Hockey sur glace - Ligue Magnus Hockey sur glace - Finale match 1, confÃ©rence de presse RÃ©actions des coachs des deux Ã©quipes et Adel Koudri, attaquant de Grenoble Grenoble Patinoire Pole Sud, Hockey Hebdo ConfÃ©rence de presse le 11/04/2026 à 00:28 Tweeter





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