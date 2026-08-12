Décisions de la Commission Fédérale d'Appel suite aux recours portés par les Ducs d'Angers, les Diables rouges de Briançon, Les Français Volants de Paris et les Albatros de Brest suite aux décisions le la CNSCG !

Communiqué Officiel du 12 août 2026

Synerglace Ligue Magnus



Suite à la décision de valider leurs associations support, la participation d’Angers et de Briançon au championnat de Synerglace Ligue Magnus pour la saison 2026-2027 est également validée.



Division 2



La participation des Français Volants au championnat de Division 2 pour la saison 2026-2027

est validée.



La participation de Brest au championnat de Division 2 pour la saison 2026-2027 est validée avec des mesures d’encadrement et de suivi à fixer par la CNSCG.





Amiens (société) : VALIDÉ

Amiens (association) : VALIDÉ



Angers (société) : NEW VALIDÉ par la Commission Fédérale d'Appel après recours

Angers (association) : NEW VALIDÉ par la Commission Fédérale d'Appel après recours



Anglet (société) : VALIDÉ avec mesures d’encadrement

Anglet (association) : VALIDÉ



Bordeaux (société) : Déjà VALIDÉ avec mesures d’encadrement

Bordeaux (association) : Déjà VALIDÉ



Briançon (société) : NEW VALIDÉ par la Commission Fédérale d'Appel après recours

Briançon (association) : NEW VALIDÉ par la Commission Fédérale d'Appel après recours



Cergy Pontoise (société) : VALIDÉ avec mesures d’encadrement

Cergy Pontoise (association) : VALIDÉ



Chamonix (société) : VALIDÉ

Chamonix (association) : VALIDÉ



Gap (société) : VALIDÉ avec mesures d’encadrement

Gap (association) : VALIDÉ



Grenoble (société) : VALIDÉ

Grenoble (association) : VALIDÉ



Marseille (société) : VALIDÉ

Marseille (association) : VALIDÉ



Nice (société) : VALIDÉ avec mesures d’encadrement

Nice (association) : VALIDÉ



Rouen (société) : VALIDÉ

Rouen (association) : VALIDÉ

:

Caen : VALIDÉ



Chambéry (association) : VALIDÉ avec mesures d’encadrement

Chambéry (société) : VALIDÉ avec mesures d’encadrement



Cholet : VALIDÉ avec mesures d’encadrement



Dunkerque : VALIDÉ



Epinal : VALIDÉ



Lyon : VALIDÉ



Meudon : VALIDÉ



Mont-Blanc : VALIDÉ



Morzine : VALIDÉ avec mesures d’encadrement



Nantes (association) : VALIDÉ avec mesures d’encadrement

Nantes (société) : VALIDÉ avec mesures d’encadrement



Neuilly sur Marne : VALIDÉ



Strasbourg (association) : VALIDÉ

Strasbourg (société) : VALIDÉ



Tours : VALIDÉ



Valence : VALIDÉ



Valenciennes : VALIDÉ avec mesures d’encadrement

Le club de Valenciennes a été sanctionné d’un retrait de 6 points avec sursis en raison du

non-respect des mesures d’encadrement.

Cette décision révoque le sursis de 6 points issu de la décision du 18 juillet 2025.

Cette décision est susceptible d’appel.



Villard de Lans : VALIDÉ

Brest (association) : VALIDÉ

Brest (société) : VALIDÉ après recours avec des mesures d’encadrement et de suivi à fixer par la CNSCG .



Annecy : VALIDÉ



Châlons en Champagne : VALIDÉ



Clermont-Ferrand : VALIDÉ



Courbevoie : VALIDÉ



Dijon : VALIDÉ avec mesures d’encadrement



Evry-Viry : VALIDÉ



Français Volants (association) : NEW VALIDÉ par la Commission Fédérale d'Appel après recours

Français Volants (société) : NEW VALIDÉ par la Commission Fédérale d'Appel après recours



HCMP : VALIDÉ avec mesures d’encadrement , entendu le 24 juillet



La Roche-sur-Yon : VALIDÉ



Luxembourg : VALIDÉ



Montpellier : VALIDÉ



Mulhouse : VALIDÉ



Orléans : VALIDÉ



Reims : VALIDÉ



Roanne : VALIDÉ avec mesures d’encadrement



Toulon : VALIDÉ avec mesures d’encadrement



Toulouse : VALIDÉ avec mesures d’encadrement



Wasquehal : VALIDÉ avec mesures d’encadrement