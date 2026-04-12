Hockey sur glace - Ligue Magnus Hockey sur glace - Finale match 2, confÃ©rence de presse RÃ©actions des coachs des deux Ã©quipes Olivier Dimet et Edo Terglav ainsi que des attaquants LoÃ¯c Farnier des Boxers de Bordeaux et FranÃ§ois Beauchemin des BrÃ»leurs de Loups de Grenoble Grenoble, Patinoire Pole Sud, Hockey Hebdo ConfÃ©rence de presse / Presse le 12/04/2026 à 00:23 Tweeter









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