Mineur U17/U20 Elite ← Retour Mineur U17/U20 Elite U20 - Match amical Grenoble vs HC74 Dernier match de préparation avant le démarrage de la saison le 6 septembre 📷 Voir le reportage photos Grenoble reçoit son voisin, le HC74.

Ces 2 équipes ont l'habitude de se rencontrer et le niveau du HC a eu tendance à ne pas être constant d'une saison sur l'autre ces dernières années.



Les 2 équipes se jaugent. Beaucoup d'erreurs des 2 côtés et donc de prison.

Grenoble débloque son compteur grâce à Belval.

Les savoyards vont devoir attendre les 2 dernières minutes du match pour marquer et revenir à égalité.



Les prolongations se profilent donc malgré une double supériorité pour le HC.

Les prolongations ne donneront pas l'avantage à une equipe.



Les grenoblois arrachent finalement la victoire aux tirs aux buts.



Rendez vous le dimanche 6 septembre à Polesud pour le 1er match de la saison. Grenoble reçoit Amiens.



Grenoble reçoit son voisin, le HC74.Ces 2 équipes ont l'habitude de se rencontrer et le niveau du HC a eu tendance à ne pas être constant d'une saison sur l'autre ces dernières années.Les 2 équipes se jaugent. Beaucoup d'erreurs des 2 côtés et donc de prison.Grenoble débloque son compteur grâce à Belval.Les savoyards vont devoir attendre les 2 dernières minutes du match pour marquer et revenir à égalité.Les prolongations se profilent donc malgré une double supériorité pour le HC.Les prolongations ne donneront pas l'avantage à une equipe.Les grenoblois arrachent finalement la victoire aux tirs aux buts.Rendez vous le dimanche 6 septembre à Polesud pour le 1er match de la saison. Grenoble reçoit Amiens. © 2026 Hockeyhebdo.com — Reproduction totale ou partielle interdite sauf autorisation des auteurs. ← Article précédent U20 - Grenoble vs Geneve 21/08/2026 à 15:45

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