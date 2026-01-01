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Hockey sur glace - Ligue Magnus
SLM - Les moments forts Finale Match 5
 
Retrouvez tous les moments forts du match 5 des finales du championnat Elite franÃ§ais de hockey sur glace saison 2025-2026.
 
MÃ©dia Sports Loisirs - Hockey Hebdo (La rÃ©daction), Hockey Hebdo GB / Magnus TV le 19/04/2026 à 10:00
SYNERGLACE LIGUE MAGNUS

Les moments forts du 3ème tour des plas-offs Match 5 du championnat français élite de hockey sur glace
 

Grenoble VS Bordeaux
2 - 5



Vidéo réalisée par
 
Photo hockey Ligue Magnus - Ligue Magnus - SLM - Les moments forts Finale Match 5
 
 
 
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