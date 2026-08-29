Grenoble reçoit son voisin, le HC74.
Ces 2 équipes ont l'habitude de se rencontrer et le niveau du HC a eu tendance à ne pas être constant d'une saison sur l'autre ces dernières années.
Les 2 équipes se jaugent. Beaucoup d'erreurs des 2 côtés et donc de prison.
Grenoble débloque son compteur grâce à Belval.
Les savoyards vont devoir attendre les 2 dernières minutes du match pour marquer et revenir à égalité.
Les prolongations se profilent donc malgré une double supériorité pour le HC.
Les prolongations ne donneront pas l'avantage à une equipe.
Les grenoblois arrachent finalement la victoire aux tirs aux buts.
Rendez vous le dimanche 6 septembre à Polesud pour le 1er match de la saison. Grenoble reçoit Amiens.
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