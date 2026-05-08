Wasquehal sur le toit de la D3 : les Lions rugissent jusqu’au titre !



Dès la première journée, Wasquehal a affiché ses ambitions en dominant Toulon (2-0) grâce à une défense très solide et un Tristan Mareschal impeccable devant son filet. Dans l’autre rencontre, Briançon prenait le meilleur sur Caen (2-1) dans un duel fermé où les Haut-Alpins avaient fait preuve d’un grand réalisme.



Le lendemain, les Drakkars de Caen relançaient totalement le suspense en renversant Toulon au terme d’un match fou (5-4), après avoir été menés 3-0. Dans le choc du haut de tableau, Wasquehal confirmait sa montée en puissance en dominant Briançon (3-2), s’assurant déjà une position idéale avant la dernière journée.



Dimanche, Toulon concluait son tournoi par une démonstration offensive face à Briançon (6-2), portée notamment par un O’Brian Brodeur inspiré. Mais le dernier mot revenait aux Lions. Opposés à Caen dans une véritable “finale” pour le titre, les Nordistes ont encore fait parler leur force mentale pour s’imposer 6-4 après une rencontre spectaculaire et un dernier quart d’heure totalement maîtrisé.

Avec neuf points sur neuf possibles, Wasquehal termine seul en tête et décroche logiquement le titre de champion de France de Division 3.



Â© CrÃ©dit Photo Alexandre Caffiaux (Photo Site et page Facebook Club) Ce Carré Final 2026 de Division 3 aura tenu toutes ses promesses. Durant trois journées et six rencontres, les quatre équipes engagées ont livré un tournoi rythmé, marqué par l’intensité physique, de nombreux rebondissements et plusieurs scénarios spectaculaires.Dès la première journée, Wasquehal a affiché ses ambitions en dominant Toulon (2-0) grâce à une défense très solide et un Tristan Mareschal impeccable devant son filet. Dans l’autre rencontre, Briançon prenait le meilleur sur Caen (2-1) dans un duel fermé où les Haut-Alpins avaient fait preuve d’un grand réalisme.Le lendemain, les Drakkars de Caen relançaient totalement le suspense en renversant Toulon au terme d’un match fou (5-4), après avoir été menés 3-0. Dans le choc du haut de tableau, Wasquehal confirmait sa montée en puissance en dominant Briançon (3-2), s’assurant déjà une position idéale avant la dernière journée.Dimanche, Toulon concluait son tournoi par une démonstration offensive face à Briançon (6-2), portée notamment par un O’Brian Brodeur inspiré. Mais le dernier mot revenait aux Lions. Opposés à Caen dans une véritable “finale” pour le titre, les Nordistes ont encore fait parler leur force mentale pour s’imposer 6-4 après une rencontre spectaculaire et un dernier quart d’heure totalement maîtrisé.Avec neuf points sur neuf possibles, Wasquehal termine seul en tête et décroche logiquement le titre de champion de France de Division 3.

Il y avait une ambiance de grands rendez-vous ce week-end à la patinoire Serge-Charles. Devant un public acquis à leur cause, les Lions de Wasquehal ont parfaitement négocié leur Carré Final de Division 3 pour s’offrir le titre national au terme d’un parcours sans faute. Trois matches, trois victoires, onze buts inscrits et surtout une impression constante de maîtrise dans les moments clés : les Nordistes n’ont laissé aucune place au doute.



Pourtant, rien n’a été simple dans ce tournoi particulièrement homogène. Derrière l’armada nordiste, Toulon, Caen et Briançon se sont livrés une lutte acharnée pour le podium, les trois équipes terminant finalement avec le même total de points. Une rare égalité qui a nécessité le recours au goal-average particulier pour établir le classement final.



La grande force de Wasquehal aura été sa capacité à répondre présent dans tous les registres du jeu. Solides défensivement lors du match d’ouverture face à Toulon (2-0), les Lions ont ensuite montré beaucoup de caractère contre Briançon (3-2), avant de conclure par une véritable démonstration de résilience face à Caen (6-4).



Le dernier match du tournoi symbolise parfaitement la force collective affichée par les hommes du Nord durant tout le week-end. Menés 0-2 puis encore 3-4 dans le dernier tiers, les Lions n’ont jamais paniqué. Portés par leur profondeur offensive, ils ont accéléré dans les cinq dernières minutes pour faire totalement exploser les Drakkars avec trois buts inscrits en moins de deux minutes. Un finish impressionnant qui a définitivement validé leur suprématie sur ce Carré Final.



Offensivement, plusieurs joueurs se sont illustrés au fil du tournoi. Aleksandrs Zaprivoda, Otto Polakovs, Matteo Toneatto ou encore Erwan Jean-Baptiste Simonne ont régulièrement pesé dans les moments décisifs. Mais le véritable point fort nordiste aura sans doute été la solidité collective. Même bousculés, les Lions sont toujours restés organisés, disciplinés et capables de reprendre le contrôle des rencontres.



Derrière le champion, Toulon peut nourrir quelques regrets. Les Boucaniers ont proposé un hockey offensif séduisant, notamment lors de leur large succès face à Briançon (6-2), mais leur indiscipline leur a souvent coûté cher dans les moments importants. Caen, de son côté, aura impressionné par son caractère et sa capacité de réaction, à l’image de son incroyable remontée contre Toulon. Quant à Briançon, brillant vainqueur de Caen lors de la première journée, les Haut-Alpins auront manqué de constance pour espérer jouer le titre jusqu’au bout.

Ce Carré Final 2026 restera en tout cas comme une belle vitrine pour la Division 3 : du suspense, de l’intensité, du spectacle offensif et une vraie ferveur populaire autour de l’événement. Et au bout du week-end, ce sont bien les Lions de Wasquehal qui auront rugi le plus fort pour inscrire leur nom au palmarès du championnat de France.

1ère Journée - Vendredi 8 Mai 2026 Carré Final Vendredi 08/05/2026 - 16h00 Caen 2 Briançon 2 1 - 2 (0-1 1-1 0-0) Carré Final Vendredi 08/05/2026 - 20h00 Wasquehal Toulon 2 - 0 (0-0 0-0 0-0 2ème Journée - Samedi 9 Mai 2026 Carré Final Samedi 09/05/2026 - 14h00 Caen 2 Toulon 5 - 4 (1-3 3-0 1-1) Carré Final Samedi 09/05/2026 - 18h00 Wasquehal Briançon 2 3 - 2 (1-1 0-1 2-0) 3ème Journée - Dimanche 10 Mai 2026 Carré Final Dimanche 10/05/2026 - 11h00 Briançon 2 Toulon 2 - 6 (1-4 1-0 0-2) Carré Final Dimanche 10/05/2026 - 15h00 Wasquehal Caen 2 6 - 4 (1-2 2-1 3-1 NB : Cliquez sur le score pour obtenir la feuille de match

CARRE FINAL - SUIVI DE LA SERIE - CLASSEMENT Club Points MJ Vic V Pr. D Pr. Def Bp Bc +/- Class. en cours Wasquehal 9 3 3 0 0 0 11 6 +5 1er Toulon 3 3 1 0 0 2 10 9 +1 2ème Caen 2 3 3 1 0 0 2 10 12 -2 3ème Briançon 2 3 3 1 0 0 2 10 18 -8 4ème

Wasquehal s'adjuge le titre de champion de Division 3

et accède SPORTIVEMENT en Division 2

Toulon accède SPORTIVEMENT en Division 2

FORMULE



L’équipe classée première à l’issue du tournoi final est championne de France de Division 3.



Les deux équipes classées première et deuxième à l’issue du carré final accèdent à la Divion 2, sous réserve de leur éligibilité à cette accession (cf. notamment l’article 11.6.7.1 du présent règlement) et, si tel est le cas, sous réserve de validation par la CNSCG.

