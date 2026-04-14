Accueil Editorial Liens Stages et Tournois Boutique Petites annonces Partenaires Nos flash infos RSS Hockey sur glace - Mineur U17/U20 Elite U20 - BDL Grenoble vs Amiens DerniÃ¨re journÃ©e de la saison rÃ©guliÃ¨re Polesud, Grenoble, Hockey Hebdo Delphine Verdonnet le 14/04/2026 à 06:45 Tweeter Arbitres : TAILLEZ Florian, PYSNIAK Enzo et CHEYROUX Alexia



Buts :

Grenoble U20 :

12:42 REY GIRAUD Kilian assisté VIAL Ilmari et TURLURE Loé

17:01 RIU Nathan assisté DE SMITT Sacha et GUIDOUX Robin

24:29 ALRIC Gaspard assisté GUIDOUX Robin et LEPRIEULT Ylhan

26:36 REY GIRAUD Kilian assisté VIAL Ilmari et TREVIT Tom

51:58 AVOINE Soren assisté LEPRIEULT Ylhan et VIAL Ilmari

57:26 BAYET Cevan assisté RIU Nathan et DE SMITT Sacha



Amiens U20 :

/



Pénalités :

Grenoble : 8 minutes

Amiens : 8 minutes



Pour cloturer la saison régulière, Grenoble reçoit Amiens pour la 4eme journée en retard.



photo: Delphine Verdonnet

On ne peut pas dire que la soirée a été plaisante pour les jeunes amiénois.

Grenoble prend vite le dessus et Amiens n'arrive pas à imposer son jeu.

photo: Delphine Verdonnet



Les jeunes grenoblois, dont l'effectif a été renforcé par les jeunes joueurs de Chambéry, déroulent leur jeu.

Un vrai test avant le début des play off.

photo : Delphine Verdonnet



Grenoble décroche sa 20eme victoire de la saison (sur 24 matchs) et se positionne grand favori pour la fin de la saison.

photo : Delphine Verdonnet



Place désormais au play off nouvelle version. Du 17 au 19 avril, Polesud accueillera les demi finales du groupe A. Grenoble, HC74, Amiens et Angers se disputerons une place pour le tournoi final.



photo : Delphine Verdonnet



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