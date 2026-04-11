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Hockey sur glace - Ligue Magnus
Hockey sur glace - Finale match 1, confÃ©rence de presse
 
RÃ©actions des coachs des deux Ã©quipes et Adel Koudri, attaquant de Grenoble
 
Grenoble Patinoire Pole Sud, Hockey Hebdo ConfÃ©rence de presse le 11/04/2026 à 00:28



 
 
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