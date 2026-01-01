Hockey sur glace - Ligue Magnus SLM - Les moments forts Finale Match 5 Retrouvez tous les moments forts du match 5 des finales du championnat Elite franÃ§ais de hockey sur glace saison 2025-2026. MÃ©dia Sports Loisirs - Hockey Hebdo (La rÃ©daction), Hockey Hebdo GB / Magnus TV le 19/04/2026 à 10:00 Tweeter SYNERGLACE LIGUE MAGNUS



Les moments forts du 3ème tour des plas-offs Match 5 du championnat français élite de hockey sur glace



Grenoble VS Bordeaux

2 - 5







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