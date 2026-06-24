Ligue Magnus ← Retour Ligue Magnus PROMOGLACE - LE BAUER FEST ARRIVE ! Dj organis l'anne dernire (Vapor Live), notre partenaire PROMOGLACE organise le BAUER FEST dans ses BOUTIQUES REGIONALES de GAP, GRENOBLE, ROUEN, ASNIERES sur SEINE (Paris) et TOURS. PROMOGLACE Communication

? BAUER FEST 2026 ?





Après le succès VAPOR LIVE la saison dernière, nous renouvellons une nouvelle fois l'expérience.

Cette année vivons ensemble le BAUER FEST 2026 !



Passez un moment hors du temps dans nos boutiques Promoglace pour découvrir les nouveautés SUPREME mais surtout pour passez un bon moment, tous ensemble, avant le début de la nouvelle saison. Jeux, cadeaux, tests et bien d'autres feront de cette journée une fête exceptionnelle pour le hockey. Nous vous réservons de nombreuses surprises alors soyez au RDV. Nous vous réservons de nombreuses surprises alors soyez au RDV. NOS BOUTIQUES PARTICIPANTES ? GAP SAMEDI 8 AOÛT 2026

À partir de 10h et jusqu'à 18h

5 Passage Montjoie 05000 Gap

> Présence des joueurs des Rapaces, Découvertes, Animations, Jeux, Cadeaux et concours

? GRENOBLE MERCREDI 19 AOÛT 2026

À partir de 14h à 21h

7 Rue Charles Darwin 38400 Saint-Martin-d'Hères

Découvertes, Animations, Jeux, Cadeaux et concours ? ROUEN SAMEDI 22 AOÛT 2026

À partir de 10h et jusqu'à 18h

6 Rue Edmond Flamand 76100 Rouen

> Présence des joueurs des Dragons de Rouen, Découvertes, Animations, Jeux, Cadeaux et concours ? ASNIÈRES-SUR-SEINE MERCREDI 26 AOUT 2026

À partir de 14h et jusqu'à 18h

43 Avenue de la Redoute 92600 Asnières-sur-Seine

> Présence des joueurs des Fous du Bitume, Découvertes, Animations, Jeux, Cadeaux et concours ? TOURS SAMEDI 29 AOUT 2026

À partir de 10h et jusqu'à 18h

Rue de la Limougère 37230 Fondettes

> Présence des joueurs des Remparts (14h à 16h), BBQ, DJ, Animations, Jeux et concours

C'est pour qui ? Pour tous les joueurs de hockey et de roller

Pour tous les âges

Pour tous les niveaux

Pour tous les parents, grands parents et fans de hockey

C'est combien ? C'est totalement gratuit, la seule condition est de venir avec le sourire















© 2026 Hockeyhebdo.com — Reproduction totale ou partielle interdite sauf autorisation des auteurs. ← Article précédent CONFERENCE DE PRESSE DES DRAGONS. 23/06/2026 à 11:02 Article suivant → LA FFHG A OBTENU UNE PLUS GRANDE LEGITIMITE 25/06/2026 à 11:00

Se connecter Créer un compte Afin de poster un commentaire, identifiez-vous.