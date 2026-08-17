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Hockey sur glace — Hockey en France : Rouen (Les Dragons) ← Retour
Hockey en France : Rouen (Les Dragons)
ITW d'Eric Landry coach de Rouen
14 aout 2026 - AMICAL Les Dragons de Rouen vs Les Ducs d'Angers ITW et réactions d'Eric Landry coach de Rouen après leur victoire 3-0 face aux Ducs d'Angers.…
📅 17/08/2026 à 16:59 ✍️ La redaction HH/bp 📍 Rouen - L'Île Lacroix
📷 Galerie photos 📰 Rouen premier match, première victoire.
 


Photo hockey ITW d
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