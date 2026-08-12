Communiqué Officiel du 12 août 2026
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|Synerglace Ligue Magnus
Suite à la décision de valider leurs associations support, la participation d’Angers et de Briançon au championnat de Synerglace Ligue Magnus pour la saison 2026-2027 est également validée.
Division 2
La participation des Français Volants au championnat de Division 2 pour la saison 2026-2027
est validée.
La participation de Brest au championnat de Division 2 pour la saison 2026-2027 est validée avec des mesures d’encadrement et de suivi à fixer par la CNSCG.
Amiens (société) : VALIDÉ
Amiens (association) : VALIDÉ
Angers (société) : NEW VALIDÉ par la Commission Fédérale d'Appel après recours
Angers (association) : NEW VALIDÉ par la Commission Fédérale d'Appel après recours
Anglet (société) : VALIDÉ avec mesures d’encadrement
Anglet (association) : VALIDÉ
Bordeaux (société) : Déjà VALIDÉ avec mesures d’encadrement
Bordeaux (association) : Déjà VALIDÉ
Briançon (société) : NEW VALIDÉ par la Commission Fédérale d'Appel après recours
Briançon (association) : NEW VALIDÉ par la Commission Fédérale d'Appel après recours
Cergy Pontoise (société) : VALIDÉ avec mesures d’encadrement
Cergy Pontoise (association) : VALIDÉ
Chamonix (société) : VALIDÉ
Chamonix (association) : VALIDÉ
Gap (société) : VALIDÉ avec mesures d’encadrement
Gap (association) : VALIDÉ
Grenoble (société) : VALIDÉ
Grenoble (association) : VALIDÉ
Marseille (société) : VALIDÉ
Marseille (association) : VALIDÉ
Nice (société) : VALIDÉ avec mesures d’encadrement
Nice (association) : VALIDÉ
Rouen (société) : VALIDÉ
Rouen (association) : VALIDÉ
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Caen : VALIDÉ
Chambéry (association) : VALIDÉ avec mesures d’encadrement
Chambéry (société) : VALIDÉ avec mesures d’encadrement
Cholet : VALIDÉ avec mesures d’encadrement
Dunkerque : VALIDÉ
Epinal : VALIDÉ
Lyon : VALIDÉ
Meudon : VALIDÉ
Mont-Blanc : VALIDÉ
Morzine : VALIDÉ avec mesures d’encadrement
Nantes (association) : VALIDÉ avec mesures d’encadrement
Nantes (société) : VALIDÉ avec mesures d’encadrement
Neuilly sur Marne : VALIDÉ
Strasbourg (association) : VALIDÉ
Strasbourg (société) : VALIDÉ
Tours : VALIDÉ
Valence : VALIDÉ
Valenciennes : VALIDÉ avec mesures d’encadrement
Le club de Valenciennes a été sanctionné d’un retrait de 6 points avec sursis en raison du
non-respect des mesures d’encadrement.
Cette décision révoque le sursis de 6 points issu de la décision du 18 juillet 2025.
Cette décision est susceptible d’appel.
Villard de Lans : VALIDÉ
Brest (association) : VALIDÉ
Brest (société) : VALIDÉ après recours avec des mesures d’encadrement et de suivi à fixer par la CNSCG.
Annecy : VALIDÉ
Châlons en Champagne : VALIDÉ
Clermont-Ferrand : VALIDÉ
Courbevoie : VALIDÉ
Dijon : VALIDÉ avec mesures d’encadrement
Evry-Viry : VALIDÉ
Français Volants (association) : NEW VALIDÉ par la Commission Fédérale d'Appel après recours
Français Volants (société) : NEW VALIDÉ par la Commission Fédérale d'Appel après recours
HCMP : VALIDÉ avec mesures d’encadrement, entendu le 24 juillet
La Roche-sur-Yon : VALIDÉ
Luxembourg : VALIDÉ
Montpellier : VALIDÉ
Mulhouse : VALIDÉ
Orléans : VALIDÉ
Reims : VALIDÉ
Roanne : VALIDÉ avec mesures d’encadrement
Toulon : VALIDÉ avec mesures d’encadrement
Toulouse : VALIDÉ avec mesures d’encadrement
Wasquehal : VALIDÉ avec mesures d’encadrement
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