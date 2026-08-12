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Ligue Magnus
VALIDATIONS FINALES 2026 2027
Décisions de la Commission Fédérale d'Appel suite aux recours portés par les Ducs d'Angers, les Diables rouges de Briançon, Les Français Volants de Paris et les Albatros de Brest suite aux décisions le la CNSCG !
📅 12/08/2026 à 17:45 ✍️ La redaction HH/cs 📍 FFHG
Communiqué Officiel du 12 août 2026
 
 
Synerglace Ligue Magnus

Suite à la décision de valider leurs associations support, la participation d’Angers et de Briançon au championnat de Synerglace Ligue Magnus pour la saison 2026-2027 est également validée.

Division 2

La participation des Français Volants au championnat de Division 2 pour la saison 2026-2027
est validée.

La participation de Brest au championnat de Division 2 pour la saison 2026-2027 est validée avec des mesures d’encadrement et de suivi à fixer par la CNSCG.

 

 
 
Amiens (société) : VALIDÉ
Amiens (association) : VALIDÉ

Angers (société) : NEW VALIDÉ par la Commission Fédérale d'Appel après recours
Angers (association) : NEW VALIDÉ par la Commission Fédérale d'Appel après recours

Anglet (société) : VALIDÉ avec mesures d’encadrement
Anglet (association) : VALIDÉ

Bordeaux (société) : Déjà VALIDÉ avec mesures d’encadrement
Bordeaux (association) : Déjà VALIDÉ

Briançon (société) : NEW VALIDÉ par la Commission Fédérale d'Appel après recours
Briançon (association) : NEW VALIDÉ par la Commission Fédérale d'Appel après recours

Cergy Pontoise (société) : VALIDÉ avec mesures d’encadrement
Cergy Pontoise (association) : VALIDÉ

Chamonix (société) : VALIDÉ
Chamonix (association) : VALIDÉ

Gap (société) : VALIDÉ avec mesures d’encadrement
Gap (association) : VALIDÉ

Grenoble (société) : VALIDÉ
Grenoble (association) : VALIDÉ

Marseille (société) : VALIDÉ
Marseille (association) : VALIDÉ

Nice (société) : VALIDÉ avec mesures d’encadrement
Nice (association) : VALIDÉ

Rouen (société) : VALIDÉ
Rouen (association) : VALIDÉ
 
 :
 
Caen : VALIDÉ

Chambéry (association) : VALIDÉ avec mesures d’encadrement
Chambéry (société) : VALIDÉ avec mesures d’encadrement

Cholet : VALIDÉ avec mesures d’encadrement

Dunkerque : VALIDÉ

Epinal : VALIDÉ

Lyon : VALIDÉ

Meudon : VALIDÉ

Mont-Blanc : VALIDÉ

Morzine : VALIDÉ avec mesures d’encadrement

Nantes (association) : VALIDÉ avec mesures d’encadrement
Nantes (société) : VALIDÉ avec mesures d’encadrement

Neuilly sur Marne : VALIDÉ

Strasbourg (association) : VALIDÉ
Strasbourg (société) : VALIDÉ

Tours : VALIDÉ

Valence : VALIDÉ

Valenciennes : VALIDÉ avec mesures d’encadrement
Le club de Valenciennes a été sanctionné d’un retrait de 6 points avec sursis en raison du
non-respect des mesures d’encadrement.
Cette décision révoque le sursis de 6 points issu de la décision du 18 juillet 2025.
Cette décision est susceptible d’appel.

Villard de Lans : VALIDÉ
 
 
 
Brest (association) : VALIDÉ
Brest (société) : VALIDÉ après recours avec des mesures d’encadrement et de suivi à fixer par la CNSCG.

Annecy : VALIDÉ

Châlons en Champagne : VALIDÉ

Clermont-Ferrand : VALIDÉ

Courbevoie : VALIDÉ

Dijon : VALIDÉ avec mesures d’encadrement

Evry-Viry : VALIDÉ

Français Volants (association) : NEW VALIDÉ par la Commission Fédérale d'Appel après recours
Français Volants (société) : NEW VALIDÉ par la Commission Fédérale d'Appel après recours

HCMP : VALIDÉ avec mesures d’encadrement, entendu le 24 juillet

La Roche-sur-Yon : VALIDÉ

Luxembourg : VALIDÉ

Montpellier : VALIDÉ

Mulhouse : VALIDÉ

Orléans : VALIDÉ

Reims : VALIDÉ

Roanne : VALIDÉ avec mesures d’encadrement

Toulon : VALIDÉ avec mesures d’encadrement

Toulouse : VALIDÉ avec mesures d’encadrement

Wasquehal : VALIDÉ avec mesures d’encadrement
 

Photo hockey Ligue Magnus - Ligue Magnus - VALIDATIONS FINALES 2026 2027

 
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