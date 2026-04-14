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Hockey sur glace - Mineur U17/U20 Elite
U20 - BDL Grenoble vs Amiens
 
DerniÃ¨re journÃ©e de la saison rÃ©guliÃ¨re
 
Polesud, Grenoble, Hockey Hebdo Delphine Verdonnet le 14/04/2026 à 06:45
Arbitres : TAILLEZ Florian, PYSNIAK Enzo et CHEYROUX Alexia

Buts :
Grenoble U20 :
12:42 REY GIRAUD Kilian assisté VIAL Ilmari et TURLURE Loé
17:01 RIU Nathan assisté DE SMITT Sacha et GUIDOUX Robin
24:29 ALRIC Gaspard assisté GUIDOUX Robin et LEPRIEULT Ylhan
26:36 REY GIRAUD Kilian assisté VIAL Ilmari et TREVIT Tom
51:58 AVOINE Soren assisté LEPRIEULT Ylhan et VIAL Ilmari
57:26 BAYET Cevan assisté RIU Nathan et DE SMITT Sacha

Amiens U20 :
/

Pénalités :
Grenoble : 8 minutes
Amiens : 8 minutes

Pour cloturer la saison régulière, Grenoble reçoit Amiens pour la 4eme journée en retard.

Photo hockey Mineur U17/U20 Elite - Mineur U17/U20 Elite - U20 - BDL Grenoble vs Amiens
photo: Delphine Verdonnet

On ne peut pas dire que la soirée a été plaisante pour les jeunes amiénois. 
Grenoble prend vite le dessus et Amiens n'arrive pas à imposer son jeu.
 
Photo hockey Mineur U17/U20 Elite - Mineur U17/U20 Elite - U20 - BDL Grenoble vs Amiens
photo: Delphine Verdonnet


Les jeunes grenoblois, dont l'effectif a été renforcé par les jeunes joueurs de Chambéry, déroulent leur jeu. 
Un vrai test avant le début des play off.
Photo hockey Mineur U17/U20 Elite - Mineur U17/U20 Elite - U20 - BDL Grenoble vs Amiens
photo : Delphine Verdonnet


Grenoble décroche sa 20eme victoire de la saison (sur 24 matchs) et se positionne grand favori pour la fin de la saison. 
Photo hockey Mineur U17/U20 Elite - Mineur U17/U20 Elite - U20 - BDL Grenoble vs Amiens
photo : Delphine Verdonnet


Place désormais au play off nouvelle version. Du 17 au 19 avril, Polesud accueillera les demi finales du groupe A. Grenoble, HC74, Amiens et Angers se disputerons une place pour le tournoi final.

Photo hockey Mineur U17/U20 Elite - Mineur U17/U20 Elite - U20 - BDL Grenoble vs Amiens
photo : Delphine Verdonnet


 
 
 
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