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PROMOGLACE - LE BAUER FEST ARRIVE !
Dj organis l'anne dernire (Vapor Live), notre partenaire PROMOGLACE organise le BAUER FEST dans ses BOUTIQUES REGIONALES de GAP, GRENOBLE, ROUEN, ASNIERES sur SEINE (Paris) et TOURS.
📅 24/06/2026 à 11:15 ✍️ La redaction HH 📍 Media Sports Loisirs
PROMOGLACE Communication
 

? BAUER FEST 2026 ?

 
Photo hockey Ligue Magnus - Ligue Magnus - PROMOGLACE - LE BAUER FEST ARRIVE !


 

 
 
Après le succès VAPOR LIVE la saison dernière, nous renouvellons une nouvelle fois l'expérience.
Cette année vivons ensemble le BAUER FEST 2026 !

Passez un moment hors du temps dans nos boutiques Promoglace pour découvrir les nouveautés SUPREME
mais surtout pour passez un bon moment, tous ensemble, avant le début de la nouvelle saison.
Jeux, cadeaux, tests et bien d'autres feront de cette journée une fête exceptionnelle pour le hockey.
 
Nous vous réservons de nombreuses surprises alors soyez au RDV.
 

NOS BOUTIQUES PARTICIPANTES

 

?GAP

SAMEDI 8 AOÛT 2026
À partir de 10h et jusqu'à 18h
5 Passage Montjoie 05000 Gap
> Présence des joueurs des Rapaces, Découvertes, Animations, Jeux, Cadeaux et concours
 

? GRENOBLE

MERCREDI 19 AOÛT 2026
À partir de 14h à 21h
7 Rue Charles Darwin 38400 Saint-Martin-d'Hères
Découvertes, Animations, Jeux, Cadeaux et concours
 

? ROUEN

SAMEDI 22 AOÛT 2026
À partir de 10h et jusqu'à 18h
6 Rue Edmond Flamand 76100 Rouen
> Présence des joueurs des Dragons de Rouen, Découvertes, Animations, Jeux, Cadeaux et concours
 

?ASNIÈRES-SUR-SEINE

MERCREDI 26 AOUT 2026
À partir de 14h et jusqu'à 18h
43 Avenue de la Redoute 92600 Asnières-sur-Seine
> Présence des joueurs des Fous du Bitume, Découvertes, Animations, Jeux, Cadeaux et concours
 

?TOURS

SAMEDI 29 AOUT 2026
À partir de 10h et jusqu'à 18h
Rue de la Limougère 37230 Fondettes
> Présence des joueurs des Remparts (14h à 16h), BBQ, DJ, Animations, Jeux et concours
 

C'est pour qui ?

 
Pour tous les joueurs de hockey et de roller
Pour tous les âges
Pour tous les niveaux
Pour tous les parents, grands parents et fans de hockey
 

C'est combien ?

 
C'est totalement gratuit, la seule condition est de venir avec le sourire







 
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