ce sont ses actions et autres shots dignes d’highlights que l’on retrouve sur le tout internet. On peut le dire : McKenna a le show dans le sang.

Fier de ses origines autochtones, McKenna est le deuxième joueur né dans la province canadienne du Yukon à être sélectionné en premier tour de la draft. Le premier était Dylan Cozens, lui sélectionné en 2019 au 7ème rang au total par les Buffalo Sabres.



Son profil Elite Prospects :



Tout droit venu d’une solide saison pour la Penn State University en NCAA, Gavin McKenna entre dans la cour des grands avec déjà plusieurs trophées et récompenses. Après trois années en WHL dont une dernière où il a dominé - 129 points en saison régulière et 38 lors des playoffs -, il choisit de déjà s’engager en NCAA, pour en apprendre plus sur son jeu. Grâce à une productive fin de saison, le joueur d’1 mètre 80 et 77 kilos enregistre 51 points dont 36 assistances et 15 buts en 35 matchs. Les yeux de tous les analystes et fans de hockey sont désormais rivés sur lui.Les “scouting reports” soulignent l’intelligence, la vision et les qualités de création de jeu de l’attaquant lorsqu’il est en zone offensive. Rapide avec le palet, que ce soit dans le maniement, dans son shot ou dans sa vision de jeu, le Canadien n’est cependant pas un joueur forcément physique. Il saisit les occasions et les transforme en buts. Ce qui impressionne, ce sont ses actions et autres shots dignes d’highlights que l’on retrouve sur le tout internet. On peut le dire : McKenna a le show dans le sang.Fier de ses origines autochtones, McKenna est le deuxième joueur né dans la province canadienne du Yukon à être sélectionné en premier tour de la draft. Le premier était Dylan Cozens, lui sélectionné en 2019 au 7ème rang au total par les Buffalo Sabres.Son profil Elite Prospects : https://www.eliteprospects.com/player/576982/gavin-mckenna Ivar Stenberg pour les San Jose Sharks Ailier gauche - Gaucher - 18 ans - Stenungsund, Suède - SHL vers NHL en 2026-27





Rapide, compétitif et intelligent avec le palet, il sait saisir sa chance pour scorer et maîtriser le jeu mais sait aussi la créer. Assez physique pour tenir, le Suèdois assure aussi un jeu défensif solide. À nouveau, sa qualité réside tout particulièrement dans sa constance et son mental. Malgré son jeune âge, le jeu de Stenberg est complet et fiable. De quoi faire de lui un joueur que l’on verra au tout premier plan dans l’équipe des Sharks.



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Vrai atout décisif lors des derniers championnats du monde U20 où il est orné d’or tout en menant son équipe en nombre de points (10) et de buts (4), Ivar Stenberg sait scorer. Avec ses 82 kilos pour 1 mètre 83, l’ailier est complet et connaît déjà l’adversité d’une ligue professionnelle - la SHL en Suède - où joueurs expérimentés peuvent déjouer sa fougue et jeunesse. La saison dernière s’est soldée de 33 points dont 22 assistances et 11 buts en 43 matchs de saison régulière. Stenberg a aussi participé aux playoffs avec 4 assistances en 6 matchs - sa seconde participation en séries éliminatoires en deux saisons en SHL.Rapide, compétitif et intelligent avec le palet, il sait saisir sa chance pour scorer et maîtriser le jeu mais sait aussi la créer. Assez physique pour tenir, le Suèdois assure aussi un jeu défensif solide. À nouveau, sa qualité réside tout particulièrement dans sa constance et son mental. Malgré son jeune âge, le jeu de Stenberg est complet et fiable. De quoi faire de lui un joueur que l’on verra au tout premier plan dans l’équipe des Sharks.Son profil Elite Prospects : https://www.eliteprospects.com/player/689912/ivar-stenberg Caleb Malhotra pour les Vancouver Canucks Centre - Gaucher - 18 ans - Toronto, Canada - OHL vers NCAA en 2026-27





Alors que les avis extérieurs des recruteurs ne misaient pas forcément sur Malhotra comme un acteur de premier plan lors de cette draft, le jeune joueur a su surprendre en travaillant sur sa créativité et sa rapidité de patinage, et ce en toute situation. Réactif, le centre canadien lit facilement le jeu et ses adversaires et agit rapidement en conséquence, l’orientant plus vers le “playmaking” que de scorer. Développant ses compétences pour atteindre une plus ample maturité, le futur Canuck s’applique à devenir un véritable “two-way” centre fiable. Un profil qui montre un jeune joueur travailleur et prometteur donc.



Caleb rejoint son père, Manny, au sein de l’organisation des Vancouver Canucks. En effet, début juin, Manny Malhotra a été désigné comme nouvel entraîneur principal de l’équipe pour la saison à venir. Pour rappel, Manny a lui aussi été joueur en NHL, notamment avec les Canucks, pendant 16 ans.



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Véritable produit canadien, le joueur né à Toronto a tout juste terminé une première - et dernière - saison en OHL avec une évolution prometteuse. Les statistiques sont là puisqu’il a su produire. À son compteur : 84 points en 67 matchs, avec surtout 55 assistances et 29 buts. Plus discret à l’échelle internationale, il détient tout de même l’expérience de séries éliminatoires où il sait être décisif - 26 points en 15 matchs lors de ses playoffs en OHL cette saison.Alors que les avis extérieurs des recruteurs ne misaient pas forcément sur Malhotra comme un acteur de premier plan lors de cette draft, le jeune joueur a su surprendre en travaillant sur sa créativité et sa rapidité de patinage, et ce en toute situation. Réactif, le centre canadien lit facilement le jeu et ses adversaires et agit rapidement en conséquence, l’orientant plus vers le “playmaking” que de scorer. Développant ses compétences pour atteindre une plus ample maturité, le futur Canuck s’applique à devenir un véritable “two-way” centre fiable. Un profil qui montre un jeune joueur travailleur et prometteur donc.Caleb rejoint son père, Manny, au sein de l’organisation des Vancouver Canucks. En effet, début juin, Manny Malhotra a été désigné comme nouvel entraîneur principal de l’équipe pour la saison à venir. Pour rappel, Manny a lui aussi été joueur en NHL, notamment avec les Canucks, pendant 16 ans.Son profil Elite Prospects : https://www.eliteprospects.com/player/628108/caleb-malhotra Daxon Rudolph pour les Buffalo Sabres Défenseur - Droitier - 18 ans - Lacombe, Canada - WHL vers NCAA en 2026-27

Sa dernière saison : 78 points en 68 matchs (28 buts et 50 assistances).





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Quelques mots pour le décrire : défenseur offensif qui crée de l’attaque en période de transitions ; souvent porteur du palet, son shoot est fort et rapide, tout comme son jeu global d’ailleurs ; peut être très efficace lors d’un powerplay ; aussi combatif lors de ses actions défensives, il est fiable tandis que sa taille -1 mètre 91 pour 93 kilos- joue en sa faveur pour les charges qu’il aime donner ; profil de défenseur très apprécié en NHL.Son profil Elite Prospects : https://www.eliteprospects.com/player/628069/daxon-rudolph Alberts Smits pour les New York Rangers Défenseur - Gaucher - 18 ans - Valmiera, Lettonie - Liiga/DEL vers NHL en 2026-27

Sa dernière saison : 13 points en 38 matchs en Liiga (6 buts et 7 assistances) et 1 assistance en 5 matchs en DEL ; deux championnats séniors.



Avec ce 5ème choix au total de la draft 2026, Smits est devenu le Letton à la plus haute sélection dans un repêchage de NHL, tout tour confondu - Zemgus Girgensons détenait précédemment ce record comme 14ème choix au total.



Son profil Elite Prospects : Quelques mots pour le décrire : à l’instar de Daxon Rudolph, Smits est lui aussi un grand gaillard d’1 mètre 91 et 95 kilos qui n’a pas peur des contacts ; force en protection du palet, compétitif et sait gagner ses duels, efficace depuis la zone neutre jusqu’en attaque, avec un style de jeu qui tend à être agressif, notamment grâce à son patinage et confiant dans son jeu.Avec ce 5ème choix au total de la draft 2026, Smits est devenu le Letton à la plus haute sélection dans un repêchage de NHL, tout tour confondu - Zemgus Girgensons détenait précédemment ce record comme 14ème choix au total.Son profil Elite Prospects : https://www.eliteprospects.com/player/876994/alberts-smits





Carson Carels pour les Calgary Flames Défenseur - Gaucher - 18 ans - Cypress River, Canada - WHL vers NCAA en 2026-27

Sa dernière saison : 73 points en 58 matchs (20 buts et 53 assistances).





L’histoire est belle pour ce jeune canadien, originaire du Manitoba, qui a passé sa soirée de draft… chez lui ! En effet, Carels est resté dans la ferme familiale auprès de ses proches pour célébrer l’occasion mais surtout, être sur le pied de guerre et aider à toutes les tâches propres à une exploitation agricole en pleine saison.

Pour l’anecdote : l’année dernière, Brady Martin, qui avait été drafté par les Nashville Predators, avait fait la même chose.



Son profil Elite Prospects : Quelques mots pour le décrire : fiable “two-way” défenseur avec un bon patinage qui lui permet de créer de bonnes situations pour son équipe en défense comme en offense ; joueur complet dans sa vision de jeu ; puissant wrist shot pour marquer ; passeur précis et responsable.L’histoire est belle pour ce jeune canadien, originaire du Manitoba, qui a passé sa soirée de draft… chez lui ! En effet, Carels est resté dans la ferme familiale auprès de ses proches pour célébrer l’occasion mais surtout, être sur le pied de guerre et aider à toutes les tâches propres à une exploitation agricole en pleine saison.Pour l’anecdote : l’année dernière, Brady Martin, qui avait été drafté par les Nashville Predators, avait fait la même chose.Son profil Elite Prospects : https://www.eliteprospects.com/player/878533/carson-carels





Chase Reid pour le Seattle Kraken Défenseur - Droitier - 18 ans - Chesterfield, USA - OHL vers NCAA en 2026-27

Sa dernière saison : 48 points en 45 matchs (18 buts et 30 assistances).





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Quelques mots pour le décrire : bon élément en 5 contre 5 qui sait tourner le jeu à l’avantage de son équipe ; dynamique patineur ; mêlé à sa taille (1 mètre 89), il est un joueur capable de créer des “turnovers” et donc de l’offense ou encore ouvrir l’espace dans son jeu ; shots de longue distance.Son profil Elite Prospects : https://www.eliteprospects.com/player/576955/chase-reid Viggo Björck pour les Winnipeg Jets Centre/ailier droit - Droitier - 18 ans - Stockholm, Suède - SHL vers SHL en 2026-27

Sa dernière saison : 15 points en 42 matchs (6 buts et 9 assistances).





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Quelques mots pour le décrire : à l’image de son compatriote Ivar Stenberg, lui aussi évolue auprès de joueurs plus expérimentés que lui, un réel avantage pour son entrée en NHL ; bien que plus petit - 1 mètre 75 pour 82 kilos -, il est très efficace et explosif dans ses attaques et actions de défense ; “two-way center” sur lequel on peut compter ; complet, talentueux et intelligent dans sa lecture de jeu et prise de décisions.Son profil Elite Prospects : https://www.eliteprospects.com/player/954359/viggo-bjorck

Keaton Verhoeff pour les San Jose Sharks Défenseur - Droitier - 18 ans - Fort Saskatchewan, Canada - NCAA

Sa dernière saison : 20 points en 36 matchs (6 buts et 14 assistances).





San Jose a pu choisir Verhoeff neuvième au total puisqu’ils l’ont échangé avec les Ottawa Senators, en retour du jeune talent, William Eklund, de l’attaquant, Kasper Halttunen, et des droits de Brandon Svoboda. Avec l’ajout de Stenberg en attaque et Verhoeff en défense au très solide cœur de jeunes joueurs très prometteurs dont Macklin Celebrini, Michael Misa ou Will Smith, pour ne citer qu’eux, l’avenir semble encore plus radieux pour les Sharks.



Son profil Elite Prospects : Quelques mots pour le décrire : intelligent offensivement avec des capacités à shooter le palet et donc marquer ; grand par la taille - 1 mètre 93 pour près de 100 kilos -, il sait jouer son rôle faisant de lui un “two-way" défenseur, malgré son orientation offensive ; plutôt sage dans ses décisions et fiable..San Jose a pu choisir Verhoeff neuvième au total puisqu’ils l’ont échangé avec les Ottawa Senators, en retour du jeune talent, William Eklund, de l’attaquant, Kasper Halttunen, et des droits de Brandon Svoboda. Avec l’ajout de Stenberg en attaque et Verhoeff en défense au très solide cœur de jeunes joueurs très prometteurs dont Macklin Celebrini, Michael Misa ou Will Smith, pour ne citer qu’eux, l’avenir semble encore plus radieux pour les Sharks.Son profil Elite Prospects : https://www.eliteprospects.com/player/878326/keaton-verhoeff





Wyatt Cullen pour les Nashville Predators Ailier - Gaucher - 17 ans - Moorhead, USA - NTDP/USHL vers NCAA en 2026-27

Sa dernière saison : 45 points en 40 matchs (16 buts et 29 assistances) en NTDP ; 16 points en 15 matchs (5 buts et 10 assistances) en USHL.



Wyatt est le fils du centre américain, Matt Cullen, qui a évolué au sein de la NHL pendant 23 ans.



Son profil Elite Prospects : Quelques mots pour le décrire : très bon skateur ; agile avec des facilités dans le maniement et contrôle du palet ; bonne vision du jeu et sait utiliser ses compétences pour déstabiliser la défense adverse.Wyatt est le fils du centre américain, Matt Cullen, qui a évolué au sein de la NHL pendant 23 ans.Son profil Elite Prospects : https://www.eliteprospects.com/player/863799/wyatt-cullen





Un aperçu des autres joueurs sélectionnés lors de ce premier tour de draft - par RDS :

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par RDS (@rds) La jolie histoire : les jumeaux Ruck, tous les deux draftés par les Pittsburgh Penguins Si c’est pas beau ce scénario de frangins ! Liam et Markus sont jumeaux, amoureux du hockey… et tous les deux draftés par la même équipe de NHL. Si le premier a été repêché 22ème et le second 39ème au total, la finalité est la même : ils joueront tous les deux pour Pittsburgh. Pourtant, dès le premier jour du camp de développement, les deux attaquants canadiens ont déjà été séparés l’un de l’autre. Selon leurs confessions au correspondant pour la NHL, Wes Crosby, il est “important de jouer l’un sans l’autre”. D’autant plus qu’ils évoluent déjà ensemble en WHL pour les Medicine Hat Tigers et qu’ils se retrouveront en NCAA pour l’Université de Dakota du Nord.



Les info en + : 32 goalies sélectionnés ! La NHL n’avait pas connu cela depuis le repêchage de 2004. Au total, ce sont 32 gardiens, de 11 nationalités différentes, qui ont été choisis cette année par les équipes de la ligue. Cependant, aucun n’a été retenu lors du premier tour. Les Canes, les Bruins, les Flyers, les Jets, les Leafs et les Avs ont choisi deux gardiens à développer dans leurs rangs. Alexander Karmanov, le nouveau géant de la NHL



Ces notes proviennent, en partie, d’un travail de lecture et de croisements de plusieurs “scouting reports”. La liste : Elite Prospects, NHL, Sportsnet, TSN, McKeen's Hockey, Puckpedia, TSHL (Tout sur le Hockey), The Hockey Writers, Daily Faceoff, FloHockey, DobberProspects. Évaluer un jeune joueur est délicat : ce qu’on aime voir est leur évolution pour devenir les talents de la ligue.



Pour connaître tous les sélectionnés des tours 2 à 7, rendez-vous sur le site de la NHL : Sélectionné par les San Jose Sharks comme 201ème choix lors du septième tour de la draft, Alexander Karmanov est devenu le plus grand joueur - en taille, oui oui - repêché en NHL. Avec ses 2 mètres et 15 centimètres pour 123 kilos - à peu de choses près -, le défenseur est aussi le premier Moldave à être retenu lors d’un repêchage ! Deux coups en un !Ces notes proviennent, en partie, d’un travail de lecture et de croisements de plusieurs “scouting reports”. La liste : Elite Prospects, NHL, Sportsnet, TSN, McKeen's Hockey, Puckpedia, TSHL (Tout sur le Hockey), The Hockey Writers, Daily Faceoff, FloHockey, DobberProspects. Évaluer un jeune joueur est délicat : ce qu’on aime voir est leur évolution pour devenir les talents de la ligue.Pour connaître tous les sélectionnés des tours 2 à 7, rendez-vous sur le site de la NHL : https://www.nhl.com/draft/tracker/2026/1



Relecture et vignette : Roxane Gindre © 2026 Hockeyhebdo.com — Reproduction totale ou partielle interdite sauf autorisation des auteurs. ← Article précédent Re ! 20 ans plus tard ! 15/06/2026 à 18:33

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