Accueil Editorial Liens Stages et Tournois Boutique Petites annonces Partenaires Nos flash infos RSS Hockey sur glace - Hockey en France Une belle victoire pour l'AMH Cotentin Le jeudi 7 mai, l'AMH Cotentin a orchestrÃ© une rencontre marquante entre lycÃ©ens cherbourgeois et palatins. Au cÅ“ur de cette journÃ©e : la sensibilisation au handicap et le partage autour des valeurs du rugby fauteuil. AMH , Hockey Hebdo Association Multisports Les Homards du Cotentin le 12/05/2026 à 11:30 Tweeter Une belle victoire pour l'AMH Cotentin qui s'exporte outre Rhin

Une mêlée internationale au Lycée Grignard



Le sport n'a pas de frontières, et encore moins de barrières linguistiques quand il s'agit de solidarité. Quarante élèves — une classe de seconde germaniste du Lycée Grignard de Cherbourg et leurs correspondants du Rittersberg Gymnasium de Kaiserslautern — se sont retrouvés pour une journée placée sous le signe de la "reconstruction par le sport".



Loin des salles de classe traditionnelles, c'est sur le terrain que l'échange a pris tout son sens. L'objectif ? Faire tomber les préjugés sur le handicap tout en renforçant les liens franco-allemands.





S'immerger pour mieux comprendre



L'association AMH Cotentin avait préparé un programme intensif pour bousculer les habitudes des lycéens :



Initiation technique : Les jeunes ont pu s'essayer au rugby fauteuil grâce à des équipements PlayMoovin'. Ces fauteuils, spécifiquement adaptés au jeune public et financés par la Fondation Décathlon, permettent une approche ludique et sécurisée de la discipline.



Mise en situation réelle : Après l'apprentissage des bases, les élèves se sont affrontés lors de matchs mémorables, expérimentant la stratégie et l'exigence physique du para-sport.





La parole au service de l'inclusion



Le temps fort de la journée fut sans conteste la rencontre avec Jean-Philippe Chapin, entraîneur de l'équipe de rugby à XIII des Homards du Cotentin. Fort de son expérience, il a partagé son expertise sur la pratique du Rugby XIII fauteuil et du Para Rugby.



"C'est bien plus qu'une découverte sportive : c'est un vrai dialogue qui s'est instauré", souligne l'organisation.



À travers son témoignage, Jean-Philippe Chapin a su captiver la curiosité des jeunes, répondant sans tabou aux questions sur le quotidien des athlètes handisport. Pour la majorité des participants, cette immersion était une première absolue.





Un bilan riche en enseignements



Cette journée s'est conclue sur un constat unanime : la différence n'est pas un obstacle à la performance. Entre rires, efforts physiques et réflexions profondes, ces lycéens repartent avec un regard neuf sur le handicap. Une belle victoire pour l'AMH Cotentin, qui prouve une fois de plus que le sport est le plus court chemin pour apprendre à vivre ensemble







Le sport n'a pas de frontières, et encore moins de barrières linguistiques quand il s'agit de solidarité. Quarante élèves — une classe de seconde germaniste du Lycée Grignard de Cherbourg et leurs correspondants du Rittersberg Gymnasium de Kaiserslautern — se sont retrouvés pour une journée placée sous le signe de la "reconstruction par le sport".Loin des salles de classe traditionnelles, c'est sur le terrain que l'échange a pris tout son sens. L'objectif ? Faire tomber les préjugés sur le handicap tout en renforçant les liens franco-allemands.L'association AMH Cotentin avait préparé un programme intensif pour bousculer les habitudes des lycéens :Les jeunes ont pu s'essayer au rugby fauteuil grâce à des équipements PlayMoovin'. Ces fauteuils, spécifiquement adaptés au jeune public et financés par la Fondation Décathlon, permettent une approche ludique et sécurisée de la discipline.Après l'apprentissage des bases, les élèves se sont affrontés lors de matchs mémorables, expérimentant la stratégie et l'exigence physique du para-sport.Le temps fort de la journée fut sans conteste la rencontre avec Jean-Philippe Chapin, entraîneur de l'équipe de rugby à XIII des Homards du Cotentin. Fort de son expérience, il a partagé son expertise sur la pratique du Rugby XIII fauteuil et du Para Rugby."C'est bien plus qu'une découverte sportive : c'est un vrai dialogue qui s'est instauré", souligne l'organisation.À travers son témoignage, Jean-Philippe Chapin a su captiver la curiosité des jeunes, répondant sans tabou aux questions sur le quotidien des athlètes handisport. Pour la majorité des participants, cette immersion était une première absolue.Cette journée s'est conclue sur un constat unanime : la différence n'est pas un obstacle à la performance. Entre rires, efforts physiques et réflexions profondes, ces lycéens repartent avec un regard neuf sur le handicap. Une belle victoire pour l'AMH Cotentin, qui prouve une fois de plus que le sport est le plus court chemin pour apprendre à vivre ensemble © 2026 Hockeyhebdo.com - Reproduction totale ou partielle interdite sauf autorisation des auteurs. Retour Réactions sur l'article Afin de poster un commentaire, identifiez-vous.







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