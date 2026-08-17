Hockey sur glace — Hockey en France : Rouen (Les Dragons)

Hockey en France : Rouen (Les Dragons)

ITW d'Eric Landry coach de Rouen

14 aout 2026 - AMICAL Les Dragons de Rouen vs Les Ducs d'Angers ITW et réactions d'Eric Landry coach de Rouen après leur victoire 3-0 face aux Ducs d'Angers.…