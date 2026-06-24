SAMEDI 8 AOÛT 2026
À partir de 10h et jusqu'à 18h
5 Passage Montjoie 05000 Gap
> Présence des joueurs des Rapaces, Découvertes, Animations, Jeux, Cadeaux et concours
? GRENOBLE
MERCREDI 19 AOÛT 2026
À partir de 14h à 21h
7 Rue Charles Darwin 38400 Saint-Martin-d'Hères
Découvertes, Animations, Jeux, Cadeaux et concours
? ROUEN
SAMEDI 22 AOÛT 2026
À partir de 10h et jusqu'à 18h
6 Rue Edmond Flamand 76100 Rouen
> Présence des joueurs des Dragons de Rouen, Découvertes, Animations, Jeux, Cadeaux et concours
?ASNIÈRES-SUR-SEINE
MERCREDI 26 AOUT 2026
À partir de 14h et jusqu'à 18h
43 Avenue de la Redoute 92600 Asnières-sur-Seine
> Présence des joueurs des Fous du Bitume, Découvertes, Animations, Jeux, Cadeaux et concours
?TOURS
SAMEDI 29 AOUT 2026
À partir de 10h et jusqu'à 18h
Rue de la Limougère 37230 Fondettes
> Présence des joueurs des Remparts (14h à 16h), BBQ, DJ, Animations, Jeux et concours