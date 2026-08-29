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Mineur U17/U20 Elite ← Retour
Mineur U17/U20 Elite
U20 - Match amical Grenoble vs HC74
Dernier match de préparation avant le démarrage de la saison le 6 septembre
📅 29/08/2026 à 11:30 ✍️ Delphine Verdonnet 📍 Grenoble, Polesud
Grenoble reçoit son voisin, le HC74.
Ces 2 équipes ont l'habitude de se rencontrer et le niveau du HC a eu tendance à ne pas être constant d'une saison sur l'autre ces dernières années.

Les 2 équipes se jaugent. Beaucoup d'erreurs des 2 côtés et donc de prison.
Grenoble débloque son compteur grâce à Belval.
Les savoyards vont devoir attendre les 2 dernières minutes du match pour marquer et revenir à égalité.

Les prolongations se profilent donc malgré une double supériorité pour le HC.
Les prolongations ne donneront pas l'avantage à une equipe.

Les grenoblois arrachent finalement la victoire aux tirs aux buts. 

Rendez vous le dimanche 6 septembre à Polesud pour le 1er match de la saison. Grenoble reçoit Amiens.

Photo hockey Mineur U17/U20 Elite - Mineur U17/U20 Elite - U20 - Match amical Grenoble vs HC74
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