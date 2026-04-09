Hockey sur glace - Ligue Magnus Hockey sur glace - Magnus : confÃ©rence de presse Angers - Grenoble RÃ©actions des coachs, capitaines de Grenoble et Angers, ainsi que le MVP de Grenoble Nicolas Deschamps Grenoble, Patinoire Pole Sud, Hockey Hebdo confÃ©rence de presse / JC SalomÃ© le 09/04/2026 à 00:57 Tweeter



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