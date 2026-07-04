Hockey en France ← Retour Hockey en France Tournoi ROYAL d'Angers - Le DEBRIEF ! Une 4? dition spectaculaire avant un 5? rendez-vous dj trs attendu !





Tournoi Royal d'Angers : une 4? édition spectaculaire avant un 5? rendez-vous déjà très attendu !

Communiqué d'Angers

Photographe - Merci à « Lucas Vrignaud - Empreintes Nomades »



Le week-end du 27 et 28 juin 2026 restera gravé dans les mémoires des amateurs de hockey sur glace angevins. Pour sa 4? édition, le désormais incontournable Tournoi Royal d'Angers a une nouvelle fois transformé l'IceParc en véritable chaudron, mêlant compétition intense, convivialité et esprit festif. ? Une édition 2026 riche en émotions Huit équipes étaient engagées dans cette édition, venues défendre leurs couleurs dans une ambiance aussi chaleureuse que compétitive. Dès les premiers matchs, le ton était donné : du rythme, de l'engagement et des rencontres disputées jusqu'à la dernière seconde. Hawks

Royalistes

Team Radis

Mighty Ducks

Les Beaux Petits Crus

Aigles Saouls Pression

Ice Breaker

Tireurs de Litres Parmi les moments forts du week-end, difficile de passer à côté d'une demi-finale d'anthologie entre les Royalistes et les Mighty Ducks. Dans une ambiance électrique à l'IceParc, les deux équipes ont offert un duel d'une intensité rare. Il aura finalement fallu attendre l'épreuve des tirs au but pour voir les Royalistes arracher leur place en finale sous les acclamations du public. ? Une finale au scénario haletant La grande finale opposait les Hawks aux Royalistes. Un duel au sommet qui a tenu toutes ses promesses. Alors que le suspense restait total, les Hawks – composés notamment d'anciens internationaux de roller hockey – ont su faire la différence dans les ultimes instants de la rencontre.

?? Score final : 2-1 pour les Hawks, avec un but décisif inscrit en toute fin de match par Charley Menard (meilleur buteur du tournoi avec 10 réalisations), propulsant ainsi l'équipe vers le titre tant convoité. ? Classement final de la 4? édition ? Hawks ? Royalistes ? Team Radis Mighty Ducks Les Beaux Petits Crus Aigles Saouls Pression Ice Breaker Tireurs de Litres ? Bien plus qu'un tournoi Au-delà des performances sportives, le Tournoi Royal d'Angers s'est une nouvelle fois distingué par son ambiance festive et conviviale. Tout au long du week-end, animations, moments de partage et esprit fair-play ont permis à l'ensemble des participants de vivre une expérience unique.

Joueurs, supporters et organisateurs ont contribué à faire de cet événement un véritable moment de fête, où le plaisir du jeu et la bonne humeur étaient au cœur de la glace. ? Rendez-vous en 2027 ! Fort du succès de cette 4? édition, le Tournoi Royal d'Angers reviendra pour une 5? édition fin juin / début juillet 2027, avec l'ambition de faire encore mieux !



? Ouverture des inscriptions : mars 2027



Les équipes intéressées sont déjà invitées à se préparer :

constituez dès maintenant votre roster et venez tenter de décrocher le titre face aux Hawks, tenants du titre.

Une chose est sûre : la prochaine édition s'annonce déjà incontournable. Alors... qui sera le prochain roi de la glace angevine ? ??





















































Le week-end du 27 et 28 juin 2026 restera gravé dans les mémoires des amateurs de hockey sur glace angevins. Pour sa 4? édition, le désormais incontournablea une nouvelle fois transformé l'IceParc en véritable chaudron, mêlant compétition intense, convivialité et esprit festif.Huit équipes étaient engagées dans cette édition, venues défendre leurs couleurs dans une ambiance aussi chaleureuse que compétitive. Dès les premiers matchs, le ton était donné : du rythme, de l'engagement et des rencontres disputées jusqu'à la dernière seconde.Parmi les moments forts du week-end, difficile de passer à côté d'une. Dans une ambiance électrique à l'IceParc, les deux équipes ont offert un duel d'une intensité rare. Il aura finalement fallu attendre l'épreuve des tirs au but pour voir les Royalistes arracher leur place en finale sous les acclamations du public.La grande finale opposait lesaux. Un duel au sommet qui a tenu toutes ses promesses. Alors que le suspense restait total, les Hawks – composés notamment d'anciens internationaux de roller hockey – ont su faire la différence dans les ultimes instants de la rencontre.??, avec un but décisif inscrit en toute fin de match par Charley Menard (meilleur buteur du tournoi avec 10 réalisations), propulsant ainsi l'équipe vers le titre tant convoité.Au-delà des performances sportives, le Tournoi Royal d'Angers s'est une nouvelle fois distingué par son. Tout au long du week-end, animations, moments de partage et esprit fair-play ont permis à l'ensemble des participants de vivre une expérience unique.Joueurs, supporters et organisateurs ont contribué à faire de cet événement un véritable moment de fête, où le plaisir du jeu et la bonne humeur étaient au cœur de la glace.Fort du succès de cette 4? édition, le, avec l'ambition de faire encore mieux !Les équipes intéressées sont déjà invitées à se préparer :constituez dès maintenant votre roster et venez tenter de décrocher le titre face aux Hawks, tenants du titre. © 2026 Hockeyhebdo.com — Reproduction totale ou partielle interdite sauf autorisation des auteurs. ← Article précédent 23/06/2026 à 09:00

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